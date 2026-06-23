 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

World 23.06.2026, 22:47
Σχολιάστε
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μετά από τέσσερα χρόνια ανάπτυξης παρά τις κυρώσεις, ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός οικονομολόγων από κέντρα μελετών δηλώνει ότι η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει φτάσει στο τέλος της.

Μια νέα έκθεση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου υποστηρίζει ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πλέον «διαρθρωτική εξάντληση». Ο Τσαρλς Χέκερ του Royal United Services Institute εκτιμά ότι «η Ρωσία πιθανότατα βρίσκεται ήδη σε ύφεση». Ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ένας ακόμη, μιλά για «την επερχόμενη κρίση στην πολιτική οικονομία της Ρωσίας».

Παρά τις νέες πιέσεις, η πολεμική οικονομία της χώρας δεν πρόκειται να καταρρεύσει.

Ακόμη και τα επίσημα ρωσικά στοιχεία δείχνουν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση. Από την εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αγνοήσει όσους προέβλεπαν επανειλημμένα οικονομική καταστροφή, αψηφώντας τις δυτικές κυρώσεις με την αναπροσανατολισμό του εμπορίου προς χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, και δαπανώντας τα άφθονα δημοσιονομικά της αποθέματα στις ένοπλες δυνάμεις, τις υποδομές και τις κοινωνικές παροχές.

Μεταξύ 2022 και 2025, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρωσίας, προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 12% — ποσοστό που δεν είναι εντυπωσιακό σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων αναδυόμενων αγορών όπως η Κίνα ή η Ινδία, και το οποίο «φουσκώνει» από την αμυντική παραγωγή που δεν ωφελεί τα νοικοκυριά, αλλά δεν είναι κακό σε σύγκριση με τις δυσοίωνες προβλέψεις. Παρά τις νέες πιέσεις, η πολεμική οικονομία της χώρας δεν πρόκειται να καταρρεύσει, εκτιμά σε ανάλυσή του ο Economist.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την οικονομία στη Ρωσία

O Εconomist κάνει λόγο για αδύναμες επίσημες στατιστικές χαρακτηρίζοντας τες, σε μεγάλο βαθμό, «ψευδαίσθηση». Και εξηγεί:Η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τον Ιανουάριο, από 20% σε 22%, είχε ενθαρρύνει τους Ρώσους να πραγματοποιήσουν πολλές αγορές στα τέλη του 2025, ενισχύοντας την ανάπτυξη εκείνου του τριμήνου εις βάρος του επόμενου. Οι αρχές του 2026 είχαν επίσης λιγότερες εργάσιμες ημέρες από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς και —ακόμη και για τα ρωσικά δεδομένα— δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ένας δείκτης οικονομικής δραστηριότητας που θεωρείται πιθανώς πιο αξιόπιστος, ο οποίος καταρτίζεται από την Goldman Sachs, συνάδει με μια υποτονική ανάπτυξη, αλλά όχι με ύφεση (βλ. Γράφημα 1).

Στοιχεία από την VEB, μια άλλη τράπεζα, υποδεικνύουν επιτάχυνση του ΑΕΠ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εν μέρει χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η Ρωσία σχεδόν σίγουρα δεν βρίσκεται σε ύφεση. Αλλού, η εικόνα είναι ανάμεικτη. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει, σύμφωνα με δείκτη που παρακολουθεί το Levada Centre, ένας ανεξάρτητος οργανισμός δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, αυτό συνέβη από επίπεδα κοντά στο ιστορικό υψηλό (βλ. διάγραμμα 2). Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να βρει κανείς δουλειά σε σύγκριση με ένα ή δύο χρόνια πριν, αλλά η ανεργία παραμένει κοντά στο ιστορικό χαμηλό του 2% περίπου. Η Ρωσία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, που αποτελούν τη ζωτική δύναμη της οικονομίας της, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταρρεύσει από τα υψηλά επίπεδα που είχαν φτάσει κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Παρόλα αυτά, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία) ήταν ελαφρώς υψηλότερες από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει

