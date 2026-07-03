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Καύσωνας: Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη – Θα αυξηθεί ο προσωρινός απολογισμός

Νέα στοιχεία για τους πλεονάζοντες θανάτους ανακοινώθηκαν σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η πραγματική θνησιμότητα από τον καύσωνα «είναι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα αρχικά νούμερα».

Κόσμος 03.07.2026, 15:10
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Καύσωνας: Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη – Θα αυξηθεί ο προσωρινός απολογισμός
Επιμέλεια Βαγγέλης Πρατικάκης

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Σχεδόν 5.000 πλεονάζοντες θάνατοι καταγράφηκαν σε τέσσερις χώρες στη διάρκεια του πρωτόγνωρου καύσωνα που έζησε τον Ιούνιο η Ευρώπη, δείχνουν τα προκαταρκτικά δεδομένα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανότατα θα αυξηθεί.

Ο καύσωνας που διήρκεσε από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου ήταν ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του World Weather Attribution, η οποία εκτίμησε σε έκθεσή της ότι το κύμα ζέστης θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο να συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στη διάρκεια του καύσωνα περίπου 410 εκατ. Ευρωπαίοι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Την Παρασκευή, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά 3.700 πλεονάζοντες θανάτους, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στους 1.000 πλεονάζοντες θανάτους που είχε αναφέρει νωρίτερα η Ισπανία.

Πλεονάζοντες ονομάζονται οι θάνατοι που υπερβαίνουν τα στατιστικά αναμενόμενα επίπεδα για μια δεδομένη περίοδο του έτους. Αν και οι θάνατοι αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη ζέστη, δίνουν μια εικόνα για τις συνέπειες του καύσωνα, δεδομένου ότι τα θύματα του θερμικού στρες σπάνια καταγράφονται ως τέτοια.

Στη διάρκεια του καύσωνα καταγράφηκαν στη Γαλλία 2.025 πλεονάζοντες θάνατοι, με την αύξηση να είναι ιδιαίτερα μεγάλη μεταξύ ανθρώπων άνω των 45 ετών, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ.

Καύσωνας

Στο Παρίσι και άλλες περιοχές της Γαλλίας, τα φέρετρα εξαντλήθηκαν και τα γραφεία κηδειών γονάτισαν εν μέσω του καύσωνα (Reuters)

Σύμφωνα μάλιστα με τη γαλλική αρχή δημόσιας υγείας, οι θάνατοι στο σπίτι αυξήθηκαν κατά 91% από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, συγκριτικά με την εβδομάδα που προηγήθηκε. Αύξηση των θανάτων καταγράφηκε επίσης σε δομές υγείας και οίκους φροντίδας ηλικιωμένων.

Η πραγματική θνησιμότητα «είναι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν αυτά τα αρχικά νούμερα», προειδοποίησε η αρχή δημόσιας υγείας.

Στις 24 Ιουνίου, η Γαλλία έζησε τη θερμότερη μέρα που έχει καταγράψει ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς και τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία σε όλη την επικράτεια να φτάνει στο νέο ρεκόρ των 22 βαθμών.

«Πρωτοφανή νούμερα»

Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι από τις 18 έως τις 29 Ιουνίου κατέγραψε περίπου 1.200 πλεονάζοντες θανάτους, από τους οποίους οι 530 αφορούν άτομα 85 ετών και άνω. Μόνο 180 πλεονάζοντες θάνατοι καταγράφηκαν μεταξύ ανθρώπων κάτω των 65.

«Μια τόσο υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα είναι πρωτοφανής για τη χώρα μας» επισήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Στην Ολλανδία, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 480 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα, από τους οποίους οι περισσότεροι αφορούσαν άτομα 80 ετών και άνω.

Καύσωνας

Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να δροσίσει τον κόσμο (Reuters)

Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να δροσίσει τον κόσμο (Reuters)

Στη διάρκεια του καύσωνα, η συνήθως κρύα Ολλανδία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει σχεδόν στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγράψει η Ισπανία, όπου καταγράφηκαν 1.029 πλεονάζοντες θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη.

Στις 23 και 24 του μήνα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες σε αρκετούς σταθμούς να υπερβαίνουν τους 40°C. Στην πόλη του Μπιλμπάο, έφτασε τους 42,7.

Στην κορύφωση του καύσωνα στις 23 Ιουνίου, 35,7 εκατομμύρια Ισπανοί, ή το 73% του συνολικού πληθυσμού, εκτέθηκαν σε κινδύνους για την υγεία λόγω της ζέστης.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού ήταν ιδιαίτερα σφοδρός στα βόρεια της χώρας «όχι μόνο λόγω της έντασής του, αλλά και λόγω της διάρκειας και της επιμονής του».

Καύσωνας

Στη Βαρκελώνη, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους εφοδιάστηκαν με βραχιόλι παρακολούθησης της θερμοκρασίας (Reuters)

Στη Βαρκελώνη, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους εφοδιάστηκαν με βραχιόλι παρακολούθησης της θερμοκρασίας (Reuters)

Άμεση αιτία του καύσωνα ήταν μια θερμή μάζα αέρα από την Αφρική που παγιδεύτηκε πάνω από την Ευρώπη λόγω ενός συστήματος υψηλής πίεσης.

Λίγοι όμως αμφιβάλλουν ότι το φαινόμενο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, η οποία αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι καύσωνες, η ξηρασία και οι πλημμύρες.

Στον απόηχο του πρώιμου κύματος ζέστης, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες αναγνώρισαν ότι οι προσπάθειες προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει αργότερα φέτος ένα νέο ευρωπαϊκό «σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας», το οποίο θα επικεντρωθεί σε κοινά σενάρια και βέλτιστες πρακτικές, μετά τις επικρίσεις ότι το προηγούμενο πλαίσιο απέτυχε να εναρμονίσει τις χώρες-μέλη.

Πηγή: in.gr

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