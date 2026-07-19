 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση

Διορία έως 31 Ιουλίου για διορθώσεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από διασταυρώσεις

Experts 19.07.2026, 14:00
Σχολιάστε
Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Άποψη Απόστολος Αλωνιάτης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μετά τις διασταυρώσεις που έκανε η ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, απέστειλε σχετικές ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους, που είχαν διαφορές με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες, για να δηλώσουν, έως την 31η Ιουλίου 2026, και να φορολογηθούν , στα σωστά ποσά που εισέπραξαν.

Προβλήματα που διαπιστώθηκαν

Το βασικό  πρόβλημα, που διαπιστώθηκε, είναι αυτό τις αφαίρεσης των προμηθειών που λαμβάνουν οι πλατφόρμες.

Όπως διαπιστώθηκε, πολλές από τις διαφορές που εντόπισε η ΑΑΔΕ οφείλονται στο γεγονός ότι οι μεν φορολογούμενοι δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τα καθαρά ποσά εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις τα οποία εισέπραξαν, χωρίς να συμπεριλάβουν και τις προμήθειες που κατέβαλαν στις ψηφιακές πλατφόρμες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν, ενώ τα στοιχεία με τα ποσά που έλαβε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες συμπεριλαμβάνουν και τις προμήθειες, δηλαδή έστειλαν όλο το ποσό που πλήρωσε ο «ενοικιαστή» και όχι το ποσό που εισέπραξε και δήλωσε ο φορολογούμενος.

Κι αυτό, διότι οι πλατφόρμες συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ που πηγάζουν εκ του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο οι εν λόγω προμήθειες δεν εκπίπτουν από τα εισοδήματα από ακίνητα.

Δεν μπορούσαν να εκπέσουν τις προμήθειες

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ βασίζεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) στην οποία προβλέπεται ρητά η έκπτωση συγκεκριμένων δαπανών από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μεταξύ των οποίων δεν είναι η προμήθεια των ψηφιακών πλατφορμών.

Να σημειώσουμε ότι για τους ιδιώτες, το σχετικό άρθρο δεν επιτρέπει την έκπτωση δαπανών αλλά μόνο τα παρακάτω:

«3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

β) ………………..

γ) ………………..

δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.

ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου. «

Δηλαδή στην περίπτωση μας εκπίπτει μόνο το (α) και όχι οι δαπάνες επισκευής ή οι προμήθειες των πλατφορμών.

Η ενημέρωση της ΑΑΔΕ και οι οδηγίες που δόθηκαν

Από τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώθηκαν ότι, κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησαν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 ή 2023.

Ειδικότερα, το μήνυμα της ειδοποίησης της ΑΑΔΕ που έλαβαν στα email τους οι ιδιοκτήτες φέρει τον τίτλο «Αδήλωτα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογικού έτους 2020 (ή 2021-2022- 2023) – Απαιτούνται ενέργειές σας».

Με την ειδοποίηση αυτή η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί στους φορολογούμενους ότι εντοπίστηκαν διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μεταξύ των φορολογικών δεδομένων της και των δεδομένων που έλαβε από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. και Vrbo_Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR).

Ποιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι έλαβαν το παρακάτω email

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης (Recipient): ………………,    Όνομα Χρήστη (Username): …………………

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί μήνυμα προσωπικού ενδιαφέροντος στη θυρίδα του ηλεκτρονικού λογαριασμού του παραπάνω προσώπου στο myAADE.

Για να δει το μήνυμα αυτό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβεί στην εφαρμογή Μητρώο και Επικοινωνία στο myAADE και στην επιλογή Τα Μηνύματά μου.

Ευχαριστούμε για το χρόνο και την προσοχή σας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»

Το σχετικό μήνυμα

Στην θυρίδα οι φορολογούμενοι βρήκαν το παρακάτω κείμενο ;

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)
Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία μισθώσεων από ψηφιακές πλατφόρμες που περιήλθαν στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι έχετε φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, που προέρχονται είτε από βραχυχρόνιες μισθώσεις, είτε από τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (παρ. 4 άρθρο 15, ν.5104/2024).

Ειδικότερα, μετά από διασταύρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των φορολογικών δεδομένων της ΑΑΔΕ και των δεδομένων που λάβαμε από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. και Vrbo_Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR), για τη χρονική περίοδο 1/1/202Χ έως 31/12/202Χ, προκύπτει ότι:

  • είστε δικαιούχος μισθωμάτων από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες και
  • δεν συμπεριλάβατε ή συμπεριλάβατε ανακριβώς τα εν λόγω εισοδήματα στην υποβληθείσα φορολογική σας δήλωση για το φορολογικό έτος 202Χ.

