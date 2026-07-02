 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Αποδέσμευση δισ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και ψηφιακά εργαλεία σε έναν αγώνα που δεν πείθει τους Ευρωπαίους

Κλιματική αλλαγή 02.07.2026, 19:00
Σχολιάστε
Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εβδομάδες πρώιμου καύσωνα, ρεκόρ θερμοκρασιών στο Βερολίνο, τη Βουδαπέστη και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία σύμφωνα με μια προσωρινή καταμέτρηση, 1.029 θάνατοι στην Ισπανία. Αντιμέτωπες με καλοκαίρια που μοιάζουν όλο και περισσότερο με επικείμενες καταστροφές – κυρίως αν προσθέσει κανείς και τις πυρκαγιές – οι Βρυξέλλες αναλογίζονται τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία των Ευρωπαίων δεδομένου ότι, πέρα από τις εκατόμβες, ο απολογισμός κάθε χρόνο είναι αποκαρδιωτικός και σε οικονομικό επίπεδο.

Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανεβάζει το κόστος των ζημιών που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή στα 822 δισ. ευρώ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Εξ αυτών το 25% συσσωρεύθηκε μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πέρυσι οι ζημιές έφθασαν τα 43 δισ. ευρώ, ποσό που αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, επιμερίστηκε στα 27 κράτη-μέλη ψαλιδίζοντας αναλόγως την οικονομική ανάπτυξη.

Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα η επιστήμη δεν είναι αισιόδοξη. Οι περιβαλλοντολόγοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι ο περίφημος στόχος να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου συγκριτικά με την προβιομηχανική περίοδο, είναι απολύτως ανέφικτος. Υπολογίζουν ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί πολύ συντομότερα, τα αμέσως επόμενα χρόνια και πιθανότατα το έτος 2030.

«Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν», σχολίασε μιλώντας στη γαλλική «Les Echos» ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όμορφες οι εξυπνάδες του συρμού, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν και πόσοι από τους σημερινούς κατοίκους του πλανήτη θα ζήσουν για να δουν τη βελτίωση αυτή.

Νέα φιλοσοφία, νέες δράσεις

Η αντίδραση των Βρυξελλών βασίζεται σε μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας που συνοψίζεται ως εξής: εγκατάλειψη της αντιδραστικής προσέγγισης στο φαινόμενο, της προσπάθειας δηλαδή να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μιας ήδη συντελεσθείσας καταστροφής, και ο εστιασμός στην πρόληψη της καταστροφής. Η Επιτροπή ως εκ τούτου προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσαρμογής και θωράκισης της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος του 2026.

Το σχέδιο αυτό θα διαμορφώσει όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ (μεταφορές, υγεία, γεωργία, στέγαση) και θα το συνοδεύουν δύο ψηφιακά εργαλεία: ένας διαδραστικός κλιματικός χάρτης που θα επιτρέπει σε κάθε τοπική αρχή να προβάλει την εικόνα που θα έχει η περιοχή της σε δέκα, είκοσι ή πενήντα χρόνια, και μια ηλεκτρονική «βιβλιοθήκη» των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στο τοπικό πλαίσιο.

Για να δημιουργήσει αυτό το σύστημα, η Επιτροπή εμπνέεται από το γαλλικό μοντέλο TRACC, τη φιλοσοφία που διέπει τις αποφάσεις της γαλλικής κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης σχετικά με τις δράσεις και μεθόδους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάτι ανάλογο επιδιώκεται να αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ. Αλλά δεν θα είναι ανέφελη η μεταρρύθμιση, όπως εξάλλου δεν είναι ούτε στη Γαλλία όπου η χρήση των κλιματιστικών έχει αναχθεί σε ζήτημα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα να υιοθετούν τελείως αντίθετες απόψεις.

Ο κλιματισμός που διχάζει

Στην καρδιά του προβλήματος, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί και αποδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, είναι ένα «γερασμένο, κακώς μονωμένο κτιριακό απόθεμα, σχεδιασμένο για χειμώνες και όχι για καλοκαίρια με θερμοκρασίες που πλέον φθάνουν τους 40°C», γράφει από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια της «Les Echos» Φαμπιέν Σμιτ.

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Και το 75% των κτιρίων αυτων θα εξακολουθεί να υπάρχει το έτος 2050. Η ΕΕ έχει αποδεσμεύσει τη δαπάνη 100 δισ. ευρώ για ενεργειακή ανακαίνιση την περίοδο 2021 και 2027 και προτείνει το 35% του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού να αφιερωθεί σε δράσεις για το περιβάλλον. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων είναι ο κεντρικός ρυθμιστικός μοχλός του όλου σχεδίου, καθώς επιβάλλει ακριβή και αδιαπραγμάτευτα πρότυπα θερμικής άνεσης.

