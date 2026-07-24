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ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Κόσμος 24.07.2026, 08:04
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ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα
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Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσε επιτυχώς» νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, για «13η συνεχόμενη νύχτα», ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν και τους Χούθι με μεγάλης κλίμακας «στρατιωτική τιμωρία»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία — τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο.

Κοντά στα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Αφού αυξήθηκε χθες, η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, λίγο κάτω αλλά πάντως κοντά στο επίπεδο των 100 δολαρίων, ψυχολογικό όριο που ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά από τον Μάιο, μολονότι είχε επανέλθει σε προπολεμικά επίπεδα μετά την καταρχήν συμφωνία —το «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ»— που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στα μέσα Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.

Νεκροί και τραυματίες στην Αχβάζ

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, θέσεις παράκτιας επιτήρησης, και ναυτικές δυνατότητες» του Ιράν, ώστε να «μειωθεί περαιτέρω η απειλή που εγείρει το Ιράν στους εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ», που κατ’ αυτόν «παραμένουν ανοικτά».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νότιου Ιράν καθώς και στο νησί Κεσμ, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Tasnim, ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο, κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς και πέντε τραυματίες στην Αχβάζ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Μπροστά στις μεγεθυνόμενες απειλές για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως στο εξής ιρανικοί πόροι, δεσμευμένοι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο, θα διατίθενται την κάλυψη των ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, χωρίς να δώσει καμιά λεπτομέρεια για τον μηχανισμό που θέλει να χρησιμοποιηθεί.

«Εκτός ελέγχου»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», βρίσκεται στα όρια του «αδιανόητου», προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο ιρανικός στρατός ορκίστηκε από την άλλη πως θα συνεχίσει τα «αντίποινα» όσο «παρατείνονται» οι αμερικανικές επιθέσεις.

Το Κουβέιτ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε επιθέσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ο στρατός της Ιορδανίας από την πλευρά του λόγο για δέκα πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν εναντίον του βασιλείου σε 24 ώρες, διαβεβαιώνοντας πως αναχαιτίστηκαν εννιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε από την πλευρά του το Ιράν και τους Χούθι με μεγάλης κλίμακας «στρατιωτική τιμωρία».

Στιγμιότυπο από επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τα αποτελέσματα των χθεσινών επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες το πρωί ότι έγιναν δυο βομβαρδισμοί στην Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία, και στη Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι ένδεκα, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Άλλοι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν σε παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ ιρανικό πρακτορείο έκανε λόγο νωρίτερα χθες βράδυ για αμερικανικό πύραυλοι που εκτοξεύτηκε εναντίον της νήσου Κεσμ, κοντά στο Ορμούζ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στηλίτευσε χθες βράδυ την «παράλογη» συμπεριφορά των ΗΠΑ.

Επιθέσεις των Χούθι

Η ιρανοαμερικανική διένεξη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, ήταν αυτή που οδήγησε στην αναζωπύρωση του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εννοεί να εφαρμόσει τέλος διέλευσης, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον, ενώ ακόμη και για τα πλοία στα οποία έδινε άδεια να το διασχίσουν την περίοδο που άνοιξε, δεν επέτρεπε να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της, απειλώντας πως θα πλήξει όποιο σκάφος παραβίαζε την εντολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της, ανακοίνωσαν χθες ότι σταμάτησαν τρία δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο που προσπαθούσαν να το διασχίσουν.

Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Χθες η CENTCOM ανέφερε ότι σε εννιά ημέρες, ανάγκασε 12 εμπορικά πλοία να «αλλάξουν κατεύθυνση» κι ότι «ακινητοποίησε» ακόμη ένα, για να εμποδίσει οποιοδήποτε σκάφος «να εισέλθει σε ή να φύγει από ιρανικά λιμάνια» στον Κόλπο.

Η σημασία του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στην Ερυθρά θάλασσα, το κίνημα Ανσαραλά, γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως επιτέθηκε εναντίον δυο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, απειλεί τη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και η σημασία του είναι ακόμη μεγαλύτερη μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Αφού ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως προχωρά σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, το κίνημα απείλησε να πλήξει πλοία που προσπαθούν να τον σπάσουν.

Επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA ότι τάνκερ που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία «στοχοποιήθηκε» με αποτέλεσμα να ξεσπάσει «πυρκαγιά» στο σκάφος.

Πηγή: in.gr

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