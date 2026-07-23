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Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.07.2026, 11:26
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί
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Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,43%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.472,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,38%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,76%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-2,62%), Allwyn (-2,38%), της Alpha Bank (-2,12%), Eurobank (-2,05%) και της Εθνικής (-2,01%).

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 49 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+20,00%) και A.S. Company (+2,04%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Optima Bank (-2,62%) και Allwyn (-2,38%).

Ανοδικά το ευρώ

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1423 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 186,4750 γεν, στο 0,8542 με τη στερλίνα και στο 0,9309 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 163,2360 γιεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3372 δολάρια.

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