Οι αντικαταστάσεις κουφωμάτων, οι θερμοπροσόψεις, οι μονώσεις δεν αποτελούν πρόβλημα. Ο καβγάς εστιάζεται στον κλιματισμό ή όχι των κτιρίων. «Αν όλοι εγκαταστήσουν αιρ κοντίσιον στα σπίτια τους, θα επιδεινώσουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας», προειδοποιεί ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Υπολογίζεται ότι αν στο Παρίσι όλα τα κτίρια είχαν κλιματισμό (σήμερα έχει ένα στα τέσσερα περίπου), η μέση θερμοκρασία της πόλης θα αυξανόταν το καλοκαίρι κατά 2 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον, ο κλιματισμός επιβαρύνει πολύ τα δίκτυα ηλεκτρισμού. «Στο αποκορύφωμα του πρόσφατου καύσωνα στην Ουγγαρία οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν κατά 80% σε μία μόνο εβδομάδα», σημειώνει η ανταποκρίτρια της «Les Echos» στις Βρυξέλλες. «Η προσέγγιση που προτείνεται παραμένει η ίδια, δηλαδή προτεραιότητα στις καλύτερες μονώσεις στα κτίρια, στην εξασφάλιση σκιάς και χώρων πρασίνου και κλιματισμός ως έσχατη λύση», τονίζει η Φαμπιέν Σμιτ.

Καταπίνουν την κάμηλο

Εδώ θα παρατηρούσε κανείς ότι οι ανησυχίες των Βορειοευρωπαίων για τις επιπτώσεις των κλιματιστικών είναι μάλλον υπερβολικές. Η περιβαλλοντικά ευαίσθητη Ευρώπη διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν διαμαρτύρεται ούτε ασκεί την επιρροή της για να περιοριστούν οι προκλητικές συμπεριφορές πλούσιων χωρών στη Μέση Ανατολή, όπου κατασκευάζονται καταψυχόμενοι θόλοι για να λειτουργήσουν χιονοδρομικά κέντρα μέσα στην έρημο.

Ομοίως, ελάχιστοι στις Βρυξέλλες ανησυχούν για την κατανάλωση ενέργειας και την επιβάρυνση άνθρακα από τη γιγάντωση των data centers, από τη μανιώδη εξόρυξη κρυπτονομισμάτων ή, εσχάτως, και από τη ραγδαία ανάπτυξη της ΑΙ. Εν προκειμένω, η Κομισιόν αναφέρεται με πολλή προσοχή στο θέμα του κλιματισμού των κτιρίων, ακόμα και των χώρων όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, διότι τις αρμοδιότητες και την ευθύνη για τη λήψη μέτρων τις έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές.

«Η ΕΕ θέτει τα πρότυπα, τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους και οι τοπικές αρχές χορηγούν ή αρνούνται άδειες για την εγκατάσταση ακόμη και ενός απλού στεγάστρου. Επιπλέον, οι επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι τεράστιες – υπολογίζονται στα 70 δισ. ευρώ ετησίως – και η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται από 1 προς 7 με 1 προς 10.

Είναι δύσκολο για τις κυβερνήσεις και να πείσουν αλλά και να πειθαναγκάσουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην πρόληψη μελλοντικών κινδύνων, για να προστατεύσουν συγκεκριμένα τους εργαζομένους για ένα δεκαήμερο τον χρόνο που θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Όταν τα δεκαήμερα αυξηθούν και η λαϊκή οργή πάρει διαστάσεις, τότε και η Βόρεια Ευρώπη θα ξεπεράσει τις φαρισαϊκές αναστολές της για τα κλιματιστικά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας
UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης η UBS
Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom
World

Η Αργεντινή εξοργίζεται από την εξόρυξη πετρελαίου στα Φόκλαντ
«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μίνι ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές
Σαμ Άλτμαν: Έτσι μπορούμε να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ασφαλή για όλους
Tεχνητή νοημοσύνη

Το «κακό παιδί» της ΑΙ Σαμ Άλτμαν ζητά παγκόσμιους κανόνες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη
Κλιματική αλλαγή

Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Αποδέσμευση δισ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και ψηφιακά εργαλεία σε έναν αγώνα που δεν πείθει τους Ευρωπαίους

Αλέξανδρος Καψύλης
Motor Oil: Το incharge «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
Ηλεκτροκίνηση

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός για το πρώτο «πράσινο» δρομολόγιο μεταφοράς μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Φωτοβολταϊκά: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» – Γιατί μπλοκάρει την αυτοπαραγωγή
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Πώς η γραφειοκρατία ακυρώνει την ενεργειακή μετάβαση

Γιατί η Ελλάδα χάνει το στοίχημα της αυτοπαραγωγής - Η αγορά περιμένει ενάμιση χρόνο. Χιλιάδες έργα στον «πάγο»

