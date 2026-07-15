Κίνα: Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ρομπότ, βιάζονται για το χρηματιστήριο

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Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της , στη διάρκεια της πανδημίας, η κινέζική νεοφυής εταιρεία ανθρωποειδών ρομπότ LimX Dynamics ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

«Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο είναι απαραίτητη», δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Γουίλ Ζάνγκ, τονίζοντας τη σημασία της κατάλληλης χρονικής στιγμής ενω μιλώντας στους δημοσιογράφους έλεγε ότι είχε συγκεντρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ο Zhang συνέκρινε την κατάσταση με τις κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nio , Xpeng και Li Auto , οι οποίες εισήχθησαν διαδοχικά στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ από το 2018 έως το 2020. «Μόλις η τεχνολογία ωριμάσει, αν [η εταιρεία] δεν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, τότε, όπως η WM Motor, ενδέχεται να εξαφανιστεί», δήλωσε στα κινέζικα, σύμφωνα με μετάφραση του CNBC.

Αρκετοί επενδυτές από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Stone Venture με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η GGG με έδρα την Ιταλία και η Redstone VC με έδρα τη Γερμανία, συμμετείχαν στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της LimX, ο οποίος αποτίμησε τη νεοφυή επιχείρηση στα 15 δισεκατομμύρια γιουάν (2,21 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Η νεοφυής επιχείρηση δήλωσε ότι ήδη προετοιμάζεται για την αρχική δημόσια προσφορά της, πιθανότατα στο Χονγκ Κονγκ, και βρίσκεται σε φάση εμπιστευτικής αξιολόγησης.

Εκατό εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα

Η επείγουσα ανάγκη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα διαθέτει πλέον πάνω από 100 εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ, οι οποίες εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία για την «ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη».

Αντανακλώντας τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος, οι επενδύσεις στον τομέα αυτό έφτασαν τα 47,09 δισεκατομμύρια γιουάν (6,95 δισεκατομμύρια δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο, υπερδιπλασιάζοντας το ποσό του πρώτου τριμήνου — και αυξάνοντας πάνω από έξι φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων του κλάδου Xiniu.

Είσοδος σε νέα φάση

Η Κίνα έχει επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης για την εισαγωγή της εταιρείας ανθρωποειδών Unitree στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, ενώ το Χονγκ Κονγκ επεξεργάζεται αιτήσεις από περισσότερες από 500 εταιρείες διαφόρων κλάδων.

«Με την πιθανή είσοδο περισσότερων εταιρειών βιομηχανικών και συνεργατικών ρομπότ στο χρηματιστήριο, η ανταγωνιστική πίεση πιθανότατα θα συνεχιστεί», ανέφερε η Morgan Stanley σε έκθεση την περασμένη εβδομάδα, επισημαίνοντας τις εταιρείες του κλάδου DeepRobot και Leju, οι οποίες σκοπεύουν να εισαχθούν σύντομα στο χρηματιστήριο.

Η επενδυτική εταιρεία προβλέπει φέτος αύξηση 18% στην αγορά βιομηχανικών ρομπότ της Κίνας, καθώς και την παράδοση 50.000 ανθρωποειδών ρομπότ.

Η LimX στοχεύει στη δημιουργία πλήρως αυτόνομων εμπορικών ρομπότ παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ένα πολυετές σχέδιο για την παράδοση χιλιάδων ανθρωποειδών ρομπότ στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα παραδίδει το ανθρωποειδές ρομπότ Luna, το οποίο εστιάζει στον τομέα της ψυχαγωγίας, σε πελάτες στη Νότια Κορέα.