Χρηματιστήριο Αθηνών: Παίζει άμυνα στο profit taking

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Ελεγχόμενη είναι η πτώση στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε λελογισμένη κατοχύρωση κερδών, δίχως να δοκιμάζουν τις στηρίξεις του γενικού δείκτη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,50% στις 2.547,55 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 140,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,49% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.470,58 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,80% στις 2.878,25 μονάδες.

Ημέρα διόρθωσης

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε ημέρα διόρθωσης, μια εξέλιξη που θεωρείται εύλογη μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί και τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει αρκετές μετοχές. Τα υψηλά κέρδη που έχουν συσσωρευτεί σε αρκετούς τίτλους δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές.

Πέρα όμως από τις ρευστοποιήσεις, η εικόνα του ταμπλό παραπέμπει και σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, καθώς καταγράφεται μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τίτλων και όχι γενικευμένη αποχώρηση από την αγορά. Ενδεικτική είναι η αυξημένη δραστηριότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), η οποία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα από την έναρξη της συνεδρίασης, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες ανακατατάξεις θέσεων.

Από τεχνικής πλευράς, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τη ζώνη των 2.540-2.550 μονάδων εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για την κίνηση προς τις 2.600 μονάδες, που αποτελούν τον επόμενο βασικό στόχο της αγοράς. Στον αντίποδα, η πρώτη σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2.520 μονάδων, επίπεδο πάνω από το οποίο διατηρείται η θετική μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα και οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της πλαγιοανοδικής τάσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει απώλειες 2,12%, με τις Cenergy, Aktor, Πειραιώς, Eurobank και Λάμδα να κινούνται με πτώση άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Βιοχάλκο, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Credia, Helleniq Energy, Εθνική, ΔΕΗ, Κύπρου, Motor Oil και Alpha Bank.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη κινούνται οι Coca Cola, Optima Bank, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Jumbo και Allwyn, χωρίς τα κέρδη να ξεπερνούν το 1%.