Η ταυτοποίησή σας ως δικαιούχου των παραπάνω εισοδημάτων προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) που αναρτήσατε στις ψηφιακές πλατφόρμες σε αντιπαραβολή με τους ενεργούς ΑΜΑ ή ΕΣΛ που έχετε δηλώσει στην «Εφαρμογή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ» για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα συγκεκριμένα μισθώματα αποτελούν εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού (άρθρο 111 ν.4446/2016). Εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονταν επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται ως εισοδήματα από ακίνητα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 39 και άρθρο 40 παρ. 4 του ν. 4172/2013).

Τα εντοπισμένα αδήλωτα εισοδήματα προέρχονται από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και δηλώνονται στα έντυπα Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (Ε2), στο «είδος μίσθωσης ακινήτου», ως κατηγορία «βραχυχρόνια μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων» (άρθρο 39Α, ν.4172/2013, κωδ. 60/61 της στήλης 17 του εντύπου Ε2).

Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθεται στο τέλος του παρόντος μηνύματος, απόσπασμα των δεδομένων που μας διαβιβάσθηκαν από τις παραπάνω ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού, καθώς και στοιχεία εντοπισμού με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μας (π.χ. Εφαρμογή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ).

Ενέργειες που απαιτούνται

Για να εκπληρωθούν οι φορολογικές σας υποχρεώσεις, πρέπει να υποβάλετε, το αργότερο μέχρι τις 31/07/2026, την απαιτούμενη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 202Χ, με βάση τα δεδομένα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εν λόγω εισοδήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (μισθωτήρια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.).

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας μέσω της εφαρμογής «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)», στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή και επιλέγετε το έτος 202Χ (σ.σ. το επόμενο από το έτος που αναφέρεται π.χ. αν το χρονικό διάστημα ήταν 1/1/2023 έως 31/12/2023, πρέπει αν επιλεγεί το έτος 2024).

Παρακαλούμε να αποστείλετε στην αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας κατηγορία υπηρεσιών «Φορολογία», Θεματική Ομάδα «Εισόδημα» και Διαδικασία «Συμμόρφωση μετά από ειδοποίηση βάσει διασταύρωσης εντοπισμού φορολογικής υποχρέωσης εισοδήματος, με υποβολή δικαιολογητικών/ διευκρινίσεων/ χειρόγραφης δήλωσης», εφόσον θεωρείτε ότι:

α) δεν υφίσταται εκκρεμότητα παράλειψης Δήλωσης μισθωμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης των οποίων είστε δικαιούχος το φορολογικό έτος 202Χ

ή

β) υφίσταται εκκρεμότητα υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για μέρος των μισθωμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. περίπτωση συνιδιοκτησίας), κατόπιν της υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το μέρος του εισοδήματος που σας αναλογεί.

Εάν έχετε ήδη τακτοποιήσει την παραπάνω εκκρεμότητα, παρακαλείστε να μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που έως και την 31/07/2026:

  • δεν υποβάλετε τις απαιτούμενες τροποποιητικές Δηλώσεις ή
  • δεν αποστείλετε στοιχεία, ως ανωτέρω, από τα οποία να προκύπτει ο περιορισμός της φορολογικής σας υποχρέωσης για τα εισοδήματα αυτά,

η υπόθεσή σας θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα σε επόμενο στάδιο διερεύνησης και αξιολόγησης και ενδέχεται να υπαχθεί σε διαδικασία ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), ακολουθώντας τις εξής διαδρομές:

  • Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > 26. Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων
  • Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί οδηγοί > Χρηστικός Οδηγός Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ»

Πρόστιμα  – προσαυξήσεις

Όπως είναι κατανοητό για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Όσο πιο παλιό είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι προσαυξήσεις, αφού για κάθε μήνα καθυστέρησης , από την ημερομηνία πληρωμής της φορολογικής υποχρέωσης , υπολογίζεται προσαύξηση 0,73%.

Πέρα από τις προσαυξήσεις οι φορολογούμενοι θα έχουν και τα αντίστοιχα πρόστιμα εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση ο φόρος είναι πάνω από 100 ευρώ.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές απο την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel
Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
World

Απολύσεις 700 εργαζομένων της Samsung στις ΗΠΑ
English Edition

Shops Open Across Greece this Sunday as Summer Sales Continue
Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις
Ναυτιλία

«Ατύχημα» με δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Αγνόησαν προειδοποιήσεις
eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop
World

Επιμένει η GameStop στην «αδιανόητη» εξαγορά της eBay
Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Experts

Airbnb: Τι γράφει το email της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Experts
Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Experts

Airbnb: Τι γράφει το email της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Διορία έως 31 Ιουλίου για διορθώσεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από διασταυρώσεις

Απόστολος Αλωνιάτης
Ορμούζ: Τα μαθήματα της πανδημίας και η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Γουόρς
Experts

Η δοκιμασία του Γουόρς

Καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ οδηγούνται σε νέα σύγκρουση, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας σοβαρής ενεργειακής κρίσης

Γιώργος Λαγαρίας
Το αντίδοτο για την ανάπτυξη
Experts

Το αντίδοτο για την ανάπτυξη

Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένες να επενδύσουν και να προσλάβουν προσωπικό, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά εμπόδια

