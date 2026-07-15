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JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.

Το ορόσημο της χρηματιστηριακής αξίας του 1 τρισ. πλησιάζει η JP Morgan και οδεύει να γίνει η πρώτη τράπεζα που το κατακτά

World 15.07.2026, 18:16
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JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Δύο δεκαετίες του Τζέιμι Ντίμον στο τιμόνι της JP Morgan και η τράπεζα οδεύει να γίνει η πρώτη στην ιστορία που η αξία της θα είναι 1 τρισ. δολάρια.

Η υπέρβαση αυτού του ορόσημου θα φέρει την τράπεζα στο κλαμπ των γιγάντων της τεχνολογίας όπως είναι η Tesla και η Meta, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τις προσδοκίες των επενδυτών αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για λάθη.

Στη φετινή επιστολή προς τους μετόχους, την 20η ως CEO, ο Ντίμον, που είχε ήδη κερδίσει μια τεράστια ρυθμιστική μάχη, είπε ότι το όραμα του είναι να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα για τη Wall Street, καθιστώντας τις μεγάλες τράπεζες απόρθητες. Και η JP Morgan είναι ήδη μια τράπεζα το “big to fail.”

Το Reuters συγκέντρωσε τα διαγράμματα που εξηγούν την άνοδο της τράπεζας

Η τελική ευθεία

Τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της στην ιστορία της ανακοίνωσε η JPMorgan Chase, καθώς οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και το μερίδιο της Visa απέδωσε 4,6 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 86% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Η τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε τα υψηλότερα κέρδη που έχει καταγράψει ποτέ αμερικανική τράπεζα, αποτιμήθηκε τελευταία σε περίπου 919 δισ. δολάρια, επισκιάζοντας τους ανταγωνιστές της.

Με τον όγκο των συναλλαγών να αναμένεται να κλείσει το έτος κοντά στο ρεκόρ του 2021, η JPMorgan θα μπορούσε να σημειώσει αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής για το υπόλοιπο του 2026, κάτι που ενδέχεται να την φέρει πιο κοντά στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων.

Η επενδυτική τραπεζική βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την πρωτοφανή αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο. Η JPMorgan εισέπραξε 3,28 δισ. δολάρια σε αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη για το σύνολο του έτους για τα καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου 105,5 δισ. δολάρια. Για το τρίμηνο, ανήλθαν στα 25,5 δισ. δολάρια.

Ισχυρός ισολογισμός

Με ισολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν των ανταγωνιστών της, η τράπεζα έχει αξιοποιήσει την κυριαρχία της στις συναλλαγές της Wall Street και στις χορηγήσεις δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις (Main Street Lending Programm) για να αποκομίσει κέρδη και από τους δύο αυτούς οικονομικούς μοχλούς.

Το πρόγραμμα δανειοδότησης «Main Street» ήταν μια οικονομική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θεσπίστηκε από την Fed και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με σκοπό να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να επιβιώσουν από την πανδημία.

Το «premium του Τζέιμι»

Οι μετοχές της JPMorgan θεωρούνται εδώ και καιρό ότι φέρουν ένα «premium του Τζέιμι», το οποίο αναφέρεται στην επιπλέον αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στην τράπεζα λόγω του ισχυρού διευθύνοντος συμβούλου της.

Αν και το διοικητικό της συμβούλιο έχει εντείνει την διαδικασία διαδοχής τα τελευταία χρόνια, η μετοχή συνεχίζει να επωφελείται από την επιρροή του Ντίμον.

Παρά το γεγονός ότι φέτος υστέρησε σε σχέση με τους δείκτες S&P 500 και S&P 500 banks η JPMorgan διαπραγματεύεται σε 14,63 φορές τα αναμενόμενα κέρδη για τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον δείκτη S&P 500 banks είναι 13,58.

Υψηλές προσδοκίες

Ένα ορόσημο όπως η χρηματιστηριακή αξία ύψους 1 τρισ. δολαρίων αποτελεί κυρίως μια συμβολική νίκη, αλλά αυξάνει τις προσδοκίες για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.

«Αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων δεν εγγυάται μια ομαλή πορεία προς τα εμπρός» εξηγεί ο Fabien Yip, αναλυτής αγοράς στην IG, αναφερόμενος στην πτώση της Walmart κάτω από το 1 τρισ. δολάρια, αφού είχε φτάσει σε αυτό το ορόσημο τον Φεβρουάριο.

Η τράπεζα ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει σκεπτικισμό όσον αφορά τη βιωσιμότητα της δυναμικής της στον τομέα των συναλλαγών, η οποία επωφελήθηκε το τελευταίο τρίμηνο από τη μεταβλητότητα της αγοράς που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Θεωρούμε ότι οι μετοχές αποτιμώνται δίκαια» δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Morningstar, Όστιν Τάγκαρτ.

Αν και τόσο ο τομέας της επενδυτικής τραπεζικής όσο και αυτός των συναλλαγών παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, η προσδοκία ότι τα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας θα διαρκέσουν για πολύ καιρό στο μέλλον θα μπορούσε να είναι πρόωρη, πρόσθεσε.

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