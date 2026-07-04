Huawei: Υποτροφίες σε δύο αριστούχους φοιτητές του ΟΠΑ

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Η Huawei συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων στην Ελλάδα, προσφέροντας υποτροφίες σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της στον τομέα της Εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στον Θεοφάνη Τσακίρη και την Αικατερίνη Πετρούλια, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Τμήμα Πληροφορικής και στο ΠΜΣ «Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων» με άριστες επιδόσεις.

Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβερνοασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και κρίσιμων υποδομών. Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, η προστασία δεδομένων, συστημάτων και δικτύων συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα της σύγχρονης οικονομίας.

Με αφορμή την αποφοίτηση των δύο φοιτητών, η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei, παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας και τους επέδωσε τιμητικές πλακέτες, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, τη συνέπεια και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Παράλληλα, ο Διευθυντής του Προγράμματος, κ. Γκρίτζαλης, ευχαρίστησε τη Huawei για τη χορηγική της υποστήριξη και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Huawei Ελλάδος έχει χορηγήσει υποτροφίες σε περισσότερους από 75 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από οκτώ ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της εκπαίδευσης, της αριστείας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα.

Η Τόνια Πέτροβιτς τόνισε ότι η Huawei πιστεύει στην επένδυση στους ανθρώπους που θα σχεδιάσουν, θα προστατεύσουν και θα φέρουν την τεχνολογία πιο κοντά στην κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την ενδυνάμωση νέων επιστημόνων σε κρίσιμους τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια ως επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, η εταιρεία επιδιώκει να στηρίζει δεξιότητες που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή.

Η πρωτοβουλία της Huawei συνδέεται και με το ευρύτερο αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται σε τηλεπικοινωνιακές λύσεις, εταιρικές εφαρμογές, καταναλωτικά προϊόντα και ενεργειακές τεχνολογίες. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι εστιάζει σε δράσεις για το περιβάλλον, την ανάπτυξη νέων ταλέντων και την ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω προγραμμάτων όπως το «Seeds for the Future» και το «Women in Tech».

Η στήριξη φοιτητών υψηλών επιδόσεων σε αντικείμενα αιχμής, όπως η κυβερνοασφάλεια, ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού ψηφιακού οικοσυστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η Huawei επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της ως εταιρείας που δεν περιορίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά επενδύει και στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ο όμιλος Huawei ιδρύθηκε το 1987 και σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η εταιρεία περιγράφεται ως ηγέτιδα στις ΤΠΕ, με παρουσία τόσο στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων όσο και στις επιχειρηματικές και καταναλωτικές λύσεις.