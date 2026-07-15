Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια “θόλωσαν” τις αγορές

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών σήμερα, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν ανάμεσα στα ισχυρά αποτελέσματα της ολλανδικής ASML και στο αρνητικό κλίμα που προκάλεσε στη Wall Street η απογοητευτική επίδοση της IBM.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,12% στις 642 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,15% στις 10.513 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,58% στις 25.001 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,13% στις 8.377 μονάδες.

Στήριγμα

Στήριγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές αποτέλεσε η ASML, η πολυτιμότερη τεχνολογική εταιρεία της Ευρώπης, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 3,3%. Ο ολλανδικός κολοσσός κατασκευής εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η ισχυρή επίδοση αποδόθηκε στη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για το σύνολο του έτους, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η επενδυτική δυναμική γύρω από τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Επίσης, η ελβετική Richemont, ιδιοκτήτρια του οίκου Cartier, σημείωσε άνοδο 5%, καθώς ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο.

Ωστόσο, η θετική εικόνα περιορίστηκε από τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της IBM για το δεύτερο τρίμηνο απογοήτευσαν την αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα χαμηλότερα των προβλέψεων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της και αρνητικό αντίκτυπο στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο.

Η οικονομία

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Αν και ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, ενισχύοντας αρχικά το επενδυτικό κλίμα, τα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης υποδηλώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί.

Οι αγορές παραγώγων που συνδέονται με τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών εξακολουθούν να προεξοφλούν το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας ακόμη αύξησης επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) πριν από το τέλος του έτους, καθώς ο δομικός πληθωρισμός παραμένει επίμονος.

Η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη μεγαλύτερου επενδυτικού ρίσκου στις αγορές μετοχών.