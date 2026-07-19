Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση

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Μετά τις διασταυρώσεις που έκανε η ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, απέστειλε σχετικές ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους, που είχαν διαφορές με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες, για να δηλώσουν, έως την 31η Ιουλίου 2026, και να φορολογηθούν , στα σωστά ποσά που εισέπραξαν.

Προβλήματα που διαπιστώθηκαν

Το βασικό πρόβλημα, που διαπιστώθηκε, είναι αυτό τις αφαίρεσης των προμηθειών που λαμβάνουν οι πλατφόρμες.

Όπως διαπιστώθηκε, πολλές από τις διαφορές που εντόπισε η ΑΑΔΕ οφείλονται στο γεγονός ότι οι μεν φορολογούμενοι δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τα καθαρά ποσά εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις τα οποία εισέπραξαν, χωρίς να συμπεριλάβουν και τις προμήθειες που κατέβαλαν στις ψηφιακές πλατφόρμες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν, ενώ τα στοιχεία με τα ποσά που έλαβε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες συμπεριλαμβάνουν και τις προμήθειες, δηλαδή έστειλαν όλο το ποσό που πλήρωσε ο «ενοικιαστή» και όχι το ποσό που εισέπραξε και δήλωσε ο φορολογούμενος.

Κι αυτό, διότι οι πλατφόρμες συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ που πηγάζουν εκ του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο οι εν λόγω προμήθειες δεν εκπίπτουν από τα εισοδήματα από ακίνητα.

Δεν μπορούσαν να εκπέσουν τις προμήθειες

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ βασίζεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) στην οποία προβλέπεται ρητά η έκπτωση συγκεκριμένων δαπανών από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μεταξύ των οποίων δεν είναι η προμήθεια των ψηφιακών πλατφορμών.

Να σημειώσουμε ότι για τους ιδιώτες, το σχετικό άρθρο δεν επιτρέπει την έκπτωση δαπανών αλλά μόνο τα παρακάτω:

«3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

β) ………………..

γ) ………………..

δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.

ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου. «

Δηλαδή στην περίπτωση μας εκπίπτει μόνο το (α) και όχι οι δαπάνες επισκευής ή οι προμήθειες των πλατφορμών.

Η ενημέρωση της ΑΑΔΕ και οι οδηγίες που δόθηκαν

Από τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώθηκαν ότι, κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησαν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 ή 2023.

Ειδικότερα, το μήνυμα της ειδοποίησης της ΑΑΔΕ που έλαβαν στα email τους οι ιδιοκτήτες φέρει τον τίτλο «Αδήλωτα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογικού έτους 2020 (ή 2021-2022- 2023) – Απαιτούνται ενέργειές σας».

Με την ειδοποίηση αυτή η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί στους φορολογούμενους ότι εντοπίστηκαν διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μεταξύ των φορολογικών δεδομένων της και των δεδομένων που έλαβε από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. και Vrbo_Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR).

Ποιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι έλαβαν το παρακάτω email

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης (Recipient): ………………, Όνομα Χρήστη (Username): …………………

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί μήνυμα προσωπικού ενδιαφέροντος στη θυρίδα του ηλεκτρονικού λογαριασμού του παραπάνω προσώπου στο myAADE.

Για να δει το μήνυμα αυτό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβεί στην εφαρμογή Μητρώο και Επικοινωνία στο myAADE και στην επιλογή Τα Μηνύματά μου.

Ευχαριστούμε για το χρόνο και την προσοχή σας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»

Το σχετικό μήνυμα

Στην θυρίδα οι φορολογούμενοι βρήκαν το παρακάτω κείμενο ;

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία μισθώσεων από ψηφιακές πλατφόρμες που περιήλθαν στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι έχετε φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, που προέρχονται είτε από βραχυχρόνιες μισθώσεις, είτε από τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (παρ. 4 άρθρο 15, ν.5104/2024).

Ειδικότερα, μετά από διασταύρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των φορολογικών δεδομένων της ΑΑΔΕ και των δεδομένων που λάβαμε από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. και Vrbo_Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR), για τη χρονική περίοδο 1/1/202Χ έως 31/12/202Χ, προκύπτει ότι:

είστε δικαιούχος μισθωμάτων από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες και

δεν συμπεριλάβατε ή συμπεριλάβατε ανακριβώς τα εν λόγω εισοδήματα στην υποβληθείσα φορολογική σας δήλωση για το φορολογικό έτος 202Χ.

