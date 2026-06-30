Δολάριο: Οδεύει προς τον καλύτερο μήνα εδώ και ένα χρόνο

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Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οδεύει το δολάριο ΗΠΑ, υποστηριζόμενο από τις αυξανόμενες πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων και την αισιοδοξία για την αμερικανική οικονομία, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον Κόλπο, αναμένοντας ταυτόχρονα την κρίσιμη για την οικονομία έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,2% στα 1,14 δολάρια ΗΠΑ, αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο 13 μηνών έναντι του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα και βρέθηκε σε τροχιά για μηνιαία πτώση 2,4%, αναφέρει το Reuters.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί την απόδοση του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι άλλων νομισμάτων, παρέμεινε σταθερός στα 101,34 – κοντά στο υψηλό 13 μηνών της περασμένης εβδομάδας.

Το ίδιο το δολάριο έχει αυξηθεί έναντι κάθε σημαντικού νομίσματος αυτόν τον μήνα, σημειώνοντας την ισχυρότερη απόδοση έναντι των σκανδιναβικών νομισμάτων, τα οποία έχουν χάσει μεταξύ 4,7 και 7%.

Οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, μαζί με ένα εκπληκτικά σθεναρό ντεμπούτο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, έχουν ανατρέψει τις προσδοκίες της αγοράς για μειώσεις επιτοκίων φέτος, ενώ η άνθηση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ προσελκύει κεφάλαια με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το δολάριο οδεύει προς κέρδος 2,5% τον Ιούνιο

Ως εκ τούτου, το δολάριο οδεύει προς κέρδος 2,5% για τον Ιούνιο, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από τον Ιούλιο του 2025.

«Αυτό είναι αρκετά σημαντικό επειδή από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, έχει γίνει τόση συζήτηση σχετικά με τη διαρθρωτική πτώση της αξίας του δολαρίου», δήλωσε στο Reuters η επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Rabobank, Τζέιν Φόλεϊ. «Αλλά νομίζω ότι, ακόμα κι αν το πιστεύετε σθεναρά, πρέπει να παραδεχτείτε ότι υπάρχει χώρος για μια κυκλική ανοδική τάση».

«Αυτό ακριβώς έχουμε. Μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι προσδοκίες σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed (τιμολογήθηκαν αργότερα) από, ας πούμε, για την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες χτύπησαν ακριβώς στην αρχή του πολέμου. Αλλά επίσης, αν κοιτάξουμε την χρηματιστηριακή αγορά, αυτό που έχουμε – ιδιαίτερα από την έναρξη του πολέμου – είναι αυτή η κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε μεγάλο βαθμό υπέρ των ΗΠΑ».

Τα εβδομαδιαία στοιχεία από την ρυθμιστική αρχή της αγοράς των ΗΠΑ έδειξαν ότι οι επενδυτές διατήρησαν τη μεγαλύτερη ανοδική τους θέση στο δολάριο σε σχέση με άλλα μεγάλα νομίσματα από το 2019, αξίας περίπου 36,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Με το βλέμμα στα στοιχεία για την απασχόληση και την Fed

Τις επόμενες μέρες, η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει στους επενδυτές μια καλύτερη εικόνα για το πόσο ακριβείς είναι οι αγορές για τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed φέτος. Αυτήν τη στιγμή, οι χρηματαγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν πλήρως μία αύξηση επιτοκίων φέτος, με πιθανότητα περίπου 50% για μια δεύτερη.

Το ιαπωνικό γεν βρισκόταν στα 161,86, λίγο πιο αδύναμο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κοντά στο χαμηλότερο σημείο του εδώ και 40 χρόνια, ενώ το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε ελαφρώς για τρίτη ημέρα στα 0,8085, όχι μακριά από τα χαμηλά των 11 μηνών της περασμένης εβδομάδας.

Η λίρα ήταν επίσης σταθερή την Δευτέρα στα 1,322 δολάρια ΗΠΑ, έχοντας φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών την περασμένη εβδομάδα.

Οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να δουν ποιον θα διορίσει ο Άντι Μπέρναμ, ο κορυφαίος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία και στην ηγεσία των Εργατικών, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για τις προοπτικές τόσο της λίρας όσο και της αγοράς χρυσού. Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι τυχόν οικονομικά σχέδια θα «διέπονται από πειθαρχία» και θα τηρούν τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Εν τω μεταξύ, το ετήσιο φόρουμ της ΕΚΤ ξεκινά τη Δευτέρα, με την έναρξη της συνεδρίασης της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, και ακολουθείται από ένα βασικό πάνελ πολιτικής την Τετάρτη με τη συμμετοχή του Γουόρς, τα σχόλια του οποίου θα εξεταστούν στενά από επενδυτές που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σκέψης της νέας επικεφαλής της Fed σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων.