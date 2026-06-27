 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαζική υιοθέτηση AI agents εκτοξεύει το κόστος, λέει ο Economist – Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί βάζουν όρια – Πως επιχειρεί να διαχειριστούν τις δαπάνες

Tεχνητή νοημοσύνη 27.06.2026, 23:00
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Tεχνητή Nοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων. Ωστόσο, μαζί με τα οφέλη φέρνει και έναν νέο, απρόσμενο πονοκέφαλο: το υψηλό κόστος για τη χρήση της. Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, οι επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη βλέπουν πλέον τους λογαριασμούς να αυξάνονται με ρυθμούς που δυσκολεύονται να ελέγξουν, καθώς οι νέοι AI agents καταναλώνουν τεράστια υπολογιστική ισχύ και, κατά συνέπεια, ολοένα περισσότερα tokens.

Η εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελούσε σχεδόν… παράσημο για τους εργαζομένους στις εταιρείες τεχνολογίας

Στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην αρχή. Μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη εκατοντάδες διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού και, εφόσον καθεμία αποκτήσει τους δικούς της AI agents, οι συνολικές δαπάνες ενδέχεται να εκτοξευθούν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι… token Legend

Η εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελούσε σχεδόν… παράσημο για τους εργαζομένους στις εταιρείες τεχνολογίας. Η κατανάλωση μεγάλου αριθμού tokens – των μονάδων κειμένου που επεξεργάζονται τα μοντέλα AI και πάνω στις οποίες βασίζεται συχνά η τιμολόγηση – είχε αποκτήσει τη δική της ονομασία, το λεγόμενο «tokenmaxxing».

Εταιρείες προωθούσαν ενεργά αυτή τη συμπεριφορά, δημοσιεύοντας εσωτερικές κατατάξεις των εργαζομένων με τη μεγαλύτερη χρήση AI. Στη Meta, για παράδειγμα, οι κορυφαίοι χρήστες αποκτούσαν τίτλους όπως «Token Legend».

Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με την ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων συλλογισμού και αυτόνομων AI agents, συνέβαλε στην εκρηκτική αύξηση των δαπανών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι ίδιοι οι AI agents δημιουργούν νέους agents για την εκτέλεση εργασιών, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την κατανάλωση πόρων.

τεχνητή νοημοσύνη

Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες δαπάνες εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν οι πρώτες που υιοθέτησαν μαζικά την AI, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη λογισμικού

Δαπάνες που αυξάνονται με εκρηκτικούς ρυθμούς

Η εταιρεία καρτών Ramp, η οποία αναλύει τα έξοδα των πελατών της, εκτιμά ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες για υπηρεσίες AI αυξήθηκαν κατά 13 φορές μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Οι περιπτώσεις που οι εταιρεία υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς πληθαίνουν. Η Uber αποκάλυψε ότι εξάντλησε μέσα σε τέσσερις μήνες ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό της για AI. Άλλη εταιρεία φέρεται να δαπάνησε 500 εκατ. δολάρια σε tokens μέσα σε έναν μόνο μήνα, ενώ ακόμη και ο επικεφαλής της OpenAI, Sam Altman, έχει χαρακτηρίσει το αυξανόμενο κόστος των πελατών ως «τεράστιο πρόβλημα».

Σύμφωνα με τη Ramp, το 1% των πελατών με τη μεγαλύτερη δαπάνη ξοδεύει κατά μέσο όρο περίπου 7.450 δολάρια τον μήνα ανά εργαζόμενο για υπηρεσίες AI,

Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες δαπάνες εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν οι πρώτες που υιοθέτησαν μαζικά την AI, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη λογισμικού.

