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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήραν τα ηνία οι πωλητές

Η αγορά συνεχίζει να απορροφά τις πρόσφατες μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών 15.07.2026, 14:43
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήραν τα ηνία οι πωλητές
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Το χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να αναζητά νέα ισορροπία μετά τις διαδοχικές μεγάλες συναλλαγές των τελευταίων ημερών, με τις πιέσεις να κυριαρχούν στο ταμπλό και τους επενδυτές να προχωρούν σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,14% στις 2.479,02 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 444,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 388,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,20% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.300,87 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,40% στις 2.778,72 μονάδες.

Τα βλέμματα στο placement της CrediaBank

Υπό έντονη πίεση παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η αγορά συνεχίζει να απορροφά τις πρόσφατες μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις. Οι συναλλαγές αυτού του μεγέθους απαιτούν χρόνο για να αφομοιωθούν, καθώς η διαθέσιμη ρευστότητα, παρά τις σημαντικές εισροές από το εξωτερικό, δεν είναι απεριόριστη.

Την ίδια ώρα, οι εγχώριοι επενδυτές προχωρούν σε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, κατοχυρώνοντας μέρος των σημαντικών κερδών που έχουν καταγράψει στις μετοχές που ηγήθηκαν της ανόδου τους τελευταίους μήνες και προσαρμόζοντας τις θέσεις τους στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο τζίρος στις κανονικές συναλλαγές παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στοιχείο που αποτυπώνει τη στάση αναμονής που τηρούν αρκετοί επενδυτές.

Διαφορετική, ωστόσο, είναι η εικόνα εάν συνυπολογιστούν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σήμερα στο ταμπλό πέρασαν και τα πακέτα του placement της CrediaBank, με συνολικά 11 πακέτα μέσω των οποίων άλλαξε χέρια το 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξή του και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η CrediaBank σημειώνει απώλειες 9,36%, με την ΕΛΧΑ να είναι στο -4,21%. Άνω του 3% είναι η πτώση σε Aktor και Πειραιώς και άνω του 2% σε Alpha Bank, Εθνική, Allwyn και Eurobank.

Οι απώλειες σε Τιτάν, Aegean, Coca Cola και Cenergy ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, OTE, Jumbo και Λάμδα.

Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Optima Bank και Κύπρου, με τις ΔΕΗ, ΔΑΑ και ΕΥΔΑΠ να κερδίζουν πάνω από 1%. Η Helleniq Energy και η Motor Oil καταγράφουν κέρδη 3,47% και 3,82% αντίστοιχα.

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