Η ταυτοποίησή σας ως δικαιούχου των παραπάνω εισοδημάτων προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) που αναρτήσατε στις ψηφιακές πλατφόρμες σε αντιπαραβολή με τους ενεργούς ΑΜΑ ή ΕΣΛ που έχετε δηλώσει στην «Εφαρμογή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ» για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα συγκεκριμένα μισθώματα αποτελούν εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού (άρθρο 111 ν.4446/2016). Εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονταν επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται ως εισοδήματα από ακίνητα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 39 και άρθρο 40 παρ. 4 του ν. 4172/2013).

Τα εντοπισμένα αδήλωτα εισοδήματα προέρχονται από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και δηλώνονται στα έντυπα Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (Ε2), στο «είδος μίσθωσης ακινήτου», ως κατηγορία «βραχυχρόνια μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων» (άρθρο 39Α, ν.4172/2013, κωδ. 60/61 της στήλης 17 του εντύπου Ε2).

Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθεται στο τέλος του παρόντος μηνύματος, απόσπασμα των δεδομένων που μας διαβιβάσθηκαν από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού, καθώς και στοιχεία εντοπισμού με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μας (π.χ. Εφαρμογή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ).

Ενέργειες που απαιτούνται

Για να εκπληρωθούν οι φορολογικές σας υποχρεώσεις, πρέπει να υποβάλετε, το αργότερο μέχρι τις 31/07/2026, την απαιτούμενη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 202Χ, με βάση τα δεδομένα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω εισοδήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (μισθωτήρια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.).

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας μέσω της εφαρμογής «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)», στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή και επιλέγετε το έτος 202Χ (σ.σ. το επόμενο από το έτος που αναφέρεται π.χ. αν το χρονικό διάστημα ήταν 1/1/2023 έως 31/12/2023, πρέπει αν επιλεγεί το έτος 2024).

Παρακαλούμε να αποστείλετε στην αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας κατηγορία υπηρεσιών «Φορολογία», Θεματική Ομάδα «Εισόδημα» και Διαδικασία «Συμμόρφωση μετά από ειδοποίηση βάσει διασταύρωσης εντοπισμού φορολογικής υποχρέωσης εισοδήματος, με υποβολή δικαιολογητικών/ διευκρινίσεων/ χειρόγραφης δήλωσης», εφόσον θεωρείτε ότι:

α) δεν υφίσταται εκκρεμότητα παράλειψης Δήλωσης μισθωμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης των οποίων είστε δικαιούχος το φορολογικό έτος 202Χ

ή

β) υφίσταται εκκρεμότητα υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για μέρος των μισθωμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. περίπτωση συνιδιοκτησίας), κατόπιν της υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το μέρος του εισοδήματος που σας αναλογεί.

Εάν έχετε ήδη τακτοποιήσει την παραπάνω εκκρεμότητα, παρακαλείστε να μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που έως και την 31/07/2026:

δεν υποβάλετε τις απαιτούμενες τροποποιητικές Δηλώσεις ή

δεν αποστείλετε στοιχεία, ως ανωτέρω, από τα οποία να προκύπτει ο περιορισμός της φορολογικής σας υποχρέωσης για τα εισοδήματα αυτά,

η υπόθεσή σας θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα σε επόμενο στάδιο διερεύνησης και αξιολόγησης και ενδέχεται να υπαχθεί σε διαδικασία ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ( www.aade.gr ), ακολουθώντας τις εξής διαδρομές:

Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > 26. Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων

Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί οδηγοί > Χρηστικός Οδηγός Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ»

Πρόστιμα – προσαυξήσεις

Όπως είναι κατανοητό για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Όσο πιο παλιό είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι προσαυξήσεις, αφού για κάθε μήνα καθυστέρησης , από την ημερομηνία πληρωμής της φορολογικής υποχρέωσης , υπολογίζεται προσαύξηση 0,73%.

Πέρα από τις προσαυξήσεις οι φορολογούμενοι θα έχουν και τα αντίστοιχα πρόστιμα εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση ο φόρος είναι πάνω από 100 ευρώ.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.