Σύμφωνα με τη Ramp, το 1% των πελατών με τη μεγαλύτερη δαπάνη ξοδεύει κατά μέσο όρο περίπου 7.450 δολάρια τον μήνα ανά εργαζόμενο για υπηρεσίες AI, όταν η διάμεση επιχείρηση πληρώνει μόλις 11 δολάρια. Αν και το κόστος αυτό παραμένει μικρότερο από την αμοιβή ενός προγραμματιστή στο Σαν Φρανσίσκο, είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με το κόστος απασχόλησης ενός αντίστοιχου εργαζομένου σε αγορές όπως το Δελχί.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον Economist, αρκετές επιχειρήσεις επιβάλλουν πλέον ανώτατα όρια χρήσης. Η Uber, για παράδειγμα, έχει περιορίσει κάθε εργαζόμενο σε μηνιαίο όριο 1.500 δολαρίων σε tokens ανά εργαλείο προγραμματισμού

Πλαφόν, φθηνότερα μοντέλα και καλύτερη διαχείριση

Η αύξηση των δαπανών οδηγεί πλέον τις επιχειρήσεις σε αλλαγή στρατηγικής. Το «tokenmaxxing» εγκαταλείπεται και αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Meta και η Amazon, έχουν ήδη καταργήσει τις σχετικές εσωτερικές κατατάξεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξετάζουν προσεκτικότερα ποιο μοντέλο AI χρησιμοποιούν για κάθε εργασία, καθώς δεν απαιτούν όλες οι εφαρμογές τα ακριβότερα και ισχυρότερα μοντέλα.

Όπως επισημαίνει ο Aran Khanna της Archera.ai, το μοντέλο Sonnet της Anthropic μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κοστίζει μόλις το ένα εικοστό του κορυφαίου Opus, ενώ το ανοικτού κώδικα Kimi της κινεζικής Moonshot AI μπορεί να είναι ακόμη είκοσι φορές φθηνότερο.

Οι προμηθευτές λογισμικού προσπαθούν να καθησυχάσουν τους πελάτες τους μέσω νέων μοντέλων τιμολόγησης

Σύμφωνα με τον Economist, αρκετές επιχειρήσεις επιβάλλουν πλέον ανώτατα όρια χρήσης. Η Uber, για παράδειγμα, έχει περιορίσει κάθε εργαζόμενο σε μηνιαίο όριο 1.500 δολαρίων σε tokens ανά εργαλείο προγραμματισμού. Όπως λέει η Rachel Laycock της Thoughtworks, οι επιχειρήσεις προσανατολίζουν τους περισσότερους διαθέσιμους πόρους AI στα τμήματα που δημιουργούν τη μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία, όπως οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού στις εταιρείες τεχνολογίας.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιεί ακόμη και σημαντικές μειώσεις τιμών για να προσελκύσει πελάτες από την Anthropic

Νέα μοντέλα χρέωσης και το δίλημμα

Την ίδια στιγμή, οι προμηθευτές λογισμικού προσπαθούν να καθησυχάσουν τους πελάτες τους μέσω νέων μοντέλων τιμολόγησης. Η Intercom, για παράδειγμα, χρεώνει μόνο όταν ο AI agent της επιλύει επιτυχώς ένα αίτημα υποστήριξης, ενώ οι μεγάλοι πάροχοι cloud προσφέρουν εργαλεία παρακολούθησης προϋπολογισμού και αυτόματης επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου για κάθε εργασία.

Το μεγαλύτερο δίλημμα, ωστόσο, αφορά τις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Από τη μία πλευρά επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των υπηρεσιών τους από τους μεγάλους πελάτες και από την άλλη γνωρίζουν ότι οι υπέρογκοι λογαριασμοί μπορούν να αποθαρρύνουν τη ζήτηση.

Ο Economist αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμη πιο εντυπωσιακούς λογαριασμούς χρήσης τεχνητής νοημοσύνης

Η επιδότηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σήμερα, μεγάλο μέρος του πραγματικού κόστους εξακολουθεί να επιδοτείται από τις ίδιες τις εταιρείες AI. Η OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιεί ακόμη και σημαντικές μειώσεις τιμών για να προσελκύσει πελάτες από την Anthropic. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Economist, αυτή η στρατηγική δύσκολα θα διατηρηθεί επ’ αόριστον.