Μάχη Τράτσα
ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
Green

16 έργα ύδρευσης σε 9 δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Νέο πακέτο παρεμβάσεων του ΥΠΕΝ για ύδρευση και αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία οι νέες χρηματοδοτήσεις

Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Ηλεκτροκίνηση

Η κινεζική Windrose βάζει στο στόχαστρο την Tesla και την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Windrose Electric λέει ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί για να κρατήσουν τα κινεζικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά μακριά από την Αμερική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματική αλλαγή: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα δυο τρίτα της Γης, έφθασε τους 20,98° Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί το 2024 (20,89° Κελσίου)

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ακριβότερη ενέργεια φέρνει το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Τα τρία «αγκάθια» για τα αιολικά που φέρνει το προτεινόμενο νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Η ΕΛΕΤΑΕΝ προειδοποιεί για υψηλότερο ενεργειακό κόστος

Μάχη Τράτσα
Latest News
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να βγεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τη στασιμότητα

UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης η UBS

Πού βλέπει ευκαιρίες μετά το ράλι του πρώτου εξαμήνου η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom
World

Η Αργεντινή εξοργίζεται από την εξόρυξη πετρελαίου στα Φόκλαντ

Το πετρέλαιο υπόσχεται να μεταμορφώσει τα Νησιά Φόκλαντ, αλλά αναζωπυρώνει τη διαμάχη με την Αργεντινή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μίνι ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τη νομισματική πολιτική

Σαμ Άλτμαν: Έτσι μπορούμε να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ασφαλή για όλους
Tεχνητή νοημοσύνη

Το «κακό παιδί» της ΑΙ Σαμ Άλτμαν ζητά παγκόσμιους κανόνες

Ο Σαμ Άλτμαν ζητά παγκόσμιους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη από τους πολίτες και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Celestyal: Επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»
Τουρισμός

Η Celestyal αναδεικνύει τη Δυτική Μεσόγειο με νέες κρουαζιέρες

Σημαντικό ορόσημο για την Celestyal αποτελεί το νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας, καθώς περιλαμβάνει 14 παρθενικές προσεγγίσεις σε προορισμούς της περιοχής

Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη
Κλιματική αλλαγή

Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Αποδέσμευση δισ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και ψηφιακά εργαλεία σε έναν αγώνα που δεν πείθει τους Ευρωπαίους

Αλέξανδρος Καψύλης
Tesla: Η μετοχή σημειώνει πτώση 6% παρά την ενθαρρυντική έκθεση για τις παραδόσεις
Ηλεκτροκίνηση

Βουτιά μετοχής Τesla παρά την ενθαρρυντική έκθεση για τις παραδόσεις

Η Tesla ανακοίνωσε 480.126 παραδόσεις και παραγωγή 451.758 οχημάτων για το β΄ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street

Ινδία-Ιαπωνία: Συμφωνία για συνεργασία σε μέταλλα, AI, ενέργεια και άμυνα
World

Συνεργασία Ινδίας - Ιαπωνίας για μέταλλα, AI ,ενέργεια και άμυνα

Ινδία και Ιαπωνία, στη διάρκεια της επίσκεψης της πρωθυπουργού Τανάε Τακαϊτσι αποφάσισαν να συνεργαστούν και στον τομέα της άμυνας

Μπύρα: Μεγάλα κέρδη από μικρά κουτάκια
World

Μπύρα: Μεγάλα κέρδη από μικρά κουτάκια

Η Μπύρα σε συσκευασία «Pony» τραβούν την προσοχή ζυθοποιών όπως η Constellation Brands, οι οποίες θέλουν να προσελκύσουν καταναλωτές που τηρούν το μέτρο και το κοινό που ακολουθεί την GLP-1.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
KNDS: Η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης αναβάλλει την IPO
World

Η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS αναβάλλει την IPO

Οι μέτοχοι της KNDS αποφάσισαν ότι η διαδικασία για την αρχική δημόσια προσφορά θα προχωρήσει «με την επιστροφή ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά

ΟΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

MoU μεταξύ ΟΠΑ και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος

«Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος εντάσσεται στη στρατηγική μας για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς»

Y/KNOT INVEST: Επενδύει σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax – Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής
Business

Y/KNOT INVEST: Στρατηγική επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κλιμακούμενης ανάπτυξης έγινε η επένδυση της Y/KNOT INVEST στο νέο δεξαμενόπλοιο - Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της συναλλαγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.500 μονάδες με βοήθειες από Motor Oil, Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.500 μονάδες το ΧΑ, με βοήθειες από Motor Oil, Coca Cola

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την κατάκτηση της ζώνης των 2.500 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενοίκια και κατοικίες συνέχισαν να γίνονται ακριβότερα το α΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Τρίτη υψηλότερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ για την Ελλάδα

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,1% στην ΕΕ - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies