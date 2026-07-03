Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους

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Κανένα πλοία δεν αναχωρεί σήμερα από τη Ραφήνα καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει απεργία από τις 6 π.μ. σήμερα έως τις 6 π.μ. το Σάββατο.

Το βράδυ της Πέμπτης η απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική μετά από προσφυγή που έκανε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχύπλοων, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ναυτεργάτες δεν τους έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση.

«Προκηρύξαμε 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αλλάξει η κατάσταση που υπάρχει στη Ραφήνα, με τον συνωστισμό δρομολογίων στο λιμάνι εγείρονται προβλήματα ασφαλείας των επιβατών και των ναυτεργατών», είπε στο Μega ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Στέφενσων».

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης επικεντρώνεται στο διαδικαστικό σκέλος της προκήρυξης της απεργίας (οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας) με τα ναυτεργατικά σωματεία, να αντιτείνουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος, υποστήριξε ότι η απεργία συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης.