PepsiCo: Βλέπει «αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» για τους καταναλωτές των ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αναμένεται να τροφοδοτήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, προειδοποίησε η PepsiCo, καθώς η εύθραυστη ανάκαμψη των πωλήσεών της στις ΗΠΑ έχασε δυναμική κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο αμερικανικός κολοσσός τροφίμων και αναψυκτικών εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και μεταφορών τους επόμενους μήνες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και οι επιστροφές δασμών θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιβαρύνσεις αυτές.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ανέδειξαν, πάντως, τη σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην ώριμη αγορά της Βόρειας Αμερικής και τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας.

Στη Βόρεια Αμερική, οι όγκοι πωλήσεων στον τομέα των σνακ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου, ενώ οι μειώσεις τιμών που εφάρμοσε η εταιρεία οδήγησαν σε υποχώρηση κατά 2% των οργανικών εσόδων.

«Η δυναμική της αγοράς τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ εξασθένησε κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς οι καταναλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και πιο περιορισμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Ραμόν Λαγκουάρτα.

Οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στα στοιχεία, με τη μετοχή της εταιρείας να κλείνει με απώλειες 3,3%.

Οι τιμές των καυσίμων θα καθορίσουν τις τιμές της PepsiCo

Μιλώντας αργότερα σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο Λαγκουάρτα υπογράμμισε ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές στις ΗΠΑ θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των τιμών των καυσίμων.

«Όλα εξαρτώνται από το κόστος της ενέργειας. Πρόκειται για έναν παράγοντα που βρίσκεται εκτός του ελέγχου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, οι διεθνείς δραστηριότητες της PepsiCo συνέχισαν να εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές σε πολλές αγορές επηρεάζονται επίσης από το αυξημένο ενεργειακό κόστος που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Ο επικεφαλής της εταιρείας ξεχώρισε τις επιδόσεις στη Μέση Ανατολή, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις κινήθηκαν καλύτερα από τις προβλέψεις.

Σε όλες τις αγορές εκτός Βόρειας Αμερικής, τα αναφερόμενα έσοδα αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 10%, ενώ ακόμη και στις πιο αδύναμες περιπτώσεις οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σταθεροί ή ενισχύθηκαν οριακά.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει το πετρέλαιο κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί πιο επίμονος από ό,τι ανέμεναν οι αγορές.

Η επιβράδυνση στις πωλήσεις σνακ στις ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του πρώτου τριμήνου, όταν η PepsiCo είχε καταφέρει να αυξήσει τη ζήτηση μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων της έως και κατά 15% ενόψει του Super Bowl του Φεβρουαρίου. Η στρατηγική αυτή είχε οδηγήσει στην πρώτη αύξηση των όγκων πωλήσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πιέζουν την αγορά λιανικής

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στις τιμές γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά λιανικής. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Walmart ανακοίνωσε νέο κύκλο μειώσεων στις τιμές βασικών ειδών παντοπωλείου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων της PepsiCo, όπως οι συσκευασίες με πατατάκια Lay’s και τα αναψυκτικά Pepsi, Diet Pepsi και Diet Mountain Dew.

Παρά τις δυσκολίες στις ΗΠΑ, η ισχυρή διεθνής παρουσία της εταιρείας στήριξε τα συνολικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 24,2 δισ. δολάρια και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν κοντά στα 3 δισ. δολάρια, σε επίπεδα που ήταν ουσιαστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Πέρα από τις πληθωριστικές πιέσεις, ο κλάδος των συσκευασμένων τροφίμων αντιμετωπίζει και διαρθρωτικές προκλήσεις. Η αυξανόμενη στροφή των καταναλωτών προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, αλλά και η ταχεία εξάπλωση των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1, τα οποία μειώνουν την όρεξη, επηρεάζουν τη ζήτηση για επεξεργασμένα τρόφιμα και σνακ.

Στο πλαίσιο αυτών των ανακατατάξεων, η Unilever προχωρά στη συνένωση του τμήματος τροφίμων της με την αμερικανική McCormick, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 66 δισ. δολάρια.

Παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον, η PepsiCo διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης. Η διοίκηση εξακολουθεί να αναμένει αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 2%-4% και ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή κατά 4%-6%, εκτιμώντας ότι η ισχυρή διεθνής ανάπτυξη και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της παραγωγικότητας θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αμερικανική αγορά.