Μείωση πληθωρισμού, αύξηση μισθών

Από άλλες απόψεις, η οικονομία παρουσιάζει πράγματι βελτίωση. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με το πρόσφατο υψηλό επίπεδο του, που ξεπερνούσε το 10%. Οι πραγματικοί μισθοί, που είναι ήδη 25% υψηλότεροι από ό,τι το 2019, συνεχίζουν να αυξάνονται. Πολλές εταιρείες τα πάνε μια χαρά. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, η Aeroflot, η εθνική αεροπορική εταιρεία, μετέφερε τους επιβάτες της σε ταξίδια συνολικού μήκους 40 δισ. χιλιομέτρων, σχεδόν ένα δέκατο περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι ολιγάρχες, προφανώς, τα πάνε ακόμα καλύτερα. Οι πωλήσεις πολυτελών αυτοκινήτων που εισάγονται λαθραία από τη Δύση εκτοξεύονται· μέχρι στιγμής φέτος έχουν αγοράσει 80% περισσότερες Lamborghini από ό,τι το 2025. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ανθεκτικότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα ισχυρά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της Ρωσίας.

Πέρυσι, η κυβέρνηση ξόδεψε το ισοδύναμο του 7-8% του ΑΕΠ για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η τεράστια δαπάνη, υποστηρίζουν όσοι προβλέπουν κρίση, απορροφά ανθρώπινο δυναμικό από τον υπόλοιπο τομέα της οικονομίας, καθώς και εξαντλεί τα δημόσια οικονομικά. Ίσως. Ωστόσο, η στρατιωτική σπατάλη της Ρωσίας αντιπροσωπεύει αύξηση 3-4% του ΑΕΠ σε σχέση με το προπολεμικό επίπεδο — δεν είναι ασήμαντο, αλλά δεν αρκεί για να έχει τεράστιες δευτερογενείς επιπτώσεις. Η μη στρατιωτική οικονομία παραμένει στάσιμη, αντί να συρρικνώνεται.

Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ρωσίας, εν τω μεταξύ, δεν είναι ακόμη σε ιδιαίτερη πίεση. Για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του Πούτιν, η κυβέρνηση μπορεί να αυξήσει τους φόρους, όπως έκανε πρόσφατα με τον ΦΠΑ. Μπορεί να καλύψει τυχόν εναπομένον έλλειμμα —που επί του παρόντος ανέρχεται σε περίπου 3% του ΑΕΠ— αντλώντας από τα αποθεματικά της κυβέρνησης για δύσκολες περιόδους. Μπορεί επίσης να δανειστεί από την εγχώρια αγορά, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Σε περίπτωση ανάγκης, οι χρηματοδότες του Πούτιν μπορούν να κατασχέσουν τις καταθέσεις σε ρούβλια που κατέχουν εταιρείες και νοικοκυριά. Αυτό θα αποτελούσε έσχατη λύση με πραγματικές αλυσιδωτές συνέπειες. Αλλά ποιος θα τους εμπόδιζε; ‍Συνολικά, η Ρωσία μπορεί να αναμένει αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1% φέτος: σχεδόν τόσο καλή όσο της Γαλλίας ή του Καναδά. Αυστηρότερες κυρώσεις, όπως αυτές που ανακοίνωσε η Βρετανία στις 16 Ιουνίου, ενδέχεται να περιορίσουν ελαφρώς αυτή την ανάπτυξη. Το ίδιο θα συμβεί και με τις τιμές του πετρελαίου, αν συνεχίσουν να πέφτουν και αν κλιμακωθούν οι επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών. Ωστόσο, θα χρειαζόταν κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό για να εμποδίσει την πολεμική οικονομία του Πούτιν να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ
Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει
Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη
ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και ταχύτερη πτώση πληθωρισμού μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Economy

Τι ξεκλειδώνει για ανάπτυξη και πληθωρισμό το deal ΗΠΑ- Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει ταχύτερη μείωση των τιμών, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία, ζητούν οι ευρωπαικές big tech

