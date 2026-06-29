Wall Street: Επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας

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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,38% στις 52.071 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,62% στις 7.399 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,11% στις 25.578 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Arm καταγράφει άνοδο 1,9%, η Marvell ενισχύεται κατά 1,6%, ενώ η Intel σημειώνει κέρδη 1,1%.

Παράλληλα, η SpaceX σημειώνει άνοδο περίπου 2%, μετά την ανακοίνωση του Nasdaq ότι η εταιρεία του Elon Musk θα ενταχθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο στον δείκτη Nasdaq-100 τον επόμενο μήνα.

Ισχυρή άνοδο καταγράφει και η Comcast, με τη μετοχή να εκτινάσσεται κατά 23%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα διαχωρίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας σε δύο ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Ισχυρά κέρδη σημειώνει και η Charter Communications, η οποία ενισχύεται σχεδόν κατά 20%. Η άνοδος ακολούθησε δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη SpaceX για την ανάπτυξη υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς καταναλωτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέρος της κίνησης κινητής τηλεφωνίας της SpaceX θα μπορούσε να δρομολογείται μέσω της επίγειας ευρυζωνικής υποδομής της Charter.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου που είχαν απειλήσει να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNBC ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν σε όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν προς το παρόν να αποκλιμακώσουν την ένταση, επιτρέποντας την ομαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Donald Trump απείλησε με ολοκληρωτική καταστροφή το Ιράν, αναφέροντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.