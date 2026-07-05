Χαλκός: Η επόμενη κίνηση εξαρτάται από την Ουάσινγκτον, όχι από τα Στενά του Ορμούζ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έξι μήνες αφότου η «Επιχείρηση Epic Fury» ανέτρεψε την αγορά των μετάλλων, τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να υπόκεινται σε ένα ασταθές καθεστώς ελεύθερου διάπλου από τα δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία μετά την συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν.

Οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν προκάλεσαν απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων της ετήσιας παραγωγής της περιοχής μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στις 17 Ιουνίου, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών, ενώ το ίδιο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η ναυτιλία «λειτουργούσε κανονικά».

Σύμφωνα με την ίδια συμφωνία, η Ουάσιγκτον έχει προθεσμία έως τις 19 Ιουλίου για να άρει πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό της, ενώ η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί μόνο να καταβάλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Τα βασικά μέταλλα πέρασαν το πρώτο εξάμηνο του έτους αντανακλώντας ακριβώς αυτό το κλίμα σύγχυσης στις τιμές τους. Αυτό που αλλάζει καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο είναι το ποιος κίνδυνος επηρεάζει πραγματικά τις τιμές.

Ο δείκτης LME, το καλάθι των έξι βασικών μετάλλων του χρηματιστηρίου, κυμάνθηκε από την ευφορία στην απογοήτευση και έκλεισε το πρώτο εξάμηνο κάπου στη μέση. Η διασπορά πίσω από αυτόν τον αριθμό αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα: τα μέταλλα με άμεση έκθεση στον Κόλπο αποσβένουν το «πολεμικό πριμ» τους, ενώ εκείνα που δεν έχουν τέτοια έκθεση δεν το χρειάστηκαν ποτέ.

Επιθέσεις κατά μεταλλουργικών εταιρειών

Οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν προκάλεσαν απώλεια περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων της ετήσιας παραγωγής της περιοχής μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, ωθώντας την τιμή του αλουμινίου τριών μηνών στο LME σε υψηλό τεσσάρων ετών, πάνω από τα 3.780 δολάρια ανά τόνο, στις αρχές Ιουνίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υπερτίμησης έχει ήδη εξισορροπηθεί, καθώς η αγορά προεξοφλεί μια κατάσταση που μοιάζει με κανονικότητα, ακόμη και αν η ροή πετρελαίου από τον Κόλπο μέσω του Ορμούζ απέχει χρόνια από την πλήρη ανάκαμψη.

Ο χαλκός στα 14.000 δολάρια

Το κλείσιμο των Στενών περιόρισε την προσφορά θειικού οξέος, πλήττοντας τους παραγωγούς μεθόδων έκπλυσης, ενώ η κατάρρευση των όρων επεξεργασίας στις μεταλλουργίκές βιομηχανίες έχει αναγκάσει τους μεταποιητές να βασίζονται σε υποπροϊόντα απλώς για να παραμείνουν εν λειτουργία. Οι τιμές του χαλκού ξεπέρασαν τα 14.000 δολάρια ανά τόνο τον Ιούνιο, πλησιάζοντας το ρεκόρ του Ιανουαρίου. Ωστόσο, ο πραγματικός παράγοντας διακύμανσης για τον χαλκό βρίσκεται πλέον στην Ουάσινγκτον, όχι στον Κόλπο.

Η ανασκόπηση της εγχώριας αγοράς ραφιναρισμένου χαλκού που πραγματοποίησε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ στις 30 Ιουνίου επρόκειτο να καθοδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ως προς το αν θα επιβάλει δασμό που θα ξεκινά από το 15% τον Ιανουάριο του 2027, αλλά η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Ο στρατηγικός αναλυτής μετάλλων της BNP Paribas, Ντέιβιντ Γουίλσον, δήλωσε ότι οι αντίπαλοι «εξακολουθούν να ασκούν ενεργά και σημαντική πίεση για να μην επιβληθεί δασμός», ένα σημάδι ότι το αποτέλεσμα παραμένει πραγματικά αμφισβητούμενο.

H εικόνα των άλλων μετάλλων

Ο ψευδάργυρος, ο οποίος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστος από τον πόλεμο, αποτέλεσε την έκπληξη του πρώτου εξαμήνου, σημειώνοντας άνοδο 14% έως τον Ιούνιο, λόγω ενός απροσδόκητου παγκόσμιου ελλείμματος εκτός Κίνας. Το νικέλιο επηρεάστηκε περισσότερο από τις ποσοστώσεις εξόρυξης στην Ινδονησία παρά από οτιδήποτε άλλο στον Κόλπο, καταγράφοντας απότομη άνοδο λόγω των περικοπών στην παραγωγή, πριν υποχωρήσει ξανά λόγω φημών για χαλάρωση των περιορισμών. Ο κασσίτερος και ο μόλυβδος, που δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τη σύγκρουση, απλώς ακολούθησαν τα δικά τους θεμελιώδη μεγέθη: ο κασσίτερος σημείωσε άνοδο 27% λόγω διαρθρωτικής συρρίκνωσης της προσφοράς, ενώ ο μόλυβδος σημείωσε πτώση 7% λόγω πλεονάσματος και αρμπιτράζ αποθηκών.

Όπως το έθεσε η Βαντάνα Χάρι της Vanda Insights, τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζουν να ανοίγουν, αλλά η διαδικασία είναι αποσπασματική, απρόβλεπτη και όχι πλήρως διαφανής». Μόλις η υπεραξία αυτή σταματήσει να μειώνεται, τα βασικά μέταλλα θα διαπραγματεύονται όπως πάντα, με βάση τη δική τους προσφορά και ζήτηση, και, όσον αφορά τον χαλκό, με βάση ό,τι αποφασίσει στη συνέχεια η Ουάσιγκτον.