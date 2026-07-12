Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, καθώς και στο νησί Κεσμ, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας και το Al Jazeera.

To επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA μεταδίδει ότι 10 με 11 βλήματα εκτοξεύτηκαν στο νησί Κεσμ.

Είχαν ως στόχο στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς να προκαλέσουν απώλειες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

<br />

Τι μεταδίδει το Axios για τις εκρήξεις

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μερικές επιθέσεις εναντίον συστημάτων πυραυλικής και αεροπορικής άμυνας, καθώς και εναντίον μικρών σκαφών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε μερικές τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν έχει κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ

Η Κίμπερλι Χάλκετ μεταδίδει από την Ουάσινγκτον για το Al Jazeera ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε ειδησεογραφικές εκπομπές, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι ισχύει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ισχυρίζονται οι Ιρανοί.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ιρανική κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ, ότι πρόκειται για διεθνή πλωτή οδό και, ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον ότι ο πρωταρχικός στόχος σε αυτή τη σύγκρουση είναι η διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά.

Το Πακιστάν εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί «όλες τις πλευρές» να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης και να τηρήσουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις» στο πλαίσιο του Μνημονίου Κυνεννόησης που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα.

«Από την πλευρά του, το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στην παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», ανέφερε το πακιστανικό υπουργείο.

Δείτε σχετική ανάρτηση: