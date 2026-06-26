Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok

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Το καλάθι των αγορών δεν γεμίζει πια μόνο από τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσα από τα ατελείωτα scrolls ενός κοινωνικού δικτύου, όπου κάθε βίντεο μπορεί να μετατραπεί σε απόφαση αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αμερικανικός λιανέμπορος Kroger, εξελίσσει την retail media στρατηγική της o αμερικανικός λιανέμπορος Kroger. Και μάλλον πετυχαίνει τους στόχους της.

Mέσω μιας νέας δυνατότητας, οι διαφημιστές μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα αγορών από το πρόγραμμα επιβράβευσης της Kroger για να προσεγγίζουν τους καταναλωτές με ακρίβεια, βασισμένη σε πραγματικές καταναλωτικές συμπεριφορές και όχι απλές δημογραφικές κατηγορίες.

Από τα ράφια στο feed των social media της Kroger

Η Kroger Precision Marketing ενισχύει τη στρατηγική της γύρω από τη σύνδεση των φυσικών αγορών με την ψηφιακή συμπεριφορά. Όπως σημειώνει η εταιρεία, τα νοικοκυριά που αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο των social media δαπανούν σχεδόν διπλάσια ποσά σε σχέση με τον μέσο πελάτη.

Τα νοικοκυριά που αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο των social media δαπανούν σχεδόν διπλάσια ποσά σε σχέση με τον μέσο πελάτη

Παράλληλα, πάνω από τα δύο τρίτα των πελατών της Kroger δηλώνουν ότι τα social media έχουν επηρεάσει άμεσα τις αγορές τους, ειδικά σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Η στοχευμένη διαφήμιση με δεδομένα αγορών

Η νέα συνεργασία επιτρέπει στους διαφημιστές να «ακολουθούν» τον καταναλωτή από τη στιγμή της ανακάλυψης ενός προϊόντος έως την τελική αγορά, μειώνοντας το ενδεχόμενο να χαθεί το ενδιαφέρον μέσα στον όγκο περιεχομένου.

Η Christine Foster, στέλεχος της Kroger Precision Marketing, τονίζει ότι η ενσωμάτωση στο TikTok μειώνει την πολυπλοκότητα των media αγορών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους marketers.

H επέκταση πέρα από το TikTok

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Kroger είχε ήδη ανακοινώσει συνεργασία με την Google, αξιοποιώντας δεδομένα αγορών για στοχευμένες διαφημίσεις στο YouTube.

Η λογική είναι κοινή: σύνδεση των retail δεδομένων με τις ψηφιακές πλατφόρμες υψηλής επισκεψιμότητας.

Ο ανταγωνισμός στη retail media αγορά

Η κίνηση της Kroger έρχεται λίγο πριν από τη στρατηγική επέκταση της Walmart στον χώρο της διαφήμισης, με την εξαγορά πλατφόρμας connected TV ads, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός στο retail media μεταφέρεται πλέον πλήρως στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Η Kroger, από παραδοσιακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εξελίσσεται σε διαμεσολαβητή δεδομένων και διαφήμισης, επαναπροσδιορίζοντας το πώς οι καταναλωτές ανακαλύπτουν και αγοράζουν προϊόντα στον ψηφιακό κόσμο.