Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα

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Σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δαπανούν κάθε χρόνο έως το 2050 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ο καύσωνας ως παράγοντας κινδύνου για τις οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου είναι εδώ και ταρακουνάει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μάλιστα, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, και ειδικά στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι έντονοι καύσωνες έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, με κορυφώσεις έως και 9°C πάνω από τον μέσο όρο στη Γαλλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S). Μόνο η Κύπρος και η Μάλτα είχαν κανονικές θερμοκρασίες.

Η «πύρινη» αφύπνιση

Τα κύματα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού θα πρέπει να αποτελέσουν «αφύπνιση για όλους τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING Group NV.

Τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα «έχουν πραγματικά πλήξει όλη την Ευρώπη». Ως εκ τούτου, το θερμόμετρο έχει πλέον «γίνει ένας κύριος δείκτης» που άνθρωποι σαν αυτόν πρέπει να παρακολουθούν αδιαλείπτως, όπως είπε.

Με τη σειρά της, η Allianz SE, η μεγαλύτερη κύρια ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης, δημοσίευσε πρόσφατα προσομοιώσεις θερμικών επιπτώσεων που δείχνουν ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αντιμετωπίζει οικονομικές απώλειες έως το 2030 ύψους περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg. Για τη Γαλλία, το ποσό είναι 240 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καύσωνας: Οι οικονομικές επιπτώσεις

Τα στοιχεία της Allianz, τα οποία αποτελούν προεκτάσεις βασισμένες στο εκτιμώμενο κόστος των καυσώνων μεταξύ 2014 και 2024, εξέπληξαν τους οικονομολόγους που έκαναν την ανάλυση, λέει στο Bloomberg ο Hazem Krichene, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα στην Allianz.

«Σε δύο ή τρεις δεκαετίες, θα έχουμε αυτή την πολύ γρήγορη μεταβολή» στις θερμοκρασίες, είπε ο Krichene. «Και καταλήγουμε να έχουμε αστικές υποδομές που δεν είναι πολύ καλά προσαρμοσμένες στη θέρμανση» πρόσθεσε.

Η ζέστη δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οι αναμενόμενες αποδόσεις κεφαλαίου μειώνονται, οι επενδύσεις πέφτουν και η παραγωγική ικανότητα συρρικνώνεται, σύμφωνα με την Allianz.

Αυτό οδηγεί σε ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, το οποίο μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε εφιάλτη για τους φορείς χάραξης πολιτικής που προσπαθούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg.

Σε δυσχερέστερη θέση η νότια Ευρώπη – Εκτιμήσεις για πληθωρισμό

Μέρος της πρόκλησης στην Ευρώπη είναι ότι οι βόρειες χώρες με ψυχρότερα κλίματα θα αντιμετωπίσουν πιο ευνοϊκές οικονομικές πορείες καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, διατρέχουν κίνδυνο σημαντικών οικονομικών πιέσεων, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz.

Εντός της ευρωζώνης, η οποία εκτείνεται από τη Φινλανδία έως την Ελλάδα, αυτό θέτει ένα «οξύ» δίλημμα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.