Οι εταιρείες θα χρειαστεί τελικά να περάσουν σε κερδοφορία, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα εάν, όπως εκτιμάται, η OpenAI και η Anthropic προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή μέσα στους επόμενους μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, καταλήγει ο Economist, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμη πιο εντυπωσιακούς λογαριασμούς χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η νέα «βόμβα» της ΑΙ: Οι λογαριασμοί που τρομάζουν
ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης
ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ
Business

ElvalHalcor: Το επενδυτικό πλάνο πίσω από την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ
Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη
Business

Η μεγάλη αναδιοργάνωση της Kraft Heinz
Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια
Business

Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Τράπεζες: Επιχείρηση αύξηση πελατολογίου από τις τράπεζες μέσω νέων προσφορών
Τράπεζες

Οι τράπεζες στο «κυνήγι» νέων πελατών - Οι προσφορές και τα μπόνους

Συνεχίζουν οι τράπεζες τις επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους

Αγης Μάρκου
Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Business

Attica: Η υπερκάλυψη της IPO και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ

Η LVMH και η Accor ποντάρουν στη νέα γενιά δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε υπερπολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του Orient Express

Νατάσα Σινιώρη
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέου προέδρου της
World

Μίνι θρίλερ για την επιλογή προέδρου της Fed Ατλάντας

Η διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντας παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση Τραμπ

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια…
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια

Τα κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε μηχανή άντλησης ρευστότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ

Η LVMH και η Accor ποντάρουν στη νέα γενιά δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε υπερπολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του Orient Express

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στα data centers, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε έναν από τους σημαντικότερους ψηφιακούς και ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης

ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ
Business

ElvalHalcor: Το επενδυτικό πλάνο πίσω από την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει συγκληθεί για τις 9 Ιουλίου

Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη
Business

Η μεγάλη αναδιοργάνωση της Kraft Heinz

Η Kraft Heinz στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της

Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια
Business

Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια

Καθοριστική η συμβολή των Επιμελητηρίων για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, σημειώνει ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός

Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια
Τρόφιμα – ποτά

Γαλλία: Πώς οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία «φρενάρουν» τις ανατιμήσεις

Τα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία αποδεικνύουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία αποτελούν βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Συμμαχία με την Amazon για νέα υπηρεσία retail advertising στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Business

Η Asda φέρνει τη δύναμη της Amazon στις online αγορές

H Asda ενώνει τις δυνάμεις της με την Amazon, λανσάροντας μια νέα υπηρεσία retail advertising που φιλοδοξεί να βελτιώσει την εμπειρία των online αγορών

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Αυστραλία: «Σκληρό» μήνυμα στις Big Tech για την προστασία των παιδιών
World

Αυστραλία: «Σκληρό» μήνυμα στις Big Tech για την προστασία των παιδιών

Η Αυστραλία διπλασιάζει τα πρόστιμα για τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς χιλιάδες ανήλικοι εξακολουθούν να παρακάμπτουν την απαγόρευση και να χρησιμοποιούν τα social media

Νατάσα Σινιώρη
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ

Η LVMH και η Accor ποντάρουν στη νέα γενιά δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε υπερπολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του Orient Express

Νατάσα Σινιώρη
Amazon Prime Day: Οι Αμερικανοί κυνηγούν τις προσφορές καθώς πιέζονται τα νοικοκυριά
World

Οι εκπτώσεις έγιναν... ανάγκη – Τι αποκάλυψε το Amazon Prime Day για τους καταναλωτές

Το Amazon Prime Day ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα στις ΗΠΑ, με τους καταναλωτές να αναζητούν μεγάλες εκπτώσεις ακόμη και για τις καθημερινές τους αγορές