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Οι ελληνικές εξαγωγές αντέχουν στις κρίσεις
Experts

Το «μέταλλο» των εξαγωγών

Οι ελληνικές εξαγωγές αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους – Η πρόκληση της αμερικανικής αγοράς

Συμεών Διαμαντίδης
Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας
Experts

Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας

Οι επενδυτές συχνά αρκούνται σε επιφανειακές πολιτικές ενδείξεις για να προεξοφλήσουν την αποκλιμάκωση

Γιώργος Λαγαρίας
To μέλλον της παγκόσμιας θαλάσσιας τάξης
Experts

To μέλλον της θαλάσσιας τάξης

Η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ αφορά ποιος θα καθορίζει τους όρους πρόσβασης και ποιος θα αποκομίζει τα οφέλη από τον έλεγχό του

Αθανάσιος Πλατιάς
Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης
Experts

Το θεμέλιο της ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή σε κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της κοινωνίας

Γιάννης Μπρατάκος
Latest News
Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές απο την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel

Η κυβέρνηση στη Βρετανία έχει ηδη δηλώσει πως θα αναθεσει σε εκτιμητή να «αξιολογήσει εάν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση

Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
World

Απολύσεις 700 εργαζομένων της Samsung στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αντανακλά τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις μονάδες καταναλωτικών προιόντων και τη μονάδα των επεξεργαστών της Samsung

English Edition

Shops Open Across Greece this Sunday as Summer Sales Continue

Sunday shopping is underway across Greece as summer sales continue, with stores welcoming bargain hunters and retailers hoping for a strong boost in sales.

Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις
Ναυτιλία

«Ατύχημα» με δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Αγνόησαν προειδοποιήσεις

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν – Αεροδρόμιο και λιμάνι στην Ιορδανία εκκενώθηκαν λόγω «αξιόπιστης απειλής»

eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop
World

Επιμένει η GameStop στην «αδιανόητη» εξαγορά της eBay

Το αφεντικό της GameStop επιμένει να απαντήσει στην απόρριψη από την eBay της πρότασης εξαγοράς της, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές

Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Experts

Airbnb: Τι γράφει το email της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Διορία έως 31 Ιουλίου για διορθώσεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από διασταυρώσεις

Απόστολος Αλωνιάτης
Αεροπλάνα: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στον αέρα μπορεί να κρύβεται… στην τσέπη σας
Τεχνολογία

Τη μεγαλύτερη απειλή στις πτήσεις την κουβαλάμε πάνω μας

Ποια είναι η ταχύτερα αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια στα αεροπλάνα την ώρα της πτήσης

Κυβερνοασφάλεια: Πηγή ανησυχίας η ασύρματη τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία – Τι έδειξαν έρευνες
World

Νέος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τη δυνατότητα κατασκοπείας ή μακρόθεν χειρισμού οχημάτων και drones θέλουν να αποκλείσουν οι κυβερνήσεις - Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο

Mitsotakis Highlights Infrastructure, Pension Reforms and Debt Relief Measures
English Edition

Mitsotakis Highlights Infrastructure, Pension Reforms and Debt Relief Measures

Mitsotakis highlights Greece’s road projects, occupational insurance reforms and expanded debt repayment schemes in his weekly review.

Κίνα: Αναζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της – Ποια είναι η εικόνα το β’ τρίμηνο του 2026
World

Πώς η Κίνα θα γυρίσει το παιχνίδι στην οικονομία της

Ο στόχος ανάπτυξης που έθεσε η Κίνα για το 2026, ύψους 4,5-5%, ήταν ήδη ο χαμηλότερος εδώ και δεκαετίες

Στενά του Ορμούζ: Πώς άλλαξαν τον χάρτη της μεταφοράς πετρελαίου
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης της μεταφοράς πετρελαίου - Ο ρόλος της Συρίας

Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μέσω Συρίας, λόγω των προβλημάτων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
Visa express: Οι Τούρκοι τουρίστες αλλάζουν τον χάρτη του Ανατολικού Αιγαίου
Τουρισμός

Πώς οι Τούρκοι τουρίστες αλλάζουν το Ανατολικό Αιγαίο

Το ειδικό καθεστώς Visa Express αφορά τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω, τη Ρόδο, τη Λήμνο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, τη Σύμη, το Καστελόριζο, την Πάτμο και τη Σαμοθράκη

Λάμπρος Καραγεώργος
Μητσοτάκης: Το κυβερνητικό έργο σε προεκλογικό τόνο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το κυβερνητικό έργο σε προεκλογικό τόνο

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Facebook: Προβλήματα σύνδεσης – Εκατοντάδες αναφορές από χρήστες για «μη διαθέσιμη» σελίδα
Τεχνολογία

Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook – Aναφορές για «μη διαθέσιμη» σελίδα

Χρήστες του Facebook έχουν αναφέρει ότι η αρχική σελίδα «δεν φορτώνει» – Εκατοντάδες οι σχετικές αναφορές στην πλατφόρμα downdetector

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies