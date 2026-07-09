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Καινοτομία: Οι επιδόσεις της ΕΕ ενισχύονται εν μέσω παγκόσμιου ανταγωνισμού

Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας εμφανίζει ανθεκτικότητα σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον

Καινοτομία 09.07.2026, 23:55
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Καινοτομία: Οι επιδόσεις της ΕΕ ενισχύονται εν μέσω παγκόσμιου ανταγωνισμού
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Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, με τη συνολική βαθμολογία της ΕΕ να αυξάνεται κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (EIS) του 2026, που μόλις δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ του 2025 και του 2026, οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας βελτιώθηκαν κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί σχεδόν μια δεκαετία σταθερής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Μεταξύ του 2025 και του 2026, οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας βελτιώθηκαν κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από μια πιο μέτρια αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο έτος. Αν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο, οι επιδόσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η Σουηδία, η Δανία και η Ολλανδία βρίσκονται και πάλι στην κορυφή της κατάταξης, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ΕΕ και διατηρώντας την ιδιότητά τους ως «ηγέτες της καινοτομίας». Η Φινλανδία διατηρεί μια ισχυρή και σταθερή τέταρτη θέση, ενώ η Μάλτα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, ξεπερνώντας το όριο για να καταστεί «ισχυρός καινοτόμος» (επιτυγχάνοντας το 100–125 % του μέσου όρου της ΕΕ).

Εκτός της ΕΕ, η Νότια Κορέα παραμένει ο πιο καινοτόμος παγκόσμιος ανταγωνιστής, ακολουθούμενη από την Κίνα, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης για πρώτη φορά τη Γεωργία, γεγονός που αντανακλά την επέκταση της εμβέλειας του «Horizon Europe», του εμβληματικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Σχήμα 1: Εξέλιξη των επιδόσεων της ΕΕ με την πάροδο του χρόνου (2019-2026)

Η εξέλιξη που δείχνει η καινοτομία στην ΕΕ

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας αξιολογεί ετησίως τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις γειτονικές χώρες και στους βασικούς παγκόσμιους ανταγωνιστές.

Βασίζεται σε 32 δείκτες που καλύπτουν τομείς όπως οι συνθήκες-πλαίσιο (συγκεκριμένα η εκπαίδευση ή η ψηφιακή υποδομή), οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, οι δραστηριότητες καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των νεοφυών επιχειρήσεων) καθώς και ο αντίκτυπος στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Τα κράτη μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων:

• «πρωτοπόροι στην καινοτομία» (επιδόσεις 125 % πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ)·

• «ισχυροί καινοτόμοι» (100–125 % του μέσου όρου της ΕΕ)·

• «μέτριοι καινοτόμοι» (70–100 % του μέσου όρου της ΕΕ)·

• «αναδυόμενοι καινοτόμοι» (κάτω του 70 % του μέσου όρου της ΕΕ)

Ο Δείκτης Καινοτομίας της ΕΕ (EIS) βασίζεται στα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα δεδομένα, καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί και ελεγχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής.

Ως βασικό εργαλείο στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, ο Δείκτης Καινοτομίας της ΕΕ (EIS) συμβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου της Ευρώπης όσον αφορά τη μείωση του χάσματος καινοτομίας σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Επίσης, αποτελεί πηγή πληροφοριών για σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Στρατηγική για τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, το EU Inc., καθώς και ο επικείμενος Ευρωπαϊκός Νόμος για την Καινοτομία και ο Νόμος για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

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