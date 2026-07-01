 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Eurobanκ: Επεκτείνει τη συνεργασία της με την Mastercard – Tι προβλέπει

Η Eurobank θα εκδίδει το σύνολο των καρτών πληρωμών της με το σήμα της Mastercard

Τράπεζες 01.07.2026, 11:04
Σχολιάστε
Eurobanκ: Επεκτείνει τη συνεργασία της με την Mastercard – Tι προβλέπει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η Eurobank και η Mastercard εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους σχέση, που συνδυάζει την καινοτομία στις πληρωμές με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, εμπειριών και προνομίων για τους πελάτες της Τράπεζας.

Η νέα συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα σε μία μακροχρόνια και ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να επενδύουν στην καινοτομία, την ασφάλεια και τις ψηφιακές υπηρεσίες επόμενης γενιάς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Η συνεργασία

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Eurobank θα εκδίδει κάρτες πληρωμών για ιδιώτες και επιχειρήσεις με το σήμα της Mastercard, προσφέροντας στους πελάτες της πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αποδοχής της Mastercard, σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας και σε σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών.

Η Eurobank και η Mastercard επεκτείνουν τη συνεργασία τους πέρα από τις πληρωμές, διευρύνοντας περαιτέρω το οικοσύστημα εμπειριών και προνομίων που αναπτύσσουν διαχρονικά για τους καταναλωτές. Μέσω της πλατφόρμας Priceless, οι κάτοχοι καρτών αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο εμπειριών βασισμένων στα ενδιαφέροντά τους, σε τομείς όπως η μουσική, ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία, σε περισσότερους από 35 προορισμούς παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει presales της Mastercard για μουσικά events υψηλής ζήτησης, καθώς και μοναδικές priceless εμπειρίες που συνδέονται με διεθνείς χορηγίες της Mastercard, όπως τα Grammy Awards στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Venice International Film Festival και τη McLaren Mastercard Formula 1 Team. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάρτες πληρωμών παύουν να είναι απλώς ένα εργαλείο στο πορτοφόλι μας και εξελίσσονται σε ένα μέσο πρόσβασης σε υπηρεσίες και εμπειρίες που προσθέτουν πραγματική αξία στην καθημερινότητα των πελατών.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, όπου οι πληρωμές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και λειτουργούν ως πύλη πρόσβασης σε νέες δυνατότητες, υπηρεσίες και προνόμια.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με τη Mastercard αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη Eurobank και τους πελάτες μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία συνδυάζουμε την τεχνολογία, την καινοτομία και το διεθνές αποτύπωμα ενός παγκόσμιου ηγέτη στις πληρωμές με τη δική μας δέσμευση να προσφέρουμε ολοένα και καλύτερες εμπειρίες στους πελάτες μας. Πέρα από τις συναλλαγές, δημιουργούμε ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών, προνομίων και εμπειριών που προσφέρει ουσιαστική αξία στην καθημερινότητά τους. Με τη Mastercard επενδύουμε σε ένα μοντέλο τραπεζικής που δεν περιορίζεται στη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλά προσφέρει καθημερινά περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες εμπειρίες και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.».

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Mastercard, δήλωσε: «Η Mastercard και η Eurobank μοιράζονται μια κοινή φιλοδοξία: να κάνουν τις πληρωμές πιο απλές, πιο ασφαλείς και πιο ανταποδοτικές. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη μακροχρόνια συνεργασία μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια ακόμη πιο ψηφιακή οικονομία. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία και να διευρύνουμε τις δυνατότητες των ψηφιακών πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI
Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank
Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy
Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής
Παπαστράτος: Νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης FutuReady Internship Program – Αιτήσεις έως 1 Αυγούστου
Business

Παπαστράτος: Νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για νέους αποφοίτους
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Τράπεζες
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI

Η Space Hellas ενισχύει την πλατφόρμα SenseOne IoT με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους μέσω εφαρμογών AI

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Παπαστράτος: Νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης FutuReady Internship Program – Αιτήσεις έως 1 Αυγούστου
Business

Παπαστράτος: Νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για νέους αποφοίτους

Η Παπαστράτος ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά επαγγελματιών με αμειβόμενη πρακτική και δεξιότητες του μέλλοντος

Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

Latest News
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI

Η Space Hellas ενισχύει την πλατφόρμα SenseOne IoT με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους μέσω εφαρμογών AI

Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα

Τι είπαν για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, EKT, BoE και ΒοC

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός

Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally's Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή

Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault

Τι δηλώνει ο CEO της Dassault Ερικ Τραπιέ που δεν αποκλείει συνεργασία με φορείς εκτός Ευρώπης

ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

Αλλαγές στην οικονομική ομάδα των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Πιέρ Γιάρεντ

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κοινωνία

Έκακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ στους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων στη Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%

Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης»

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies