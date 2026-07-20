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Πετρέλαιο: Υποχωρούν τα κέρδη καθώς επανέρχεται το σενάριο διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του αργού γύρισαν σε μεικτή εικόνα, καθώς οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανήλθαν στο προσκήνιο

Commodities 20.07.2026, 15:53
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Πετρέλαιο: Υποχωρούν τα κέρδη καθώς επανέρχεται το σενάριο διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
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Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν μεικτά τη Δευτέρα, με το Brent να περιορίζει τα κέρδη του μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν «με βάση τα εθνικά συμφέροντα». Το κλίμα στην αγορά επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι οι έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, παρά τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις και τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

Το Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου διαπραγματευόταν στα 88,47 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 0,4%, αφού νωρίτερα είχε ξεπεράσει το όριο των 90 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI για παράδοση Αυγούστου υποχωρούσε κατά 0,2%, στα 82,36 δολάρια το βαρέλι, σβήνοντας επίσης μέρος των προηγούμενων κερδών του.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι τελευταίες κινήσεις στην αγορά έρχονται στον απόηχο της επιβεβαίωσης ότι τρίτος Αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στις πρόσφατες επιχειρήσεις, ενώ ερευνητές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα κοντά στο σημείο ιρανικής επίθεσης στην Ιορδανία, όπου είχαν ήδη σκοτωθεί δύο Αμερικανοί και αγνοούνταν ακόμη ένας. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων, με τη CENTCOM να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την αποδυνάμωση ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά εμπορικών πλοίων και πολιτών ναυτικών στη Στενή του Ορμούζ.

Η αναζωπύρωση της έντασης έχει επαναφέρει τις ανησυχίες για τη βασική θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς πετρελαίου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ διαχειριζόταν παραδοσιακά περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, οι αποστολές πετρελαίου έχουν μειωθεί απότομα στο νέο κύμα επιθέσεων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί πλήρη έλεγχο της περιοχής.

Η αγορά καυσίμων

Το CNBC αναφέρει επίσης ότι οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ επέστρεψαν στα 4 δολάρια το γαλόνι, εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας που προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η τελευταία φορά που ο εθνικός μέσος όρος για τη βενζίνη είχε βρεθεί σε αυτό το επίπεδο ήταν στις 17 Ιουνίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν υπογράψει μια προσωρινή συμφωνία για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια και διευθύντρια ερευνών της Energy Aspects, εκτίμησε ότι μια ουσιαστική επιβράδυνση της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Ορμούζ και η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως σημείωσε, η αγορά παραμένει σχετικά εφησυχασμένη, παρά την άνοδο που έχει ήδη σημειωθεί.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στις αγορές ενέργειας είναι εύθραυστη, με το γεωπολιτικό ρίσκο να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα μεταβλητότητας για το πετρέλαιο. Η πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν και η εξέλιξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή αναμένεται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των τιμών.

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