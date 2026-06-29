Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρακολουθώντας πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,04% στις 636 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,23% στις 10.484 μονάδες και ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,18% στις 24.626 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Nagarro εκτινάχθηκε κατά 90% μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εξαγοράς της, ενώ η Prosus ενισχύθηκε κατά 2% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, στον απόηχο της επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχεια να αναστείλουν τις εχθροπραξίες ενόψει της τεχνικής συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Ντόχα, η νέα ένταση έχει περιορίσει τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν υψηλότερο ρίσκο.

Όπως προειδοποίησε η Deutsche Bank, οι προσδοκίες για ηρεμία στις αγορές μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι χαμηλές. «Οι αγορές θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη, και όχι μικρότερη, μεταβλητότητα στη χάραξη πολιτικής μετά το Ιράν. Η προθυμία της Ουάσιγκτον να εξετάσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος σημαίνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι υψηλού αντίκτυπου θα εξακολουθήσουν να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθούν», ανέφερε η Helen Belopolsky, επικεφαλής γεωπολιτικής έρευνας της Deutsche Bank.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές (midterms) ενδέχεται να περιορίσουν μέρος της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν τα κίνητρα για την επίτευξη εμφανών επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Ο Πρόεδρος Trump έχει λόγους να αποφύγει μια κλιμάκωση που θα αναστάτωνε τις αγορές πριν από τον Νοέμβριο, ωστόσο η πίεση για γρήγορα αποτελέσματα θα μπορούσε να επιταχύνει πρωτοβουλίες που αφορούν την Κούβα και την Ευρώπη», σημείωσε.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώθηκε τον Ιούνιο κατά 1,3 και 1,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, διαμορφούμενος στις -17,7 και -17 μονάδες, σύμφωνα με την τελική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι δύο μετρήσεις επιβεβαίωσαν τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator – ESI) αυξήθηκε κατά 1,3 μονάδες τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της ΕΕ, φθάνοντας στις 95 και 95,1 μονάδες αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο Δείκτης Προσδοκιών για την Απασχόληση (Employment Expectations Indicator – EEI) υποχώρησε κατά 2,2 μονάδες στην Ευρωζώνη, στις 92,2 μονάδες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 2,3 μονάδες, στις 92,9 μονάδες.

Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από την Coca Cola και τη Motor Oil, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος της περασμένης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,74% στις 2.467,50 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.459,69 μονάδων (+0,42%) και 2.477,64 μονάδων (+1,16%). Ο τζίρος ανήλθε στα 238,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,4 εκατ. τεμάχια αξίας 51,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 6.255,10 μονάδες, ενώ στο -0,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.191,11 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,26% στις 2.768,64 μονάδες.