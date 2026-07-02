Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ενέργεια» για τις 2.500 μονάδες βρίσκει η αγορά

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Να «κατακτήσει» τις 2.500 μονάδες προσπαθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο με τα βοήθεια του ενεργειακού, και όχι μόνο, κλάδου, δοκιμάζει τις αντοχές του στα υψηλά 16ετίας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,12% στις 2.509,15 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 140,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.363,80 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,99% στις 2.830,30 μονάδες.

«Ενέργεια» για υψηλότερα

Σημαντική άνοδο καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ενεργειακό κλάδο να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό της ανόδου και να ηγείται των κερδών στη σημερινή συνεδρίαση.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και μετοχές όπως η Allwyn, ενώ η Coca-Cola HBC κινείται επίσης ανοδικά, με την κεφαλαιοποίησή της να προσεγγίζει τα 22 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό έτους, διαμορφούμενος πάνω από τις 2.506 μονάδες, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε έως τις 2.515 μονάδες. Το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο είναι στις 2.528,95 μονάδες, το οποίο είχε επιτευχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2009.

Η αγορά δείχνει να διατηρεί τη δυναμική της, με βασική προϋπόθεση για μια πιο αποφασιστική ανοδική κίνηση τη βελτίωση του τζίρου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, επόμενος τεχνικός στόχος εκτιμάται ότι είναι οι 2.540 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλο τώρα, η Motor Oil σημειώνει κέρδη 4,90%, με τις Helleniq Energy και ΕΥΔΑΠ να κινούνται στο +2,60% και +2,21% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Allwyn, Optima, Coca Cola, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, Πειραιώς, ΕΛΧΑ, Alpha Bank και Jumbo.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, Βιοχάλκο, ΔΑΑ, Aegean, Eurobank, ΔΕΗ, Κύπρου, Εθνική, Credia και ΟΤΕ, ενώ η Metlen δεν έχει μεταβολή. Ο Aktor χάνει 0,58%.