Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max

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Τα χαρακτηριστικά χρώματα ενός αθλητικού παπουτσιού έγιναν η αφορμή για μια δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η επικείμενη κυκλοφορία των νέων Air Max 95 από τον κολοσσό των αθλητικών ειδών, την Nike, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της 7-Eleven, η οποία θεωρεί ότι ο σχεδιασμός τους παραπέμπει ευθέως στην αναγνωρίσιμη εμπορική της ταυτότητα.

Τα χρώματα στο επίκεντρο της διαμάχης Nike – 7-Eleven

Ειδικότερα, και όπως εξηγεί το Reuters, η 7-Eleven κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας κατά της Nike, κατηγορώντας την ότι αντέγραψε το χαρακτηριστικό πορτοκαλί, πράσινο και κόκκινο χρωματικό μοτίβο που χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες.

Η δικαστική κίνηση έγινε λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία των Air Max 95, στις 11 Ιουλίου.

Γιατί είναι σημαντική η 11η Ιουλίου

Κατά την αλυσίδα, η επιλογή της ημερομηνίας κάθε άλλο παρά συμπτωματική είναι.

Η 11η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως η «7-Eleven Day», η ετήσια γιορτή του brand, κατά την οποία τα συμμετέχοντα καταστήματα προσφέρουν δωρεάν Slurpee, το εμβληματικό παγωμένο ρόφημά τους.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Nike επιχειρεί να συνδέσει εμπορικά το νέο μοντέλο με την αναγνωρισιμότητα της συγκεκριμένης ημέρας, παρότι δεν υφίσταται καμία συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το «παραπλανητικά παρόμοιο» σχέδιο

Στο δικόγραφο γίνεται λόγος για μια «παραπλανητικά παρόμοια απομίμηση» της τριχρωμίας που η 7-Eleven χρησιμοποιεί στις επιγραφές των καταστημάτων της, στις διαφημίσεις, στα εμπορεύματα, ακόμη και σε υποδήματα και άλλα προϊόντα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αλυσίδα διαθέτει μια σειρά κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων που προστατεύουν τη συγκεκριμένη χρωματική διάταξη, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας.

Οι ισχυρισμοί της 7-Eleven

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός των Air Max 95 έγινε σκόπιμα ώστε να παραπέμπει στη 7-Eleven και να αξιοποιήσει τη φήμη του εμπορικού της σήματος.

Κατά την αλυσίδα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι καταναλωτές να θεωρήσουν λανθασμένα ότι τα παπούτσια αποτελούν προϊόν συνεργασίας ή έχουν την έγκρισή της.

Ως επιπλέον επιχείρημα, επικαλείται δημοσιεύματα που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο μοντέλο ως εμπνευσμένο από το brand της.

Ζητά να σταματήσει η κυκλοφορία

Η 7-Eleven αναφέρει ακόμη ότι επιχείρησε επανειλημμένα να επιλύσει τη διαφορά εξωδικαστικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, η Nike ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει κανονικά τόσο στη διαφημιστική καμπάνια όσο και στην κυκλοφορία του προϊόντος στις 11 Ιουλίου.

«Η Nike επέδειξε κυνική και κακόβουλη αδιαφορία για τα δικαιώματα της 7-Eleven», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο.

Με την αγωγή της, η αλυσίδα ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει την πώληση των Air Max 95, να διατάξει την ανάκληση όσων ζευγαριών έχουν ήδη διανεμηθεί στην αγορά, καθώς και να επιδικάσει αποζημίωση και την απόδοση των κερδών που ενδεχομένως αποκομίσει η Nike από τις πωλήσεις του επίμαχου μοντέλου.