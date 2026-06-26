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Τσίπρας: Δεν θα επαναληφθεί το 2023 – Mήνυμα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Αέρας κυβερνησιμότητας με 50 τομεάρχες, ηγεμονική η θέση της ΕΛΑΣ ως αντίπαλος πόλος στη ΝΔ, ατομικές οι προσκλήσεις στους πρώην συντρόφους

Πολιτική 26.06.2026, 07:23
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Τσίπρας: Δεν θα επαναληφθεί το 2023 – Mήνυμα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη
Ρεπορτάζ Σωτήρης Μπολάκης

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Η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είχε πολλαπλά μηνύματα για τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά κυρίως για τους δυνητικούς του συμμάχους στο σενάριο που οι βλέψεις του επαληθευτούν και η ΕΛΑΣ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρώτα και κύρια στους ψηφοφόρους του, ότι αυτή τη φορά δεν θα επαναλάβει τη λάθος στρατηγική των εκλογών του 2023, όταν προεκλογικά καλούσε μάταια σε συνεργασία το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις των λίγων ημερών που η ΕΛΑΣ έχει μπει πλέον στην πολιτική αρένα, οι συνθήκες είναι πλέον τελείως διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν πριν επτά χρόνια.

Σήμερα η δημοσκοπική διαφορά της ΕΛΑΣ από τη ΝΔ έχει κλείσει στις 7 μονάδες και από τη μονοκρατορία του κυβερνώντος κόμματος, έχει αρχίσει και πάλι να γεννάται ένας νέος διπολισμός, όπως είπε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να αρχίσει να νιώθει πίσω του την ανάσα του.

Τον αέρα της κυβερνησιμότητας που θέλει να εκπέμψει ο κ. Τσίπρας θα τον προσωποποιήσει και στη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στην τοποθέτησή του θα δώσει και το στίγμα του για το τι είδους κυβέρνηση σκοπεύει να φτιάξει μέσα από τις προσωπικές του επιλογές στα πρόσωπα των τομεαρχών .

Μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός με την χθεσινή του εμφάνιση έδειξε ότι είναι αυτός που έχει και την ηγεμονία στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο και ο εκείνος που μπορεί πλέον να αναμετρηθεί στα ίσα με τον κ. Μητσοτάκη.

Επομένως αυτή τη φορά δεν θα επαναλάβει τη στρατηγική των καλεσμάτων του 2023, αλλά αντίθετα θα στοχεύει μέχρι την τελευταία στιγμή στην νίκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

Όπως είπε προεκλογικά δεν θα συνεργαστεί με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) που «έχουν κλείσει τον κύκλο τους».

Για το μετεκλογικό σκηνικό αυτή τη φορά ήταν ακόμη πιο σαφής για τις προθέσεις του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι στην ηγεσία του για το αν θα φύγει ή όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και θα διεκδικήσουμε εντολή καθαρής νίκης από τον ελληνικό λαό» είπε στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Χαριλάου Τρικούπη.

Αν ο κ. Ανδρουλάκης δεν δεχτεί να συνεργαστούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, τότε ο κ. Τσίπρας προειδοποιεί τον κ. Ανδρουλάκη ότι θα κινδυνεύσει μέσα σε ακόμη πιο σκληρό διπολισμό από αυτόν που έχει διαμορφωθεί σήμερα να μικρύνει το ΠΑΣΟΚ ακόμη περισσότερο και κυρίως να πάρει το ρίσκο και την ευθύνη να δώσει και μια τρίτη κυβερνητική θητεία στον κ. Μητσοτάκη.

Ατομικές προσκλήσεις

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός του ότι έχει βγει εκτός κάδρου στην πολιτική σκηνή ως μετρήσιμη πολιτική δύναμη, δεν βρίσκεται καν στο οπτικό πεδίο του κ. Τσίπρα.

Με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι θα κατέβει στις εκλογές χωρίς το προνόμιο του τηλεοπτικού χρόνου της επίσημης προεκλογικής περιόδου που θα του έδινε μια συμπόρευση με το πρώην κόμμα του και χωρίς κυρίως την διόλου ευκαταφρόνητη κρατική επιχορήγηση της Κουμουνδούρου.

Οι προσκλήσεις ωστόσο στους πρώην συντρόφους εξ αντικειμένου πλέον είναι ατομικές.

«Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι, δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα» επανάλαβε χθες στο δελτίο του Άλφα ο κ. Τσίπρας στέλνοντας σήμα σε όσους θελήσουν να τον ακολουθήσουν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για αποφάσεις μέχρι το ζήτημα της έγκρισης των ψηφοδελτίων φτάσει να απασχολήσει στα νεοσύστατα όργανα του κόμματός του.

Όχι στον Πολάκη

Το γεγονός πάντως ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το αν είναι σε επικοινωνία με τον κ. Φάμελλο για πολλούς εξωτερικούς παρατηρητές είχε ιδιαίτερη αξία σε μια φάση που ο Παύλος Πολάκης επιμένει να θέτει το ερώτημα αυτό σε έντονο ύφος όχι μόνο στη χτεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματίας αλλά και δημόσια.

Ο κ. Φάμελλος δεν απαντά στην πρόκληση Πολάκη για εσωκομματικό καβγά, κίνηση που θα λειτουργούσε και ως η αναγκαία πολιτική βάση ακόμη και για εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου, όπως θα ήθελε το μέτωπο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

«Τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά και δεν κρατάω κακία σε κανένα πρώην σύντροφο» είπε ο πρώην πρωθυπουργός για το αν μιλά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο φρόντισε να δείξει για πρώτη φορά ανοιχτά ποιόν δεν θέλει στο νέου του πολιτικό ξεκίνημα.

Με την φράση και μάλιστα με έντονη δυσφορία ότι «δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ» έστειλε και ένα σαφές μήνυμα, ότι με τον αψύ Σφακιανό Βουλευτή Χανίων δεν θέλει να έχει καμία επαφή.

Πηγή: in.gr

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