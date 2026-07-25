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Σερβία: Σε πτώση η παραγωγή ενέργειας λόγω της ξηρασίας στο Δούναβη

Στο ένα τρίτο η παραγωγή του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της Σερβίας λόγω των χαμηλών επιπέδων του Δούναβη

Κλιματική αλλαγή 25.07.2026, 17:12
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Σερβία: Σε πτώση η παραγωγή ενέργειας λόγω της ξηρασίας στο Δούναβη
Ο υδροηλεκτρικός σταθμος της Σερβίας, Djerdap 1, στο Δούναβη
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Σε χαμηλά ποσοστά είναι η παραγωγή του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού  της Σερβίας, Djerdap 1, με μόνο το ένα τρίτο της μέσης ημερήσιας παραγωγής, επειδή τα επίπεδα νερου στο Δούναβη βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Οπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας EPS οι παρατεταμένοι καύσωνες και ξηρασία επηρεάζουν τις υδάτινες οδούς σε όλη την Ευρώπη. Ο Ντούσαν Ζίβκοβιτς δήλωσε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο, η EPS κατέγραψε τη χαμηλότερη παραγωγή για αυτούς τους μήνες από τότε που άνοιξε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Djerdap 1 το 1970. Ο σταθμός, που λειτουργεί από κοινού από τη Σερβία και τη Ρουμανία, έχει συνολική εγκατεστημένη ενεργό ισχύ 1.140 MW.

«Αυτή τη στιγμή, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας παράγει περίπου 5.000 MWh την ημέρα, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της μέσης ημερήσιας παραγωγής», δήλωσε ο Ζίβκοβιτς στο Reuters.

Η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εισαγωγές καυσίμων της Σερβίας μειώθηκαν στο 25% του μηνιαίου στόχου τους για τον Ιούλιο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα νερού του Δούναβη στην Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία ανάγκασαν τις φορτηγίδες και τα δεξαμενόπλοια να λειτουργούν στο 30% έως 40% της χωρητικότητάς τους.

Τα χαμηλά επίπεδα του Δούναβη έχουν επηρεάσει και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σερβίας, όπως τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Κόστολατς, όπου η έλλειψη νερού επηρέασε τα συστήματα ψύξης, οδηγώντας σε χαμηλότερη παραγωγή, δήλωσε ο Ζίβκοβιτς. Προειδοποίησε για περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, αλλά δεσμεύτηκε για σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη βαλκανική χώρα  των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Δυστυχώς, οι προβλέψεις δεν είναι καλύτερες και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι στις αρχές Αυγούστου θα έχουμε εισροές (υδάτων από τον Δούναβη) περίπου 1.500 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, που είναι το βιολογικό ελάχιστο», είπε.
Η υδρομετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας προέβλεψε ελάχιστη άνοδο της στάθμης του Δούναβη τις επόμενες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων ανάντη.

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