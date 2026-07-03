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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ηλεκτρονική ρύθμιση στην πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 03.07.2026, 19:00
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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
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Άνοιξε κι επίσημα η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ.

Χθες, 2 Ιουλίου, δημοσιεύθηκε η σχετική εγκύκλιος με την οποία ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο εφαρμογής του πρόσφατου νόμου 5313/2026.

Τι αφορά η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, στη ρύθμιση αυτή υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 που δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης.

Επίσης, στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Η αίτηση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέχρι τις 31/12/2026, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για οφειλές του e-ΕΦΚΑ, πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), και για βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ οφειλές, καθώς και για οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο κέντρο είσπραξης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

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