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
World

Σχέδιο εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

Ευρωζώνη: Η επιχειρηματική δραστηριότητα δείχνει ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν
World

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη δείχνει ανθεκτικότητα

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας αισιοδοξία ότι μπορεί να αντέξει τον ταχύτερο πληθωρισμό και την κλονισμένη εμπιστοσύνη που προκάλεσε ο πόλεμος

Latest News
Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε βολφράμιο σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση

Nvidia: Ο νέος σχεδιασμός του κέντρου δεδομένων της θα λύσει το πρόβλημα νερού της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η απάντηση της Nvidia στην υπερκατανάλωση νερού των data centers

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι νεότεροι διακομιστές ΑΙ της θα χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου υγρή ψύξη, που εξαλείφει την ανάγκη για ανεμιστήρες ψύξης αέρα που βασίζονται στο νερό.

Wall Street: Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Wall Street

Η τεχνολογική αστάθεια έριξε τη Wall

Αναζωπυρώθηκαν οι προβληματισμοί για τη βιωσιμότητα του ισχυρού ράλι που έχει τροφοδοτηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πετρέλαιο: Το μέλλον των τιμών ίσως εξαρτηθεί από την Κίνα
World

Το μέλλον των τιμών πετρελαίου και το «αόρατο χέρι» της Κίνας

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Η πολεμική οικονομία της αντιμετωπίζει προβλήματα – αλλά δεν πρόκειται να καταρρεύσει
World

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας έχει... πρόβλημα, αλλά δεν καταρρέει

Ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία με την Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Κόσμος

Ο Τραμπ γίνεται βαρίδι για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Από πολιτικό κεφάλαιο σε εκλογικό ρίσκο: Μελόνι, Μπαρντελά και άλλοι εθνικιστές ηγέτες απομακρύνονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling
English Edition

Evangelos Marinakis Vindicated in Landmark ECHR Ruling

The European Court of Human Rights ruled against the Greek state over actions and statements by then PM Alexis Tsipras, DM Panos Kammenos and Justice Minister Stavros Kontonis. The ruling is deemed significant for defense of the rule of law

Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας σκοτώνει ανθρώπους και την οικονομία
World

Απώλειες δεκάδων δισ. από την ακραία ζέστη στην Ευρώπη

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη όμως δεν περιορίζονται στη δημόσια υγεία, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Επικαιρότητα

Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη: Απόφαση – σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για τις ενέργειες και δηλώσεις των Α. Τσίπρα, Π. Καμμένου και Σ. Κοντονή. Η καταδίκη αυτή είναι σημαντική για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου
Συνάλλαγμα

BofA: Ένα ευχάριστο καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου

Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές της καθώς η fed θα αυξάνει τα επιτόκια

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια
Τράπεζες

Μεγάλου: Το τραπεζικό σύστημα με πολύ ισχυρή ρευστότητα αναζητά επενδυτικά σχέδια

Οι επισημάνσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου στο συνέδριο «Ήπειρος: οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας» που έγινε στα Ιωάννινα

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας
World

ΕΕ: Απλούστερους κανόνες και υποστήριξη ζητούν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες της τεχνολογίας

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και στενότερη συνεννόηση με τη βιομηχανία, ζητούν οι ευρωπαικές big tech

Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας: Εκκένωση 11.000 ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ
World

Σχέδιο εκκένωσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του Ορμούζ από χιλιάδες πλοία και εγκλωβισμένους ναυτικούς με την άδεια όλων των εμπλεκομένων

Τάνκερ: Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι, αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου στη Μ. Ανατολή
Ποντοπόρος

Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι των τάνκερ, ιστορικό υψηλό στα ημερήσια έσοδα

Οι τιμές ναύλωσης ενός τάνκερ εκτός των Στενών του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 190.500 δολάρια την ημέρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token
Crypto

Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token

Ο Ρουμπινί έχει ασκήσει σκληρή κριτική στα crypto - Τώρα λανσάρει το δικό του ψηφιακό token που ονομάζεται USAFi

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies