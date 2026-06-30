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Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

«Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Ακτοπλοΐα 30.06.2026, 13:48
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Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
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Ως πρώτη προτεραιότητα αναφέρει την ασφάλεια ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, τουριστικά, ημερόπλοια, πορθμεία και ferry-boats.

«Η ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να λειτουργεί η ακτοπλοΐα με κανόνες, ηρεμία και σεβασμό: στους ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα, στους νησιώτες, στους Έλληνες ταξιδιώτες και στους επισκέπτες της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Κικίλιας για τα εισιτήρια

Για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο Υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει «πολύ μεγάλη μάχη» ώστε να μην αυξηθούν, παρά τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. «Το να πάει μια οικογένεια μία εβδομάδα σε ένα νησί, στο νησί του παππού ή της γιαγιάς ή όπου θέλει, δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες. Είναι ανάγκη. Το πλοίο και η ακτοπλοΐα είναι λαϊκό μέσο, γιατί είναι μαζικό. Γι’ αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη να μην αυξηθούν οι τιμές», δήλωσε, μιλώντας στο ertnews.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε, δε,  ότι μέχρι σήμερα η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει, ενώ αναφέρθηκε και στις εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν στα ταχύπλοα, από 24% έως 42%, για οικογένειες και παρέες τριών ατόμων, με εισιτήρια μετ’ επιστροφής στην οικονομική θέση. «Το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου, με τον Ιούλιο μπροστά μας, να ανακοινώνονται εκπτώσεις 24% έως 42%, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δουλεύει προς όφελος του πολίτη», σημείωσε.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ειδική αναφορά έκανε και στο Μεταφορικό Ισοδύναμο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που στηρίζει έμπρακτα τους νησιώτες, καθώς καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης από και προς τα νησιά. Όπως είπε, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν οργανώσει και ενισχύσει το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενώ οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές γίνονται πλέον με ορίζοντα τετραετίας, όπως ζητούσαν οι νησιώτες, οι δήμαρχοι, τα επιμελητήρια και η αγορά. «Αυξήσαμε τα ποσά από 150 εκατ. σε 168 εκατ. ευρώ τον χρόνο, για τέσσερα χρόνια. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που δίνεται και δημιουργεί προβλεψιμότητα για τους νησιώτες, τις επιχειρήσεις, την αγορά και την ακτοπλοΐα», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Τα λιμάνια

Μιλώντας για τις λιμενικές υποδομές, ο Υπουργός σημείωσε ότι πολλά λιμάνια των νησιών έχουν κατασκευαστεί σε άλλες δεκαετίες και πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες συνθήκες λόγω της κλιματικής κρίσης. Όπως είπε, πέρυσι καταγράφηκαν πάνω από 60 ημέρες με νοτιάδες, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τις λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή. «Πρέπει να ξαναστραφούμε στα λιμάνια μας, στο εμπόριο, στην εξωστρέφεια και στα επαγγέλματα της θάλασσας, που είναι πολύ καλά πληρωμένα», υπογράμμισε, αναφερόμενος στις δυνατότητες ανάπτυξης που δημιουργούνται γύρω από τη ναυτιλία, τις μαρίνες, το yachting, την ενέργεια, τα logistics και τις λιμενικές υπηρεσίες.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για το λιμάνι της Ελευσίνας, επισημαίνοντας ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και όροι. Όπως είπε, η αξιοποίηση της λιμενικής ζώνης και η δημιουργία νέων υποδομών μπορούν να αλλάξουν την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Αττικής, να αυξήσουν την αξία των περιουσιών των κατοίκων και να δημιουργήσουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για την ευρωπαϊκή πολιτική απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πράσινη μετάβαση, αλλά με ρεαλιστικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει η κοινωνία και η οικονομία. «Η Ελλάδα είναι το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας. Αποφάσεις στην Ευρώπη ή στον ΙΜΟ δεν μπορεί να παίρνονται χωρίς εμάς. Θα είμαστε συνδιαμορφωτές των αποφάσεων, προς όφελος των συμπολιτών μας και της βαριάς μας βιομηχανίας, που είναι η ναυτιλία», δήλωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επιβολή μη ρεαλιστικού κόστους συμμόρφωσης στη ναυτιλία θα μετακυλιόταν στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας, προϊόντων και μεταφορών για τους πολίτες.

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