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η νέα «βόμβα» της ΑΙ: Οι λογαριασμοί που τρομάζουν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαζική υιοθέτηση AI agents εκτοξεύει το κόστος, λέει ο Economist – Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί βάζουν όρια – Πως επιχειρεί να διαχειριστούν τις δαπάνες

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Κορυφαίος αξιωματούχος θέλει να αποφύγει αντιμονοπωλιακές δίκες
World

Το Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θέλει να αποφύγει αντιμονοπωλιακές δίκες

Η πίεση του διορισμένου από τον Τραμπ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Στάνλεϊ Γούντγουορντ, για διακανονισμούς ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Καύσωνας: Πώς η ακραία ζέστη απειλεί την ελληνική οικονομία, τα εισοδήματα και την παραγωγικότητα
Επικαιρότητα

Ο καύσωνας «καίει» την οικονομία: Η μεγάλη απειλή για τα εισοδήματα και την ανάπτυξη

Ο καύσωνας δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές των πολιτών, αλλά πλήττει την παραγωγικότητα, συμπιέζει τα εισοδήματα και αυξάνει τον οικονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρετανία: Μπορεί να απαλλαγεί απο το fish and chip;
World

Ακριβότερο το βρετανικό fish and chip - Διπλάσια τιμή από το 2019

Το κόστος του παραδοσιακού φαγητού για πακέτο έχει διπλασιαστεί από το 2019 - Τα καταστήματα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με φθηνότερες επιλογές, όπως το πόλακ

Ελ Εριάν: Οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες σε γεωπολιτικούς κινδύνους
Markets

Ελ Εριάν: Οι αγορές αγνοούν τον πόλεμο, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Ο Ελ Εριάν εκτιμά ότι παρότι η αμερικάνικη οικονομία αντέχει οι αγορές καλούνται να διαχειριστούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαφωνίες για τη Fed

Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες – Τι γίνεται με τα πρόστιμα
Ακίνητα

Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

Αν και η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα έχει κλείσει, ωστόσο ακόμα και η εκπρόθεσμη οικειοθελής συμμόρφωση μπορεί να προφυλάξει από τον καταλογισμό

Greece Extends Deadline for New Car First Aid Kits
English Edition

Greece Extends Deadline for New Car First Aid Kits

Vehicle owners now have until January 2027 to comply with updated European safety requirements for car first aid kits, with inspections and fines set to begin after the new deadline

Ισραήλ: Κρατά στρατό στον Λίβανο και στέλνει μήνυμα στο Ιράν
World

Το Ισραήλ κρατά στρατό στον Λίβανο και στέλνει μήνυμα στο Ιράν

Η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου χαρακτηρίζεται ως «ιστορική» από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι o IDF θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Οι σχολές της ΔΥΠΑ καλύπτουν 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

NATO: Γιατί ο Τραμπ κατηγορεί τους Ευρωπαίους συμμάχους για τον πόλεμο στο Ιράν και τι απαντά η Συμμαχία
World

Τραμπ εναντίον Ευρώπης: Η κόντρα για το Ιράν φέρνει τριγμούς στο ΝΑΤΟ

Στο στόχαστρο της νέας κόντρας ΗΠΑ-Ευρώπης βρίσκεται το ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να αμφισβητεί τη συμβολή των συμμάχων στην εκστρατεία κατά του Ιράν

ΣΕΠΕΕ: Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές ένδυσης στο α’ 4μηνο του 2026
Economy

Μικρή «ανάσα» στις εξαγωγές ένδυσης στο 4μηνο

Ποιες κατηγορίες του κλάδου της ένδυσης έδωσαν ώθηση στις εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεια του ΣΕΠΕΕ

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε δικαιότερη φορολογία
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε δικαιότερη φορολογία

Τις πέντε βασικές παρεμβάσεις του παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ

ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στα data centers, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε έναν από τους σημαντικότερους ψηφιακούς και ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies