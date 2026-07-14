Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent

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Συνεχίζεται το ράλι ανόδου που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τον εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και την κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, που αναζωπυρώνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις ενεργειακές ροές.

Ετσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δύο παγκόσμιων δεικτών Brent και WTI, αυτή την ώρα διευρύνουν τα κέρδη που κατέγραφαν από το πρωί και έχουν ξεπεράσει το μεν πρώτο τα 85,5 δολάρια το βαρέλι, το δε δεύτερο τα 79,6 δολ. Το Brent, έφτασε στη διάρκεια της συνεδρίασης στα 87,55 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Brent είχε αυξηθεί κατά 9,6% στη συνεδρίαση της Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Οι προβλέψεις για το πετρέλαιο

«Παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης και την επίτευξη συμφωνίας, αυτή δεν κράτησε ούτε καν μερικές εβδομάδες. Αυτή λοιπόν είναι η ανησυχία που προσπαθεί να αποτιμήσει αυτήν τη στιγμή η αγορά», δήλωσε η αναλύτρια της ANZ, Σόνι Κουμάρι, στο Reuters.

«Πιστεύουμε ότι το αποκορύφωμα της κλιμάκωσης έχει περάσει, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι ανοδικής τάσης στις τιμές του πετρελαίου αν αυτές οι διαταραχές συνεχιστούν, και αυτό θα διατηρήσει τις τιμές στο εύρος των 85-90 δολαρίων», πρόσθεσε η ίδια.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Η Citi ανέφερε σε σημείωμά της ότι έχει αυξηθεί επίσης η πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να αποσυρθεί από το μνημόνιο κατανόησης μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ένα σενάριο που πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ότι οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν συνεχίζονται ως συνήθως, παρά την ακύρωση την περασμένη εβδομάδα της 60ήμερης εξαίρεσης από τις αμερικανικές κυρώσεις επί του πετρελαίου.

Ο Πακνετζάντ ανέφερε ότι το υπουργείο Πετρελαίου διατηρεί εδώ και χρόνια μηχανισμούς για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων των αμερικανικών κυρώσεων και ότι οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα παρά την κατάργηση των εξαιρέσεων.