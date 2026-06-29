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ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 29.06.2026, 11:23
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ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
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Ένα από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαύξησης ισχύος σε Υποσταθμούς 150/20kV που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση 14 Υποσταθμών Υψηλής προς Μέση Τάση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προσθέτοντας συνολικά 725 MVA νέας ισχύος στο Δίκτυο. Η επένδυση δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο ηλεκτρικό χώρο, διευκολύνοντας τη σύνδεση νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Οι υποδομές

Παράλληλα, δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές για τη σύνδεση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και την αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής.

Η επαύξηση ισχύος πραγματοποιείται είτε με την εγκατάσταση νέων Μετασχηματιστών Ισχύος είτε με την αντικατάσταση υφιστάμενων από νέους μεγαλύτερης ισχύος. Παράλληλα, επεκτείνεται η πλευρά Μέσης Τάσης των Υποσταθμών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων γραμμών και περισσότερων έργων ΑΠΕ στο Δίκτυο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στο πλαίσιο της Δράσης 16899 του Άξονα 1.1 «Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον».

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, όπως σημειώνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του. Η επιλογή των Υποσταθμών και η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκαν σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Δίκτυο Διανομής αποκτά αυξημένη δυνατότητα υποδοχής καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας, την ευελιξία λειτουργίας του, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων.

Οι παρακάτω Υποσταθμοί έχουν ήδη ηλεκτριστεί και βρίσκονται σε λειτουργία:

•  Υ/Σ 150/20kV Ιωάννινα Ι – επαύξηση κατά 50 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Φλώρινας – επαύξηση κατά 50 MVA
•  ΚΥΤ Μελίτης – επαύξηση κατά 50 MVA
•  ΚΥΤ Φιλίππων – επαύξηση κατά 50 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Εορδαίας – επαύξηση κατά 50 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Μεγάρων – επαύξηση κατά 75 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Δομοκού – επαύξηση κατά 50 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Πύλου – επαύξηση κατά 50 MVA
•  Υ/Σ 150/20kV Οινοφύτων – επαύξηση κατά 50 MVA

Στους παρακάτω Υποσταθμούς οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η ηλέκτριση αναμένεται εντός του έτους:

• ΚΥΤ Αράχθου – επαύξηση κατά 50 MVA
• Υ/Σ 150/20kV Σκύδρας – επαύξηση κατά 50 MVA
• Υ/Σ 150/20kV Σπερχειάδας – επαύξηση κατά 50 MVA
• ΚΥΤ Τρικάλων – επαύξηση κατά 50 MVA
• Υ/Σ 150/20kV Μαγικού Ξάνθης – επαύξηση κατά 50 MVA

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τάσος Μάνος δήλωσε σχετικά: «Με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης Υποσταθμών που έχει υλοποιήσει ποτέ ο ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργούμε τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο για περισσότερες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύουμε την αξιοπιστία και την ευελιξία του Δικτύου και επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση της χώρας».

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