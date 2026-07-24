Anthropic: Παρουσιάζει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Opus 5

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Το Opus 5, το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, παρουσίασε την Παρασκευή η Anthropic που όπως δηλώνει, πλησιάζει τις δυνατότητες του πιο ισχυρού «ξαδέλφου» του, του Fable 5, στη μισή τιμή.

Tο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude είναι ιδανικό για καθημερινές εργασίες γραφείου και προγραμματισμού υπολογιστών.

Το εργαστήριο με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude είναι ιδανικό για καθημερινές εργασίες γραφείου και προγραμματισμού υπολογιστών.

Σε συνέντευξή της στο Reuters, η υπεύθυνη προϊόντων της Anthropic, Dianne Penn, δήλωσε ότι η κυκλοφορία του μοντέλου, το οποίο είναι πιο αποδοτικό από το Opus 4.8 του Μαΐου, αντανακλά τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης.

«Δημιουργούμε και συνεχίζουμε να παρέχουμε με συνέπεια πρωτοποριακή νοημοσύνη, καθιστώντας την όσο το δυνατόν πιο προσιτή με κάθε νέα γενιά μοντέλων», δήλωσε ο Penn.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το Opus 5 αποδείχθηκε λιγότερο ικανό να εκμεταλλευτεί ευπάθειες στον κυβερνοχώρο σε σύγκριση με την κορυφαία τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic, οπότε τα σχετικά μέτρα ασφαλείας του είναι λιγότερο περιοριστικά από αυτά του Fable 5. Το Opus 5 ήταν επίσης λιγότερο επιρρεπές στο να παρασυρθεί σε κακή χρήση σε σύγκριση με τα άλλα τρέχοντα μοντέλα της Anthropic, ανέφερε η νεοφυής επιχείρηση.

Το Fable 5 της Anthropic, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, ήταν προσωρινά μη διαθέσιμο, μετά από ανησυχίες των ΗΠΑ ότι οι δυνατότητές του θα μπορούσαν να εκτραπούν προς όφελος ξένων στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Anthropic για Opus 5: Καλή σχέση ποιότητας-τιμής

«Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν το Opus 5 για την καλή σχέση ποιότητας-τιμής και το Fable 5 για “έργα που διαρκούν πολλές ημέρες και απαιτούν μεγάλη αυτονομία”», δήλωσε ο Penn.

Όταν ρωτήθηκε για το «ανοιχτό» μοντέλο Kimi K3 της κινεζικής εταιρείας Moonshot, την οποία οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύεται δωρεάν την Anthropic, ο Penn είπε ότι «μένει να δούμε» πώς αποδίδουν γενικά τα μοντέλα ανοιχτού βάρους σε περίπλοκα έργα του πραγματικού κόσμου που οι χρήστες ζητούν από τον Claude να αναλάβει.

Τα μοντέλα ανοιχτού βάρους επιτρέπουν στους χρήστες να κατεβάζουν, να εκτελούν και να προσαρμόζουν τους εικονικούς εγκεφάλους μιας τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα μοντέλα.