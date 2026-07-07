ΥΠΑΑΤ: Παρεμβάσεις για την προστασία απέναντι στις επιζωοτίες

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Σε σειρά ενεργειών για την περαιτέρω ενίσχυση της βιοασφάλειας και τον περιορισμό της διασποράς των επιζωοτίων (ευλογιά προβάτων, αφθώδης πυρετός κ.ά) προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Ειδικότερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς έστειλε επιστολές προς τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και προς Δήμους, λιμενικά ταμεία και συναρμόδιους φορείς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.

Έμφαση στα σημεία εισόδου και διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος από και προς διάφορες περιοχές της χώρας, όσο και από γειτονικές χώρες

«Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου πλέγματος βιοασφάλειας στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, στα κεντρικά λιμάνια και στις πύλες εισόδου της χώρας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της διασποράς των επιζωοτιών», επισημαίνεται.

Τι ζητά το ΥπΑΑΤ από τις αρμόδιες αρχές

Στις επιστολές που έστειλε ο αρμόδιος ο κ. Καββαδάς καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα:

Στην καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων και υποδομών βιοασφάλειας.

Στην υπόδειξη νέων σημείων για την εγκατάσταση αψίδων απολύμανσης, απολυμαντικών τάφρων, ταπήτων απολύμανσης και, όπου απαιτείται, κινητών συνεργείων απολύμανσης.

Στην υποβολή αναλυτικής εκτίμησης του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφερειών, Δήμων, Λιμενικών Ταμείων και κτηνιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κρίσιμα σημεία εισόδου και διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος από και προς διάφορες περιοχές της χώρας, όσο και από γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν τους λιμένες του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, τους λιμένες των Δήμων Ρόδου, Κω, Λέρου, Σύμης και Μεγίστης, καθώς και τη Λέσβο και τον Έβρο, όπου λόγω της γεωγραφικής τους θέσης απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή εισόδου και διασποράς επιζωοτιών.

«Προστασία του ζωικού κεφαλαίου»

«Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η ενίσχυση της βιοασφάλειας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ενισχύουμε τον συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουμε έγκαιρα στις απαραίτητες παρεμβάσεις», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Καββαδάς.

«Η εμπειρία των τελευταίων μηνών απέδειξε ότι η πρόληψη είναι το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των επιζωοτιών. Για τον λόγο αυτό προχωρούμε συστηματικά στην αναβάθμιση των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να προστατεύσουμε την ελληνική κτηνοτροφία, να στηρίξουμε τους παραγωγούς και να θωρακίσουμε τη χώρα απέναντι σε κάθε πιθανό κίνδυνο διασποράς», σημειώνει.