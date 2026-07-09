Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

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Από τις μακέτες… στις ημερομηνίες παράδοσης των διάφορων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ελληνικό πέρασαν στελέχη της Lamda Development στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, περιγράφοντας παράλληλα τα επόμενα ορόσημα στην πορεία υλοποίησης του mega project στην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών.

Πρώτα οι κάτοικοι, μετά τα malls στο Ελληνικό

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο αφορά τις κατοικίες.«Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027», ανέφερε ο Chief Strategy & IR Officer της Lamda Development, Απόστολος Ζαφόλιας, εξηγώντας ότι ο Riviera Tower, οι Cove Residences και οι πρώτες αναπτύξεις του Little Athens ολοκληρώνουν σταδιακά τις κατασκευές τους από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του 2027. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αρχίζει να λειτουργεί σταδιακά και το αθλητικό συγκρότημα του Ελληνικού, με τις εγκαταστάσεις να ανοίγουν μία-μία έως το τέλος του έτους.

Οι 315 κατοικίες στο παραλιακό μέτωπο έχουν διατεθεί στο σύνολό τους, ενώ από τις περίπου 670 κατοικίες του Little Athens έχει ήδη πωληθεί το 90%

Riviera Galleria και Ellinikon Mall

Στο εμπορικό σκέλος, η Riviera Galleria προηγείται του μεγάλου Ellinikon Mall. Η κατασκευή της αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, ενώ η λειτουργία της τοποθετείται πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανάλογα με τον προγραμματισμό των μισθωτών. Το μεγάλο εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ξεκίνησε πρόσφατα τις κατασκευαστικές εργασίες.

Η Riviera Galleria έχει φτάσει στο 76% των μισθώσεων, με το βασικό νέο στοιχείο να είναι ότι τα προσύμφωνα μετατρέπονται πλέον σε οριστικές συμβάσεις

«Για τη Riviera Galleria έχουμε ήδη εκταμιεύσει περίπου το 50% των τραπεζικών γραμμών χρηματοδότησης», είπε ο οικονομικός διευθυντής Χάρης Γκορίτσας. Αντίθετα, για το Ellinikon Mall οι τελικές συμφωνίες με τις τράπεζες αναμένεται να υπογραφούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ μέχρι σήμερα οι δαπάνες καλύπτονται από ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Ζαφόλια, η Riviera Galleria έχει φτάσει στο 76% των μισθώσεων, με το βασικό νέο στοιχείο να είναι ότι τα προσύμφωνα μετατρέπονται πλέον σε οριστικές συμβάσεις. «Βλέπουμε ιδιαίτερα υψηλά και υγιή μισθώματα, πάνω από 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ellinikon Mall ακολουθεί με 70% προμισθώσεις, ενώ και εκεί τα μισθώματα κινούνται σε επίπεδα άνω των 55 ευρώ ανά τ.μ., προσφέροντας premium σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα του ομίλου. Για τη Riviera Galleria, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη και για την πορεία μετά τα εγκαίνια, εκτιμώντας ότι η απουσία οργανωμένου προορισμού αγορών και εστίασης στα νότια προάστια δημιουργεί ισχυρές προοπτικές επισκεψιμότητας.

Πόσες κατοικίες πουλήθηκαν στο Ελληνικό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πωλήσεις των κατοικιών που υλοποιούνται στο Ελληνικό. Σύμφωνα με τη διοικητική ομάδα της Lamda, oι 315 κατοικίες στο παραλιακό μέτωπο έχουν διατεθεί στο σύνολό τους, ενώ από τις περίπου 670 κατοικίες του Little Athens έχει ήδη πωληθεί το 90%. Συνολικά έχουν διατεθεί περίπου 1.000 κατοικίες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η Lamda σχεδιάζει να διαθέσει ακόμη 300 έως 350 νέες μονάδες, ανεβάζοντας την πρώτη φάση στις περίπου 1.300 κατοικίες.

«Τους τελευταίους μήνες ο ρυθμός πωλήσεων είχε μειωθεί επειδή δεν είχαμε αρκετό διαθέσιμο απόθεμα. Αυτό πλέον αλλάζει», σημείωσε ο κ. Ζαφόλιας. Τα έσοδα των 1,7 δισ. ευρώ και τα 400 εκατ. που δεν έχουν ακόμη περάσει στα αποτελέσματα.

Η επενδυτική δαπάνη για το project του Ελληνικού συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο το CAPEX ανήλθε στα περίπου 125 εκατ. ευρώ

Το έργο έχει ήδη αποφέρει εισροές μετρητών 1,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, περίπου 400 εκατ. ευρώ παραμένουν καταχωρημένα ως αναβαλλόμενα έσοδα. «Τα χρήματα έχουν εισπραχθεί, όμως η λογιστική αναγνώριση ακολουθεί την πρόοδο των κατασκευών», εξήγησε ο CFO Χάρης Γκορίτσας, προαναγγέλλοντας ότι όσο επιταχύνονται οι εργασίες θα αυξάνεται και η αναγνώριση εσόδων στους ισολογισμούς.

Στο restart και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά

Η διοίκηση της Lamda βλέπει σημαντικά περιθώρια υπεραξίας και στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Όπως ανέφερε ο κ. Ζαφόλιας, η κατασκευαστική ολοκλήρωση τοποθετείται προς το τέλος του έτους, με τα πρώτα σκάφη να επιστρέφουν σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Eκτιμάται ότι η ανακαινισμένη μαρίνα θα υπογράψει νέα συμβόλαια σε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά, βλέποντας σημαντικά περιθώρια αύξησης της κερδοφορίας, ενώ σήμερα η χαμηλή αξιοποίησή της αντισταθμίζεται από τις επιδόσεις της Μαρίνας Φλοίσβου.

Για τα δύο malls, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει περίπου τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη δαπανηθεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Επιταχύνει το CAPEX και προχωρά το IRC

Η επενδυτική δαπάνη συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο το CAPEX ανήλθε στα περίπου 125 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για το τέλος του έτους παραμένει στα 1,6 δισ. ευρώ σωρευτικά. Για τα δύο malls, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει περίπου τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη δαπανηθεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 η διοίκηση επαναβεβαίωσε guidance για περίπου 600 εκατ. ευρώ εισροές μετρητών και αντίστοιχο CAPEX.

Σε ό,τι αφορά την πώληση της έκτασης του IRC, η διοίκηση ανέφερε ότι ο νομικός και οικονομικός έλεγχος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και οι συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στη διαπραγμάτευση της τελικής συμφωνίας. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη συναλλαγή και εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα γνωρίζουμε την κατάληξή της», είπε ο κ. Ζαφόλιας. Για το 2026 η διοίκηση επαναβεβαίωσε guidance για περίπου 600 εκατ. ευρώ εισροές μετρητών και αντίστοιχο CAPEX.