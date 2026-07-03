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Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία καταγγέλλοντας έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι στη Ραφήνα

Λιμάνια 03.07.2026, 08:25
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Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους
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Κανένα πλοία δεν αναχωρεί σήμερα από τη Ραφήνα καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει απεργία από τις 6 π.μ. σήμερα έως τις 6 π.μ. το Σάββατο.

Το βράδυ της Πέμπτης η απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική μετά από προσφυγή που έκανε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχύπλοων, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ναυτεργάτες δεν τους έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση.

«Προκηρύξαμε 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αλλάξει η κατάσταση που υπάρχει στη Ραφήνα, με τον συνωστισμό δρομολογίων στο λιμάνι εγείρονται προβλήματα ασφαλείας των επιβατών και των ναυτεργατών», είπε στο Μega ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Στέφενσων».

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης επικεντρώνεται στο διαδικαστικό σκέλος της προκήρυξης της απεργίας (οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας) με τα ναυτεργατικά σωματεία, να αντιτείνουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος, υποστήριξε ότι η απεργία συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης.

Κανένα πλοίο δεν θα φύγει

«Όλα τα πλοία είναι σταματημένα. Τα πληρώματα συμμετέχουν 100% στην απεργία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλακογιώργο, η κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας και εργασίας.

Όπως εξήγησε, το πρώτο αφορά την ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφήνας, με ιδιαίτερη αναφορά στο αγκυροβόλιο, το οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο, μη ασφαλές και μη αναγνωρισμένο. Όπως υποστήριξε, καθημερινά παραμένουν εκεί δύο έως τρία πλοία και η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τα πλοία και τους επιβάτες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά εργασιακά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τις αλλαγές στη λειτουργία του λιμανιού, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικό αντικείμενο των διεκδικήσεων της ΠΕΝΕΝ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μη συμμόρφωση των σωματείων στη δικαστική απόφαση με αποτέλεσμα τη συνέχιση της κινητοποίησης απάντησε ότι το σωματείο θεωρεί πως τα εργατικά αιτήματα και οι αγώνες δεν μπορούν να κρίνονται στις δικαστικές αίθουσες αλλά στους χώρους εργασίας, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις σε εργατικές κινητοποιήσεις είναι συχνό φαινόμενο.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν δρομολόγια μετά τη συνέλευση των ναυτεργατών, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Η απεργία είναι 24ωρη και θα εφαρμοστεί ευλαβικά από τα πληρώματα και τα συνδικαλιστικά τους όργανα», δήλωσε.

Συλλογικότητες, φορείς και ο δήμος καλούν σε συγκεντρώσεις

Στη συγκέντρωση που έχει προκηρυχθεί στις 8 π.μ. στο λιμάνι έχουν καλέσει και συλλογικότητες της πόλης της Ραφήνας που καταγγέλλουν ότι ο συνωστισμός των δρομολογίων από το λιμάνι έχει προκαλέσει μία ασφυκτική κατάσταση στην πόλη καθώς υπάρχει οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, περιβαλλοντική επιβάρυνση ενώ σημειώνουν ότι ήδη έχουν υπάρξει περιστατικά που υπογραμμίζουν την έλλειψη ασφάλειας των υποδομών.

Ο δήμος της Ραφήνας κάλεσε επίσης σε συγκέντρωση στις 10 πμ στο δημαρχείο.

«Η Ραφήνα και το Πικέρμι δεν αντέχουν άλλο το βάρος μιας λειτουργίας λιμανιού που επιβαρύνει καθημερινά την πόλη σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος φόρτος οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Είναι η ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, η ηχορύπανση, η πίεση στις υποδομές, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η πόλη έχει αντοχές…. Και αυτές οι αντοχές έχουν πλέον ξεπεραστεί!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μεταφορά δρομολογίων στο Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Πηγή: in.gr

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