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Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Συνάλλαγμα 03.08.2026, 11:42
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Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Τζούλη Καλημέρη

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Συνεχίζει ανοδικά το γιεν λίγες μέρες μετά την ιστορική παρέμβαση της Ουάσινγκτον και του Τόκιο στην αγορά συναλλάγματος για την ενίσχυση του αδύναμου ιαπωνικού νομίσματος.

Το γιεν σημείωνε άνοδο έως και 1% το πρωί της ασιατικής αγοράς, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των 155,20 ανά δολάριο, το ισχυρότερο επίπεδό του εδώ και περίπου τρεις μήνες, προτού περιορίσει κάποια κέρδη.

Τελευταία ενισχυόταν κατά 0,7% στα 156,46, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει νέα παρέμβαση για την ενδυνάμωση του νομίσματος.

Το γιεν είχε υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών στα 163,73 ανά δολάριο την περασμένη Πέμπτη πριν ανακάμψει στα 157,57 την Παρασκευή

Κλείνουν οι short θέσεις στο γιεν

Το γιεν σημείωσε επίσης άνοδο έναντι άλλων νομισμάτων, όπως το ευρώ και η στερλίνα.

«Δεδομένου του μεγέθους της διακύμανσης στο ζεύγος USD/JPY και του χρονισμού της, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παρέμβασης» εξηγεί στο Reuters ο Χιροφούμι Σουζούκι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της SMBC, αναφερόμενος στην κίνηση της Δευτέρας.

«Είχε σημειωθεί σημαντική συσσώρευση θέσεων πώλησης στο γιεν, και η εκκαθάριση αυτών των θέσεων τείνει να επιταχύνει την ανατίμηση του γιεν. Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι επίσης ιδιαίτερα σε εγρήγορση όσον αφορά τον κίνδυνο μιας τέτοιας κίνησης».

Διαπραγματευτής που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters είπε ότι τη Δευτέρα σημειώθηκε τεράστια εκκαθάριση θέσεων πώλησης στο ιαπωνικό νόμισμα.

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να συμμετάσχει στην υποστήριξη του γιεν που έχει πληγεί από την Ιαπωνία έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το τι ώθησε την σπάνια συντονισμένη παρέμβαση, με τους αναλυτές να επισημαίνουν τις ανησυχίες για τις αμερικανική αγορά ομολόγων και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ιαπωνίας.

Η συντονισμένη παρέμβαση ήταν η πρώτη κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ιαπωνίας για αγορά γιεν από το 1998 και η πρώτη συντονισμένη παρέμβαση που αφορούσε τις δύο χώρες από τότε που η G7 έδρασε για να αποδυναμώσει το ιαπωνικό νόμισμα μετά τον σεισμό του 2011.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν την Ιαπωνία να στηρίξει το γιεν ως ένδειξη φιλίας και για να βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία.

Εκτός από τη βοήθεια προς την Ιαπωνία ως στρατηγικό σύμμαχο στην Ασία, η παρέμβαση θα βοηθούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την εξαιρετική αποδυνάμωση του γιεν, η οποία αντισταθμίζει την ώθηση που προέρχεται από τους δασμούς του Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές.

Στη δήλωσή του, το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανέφερε ότι η παρέμβαση αγοράς γιεν που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «αντιμετώπισε την υπερβολική μεταβλητότητα και τις άτακτες διακυμάνσεις του ιαπωνικού γιεν τους τελευταίους μήνες».

Ωστόσο πέρα από τις διπλωματικές και πολιτικές προθέσεις υπάρχουν οικονομικοί λόγοι. Βετεράνοι του κλάδου δήλωσαν στο CNBC ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της Ουάσιγκτον είναι να αποφευχθεί το σενάριο στο οποίο η Ιαπωνία θα χρειαζόταν να εκποιήσει μεγάλες ποσότητες ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου για να χρηματοδοτήσει μονομερή παρέμβαση, δεδομένου ότι η χώρα της Βόρειας Ασίας είναι ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικού δημόσιου χρέους.

Η Λουίζ Λου, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Ασίας στην Oxford Economics,εκτιμά ότι αυτό ήταν «πιθανώς ένας από τους βασικούς λόγους» πίσω από τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

«Υπάρχει εδώ ένα στοιχείο αυτοσυντήρησης. Οι ασταθείς αγορές, που τροφοδοτούνται από ενδεχόμενες δημοσιονομικά επιθετικές πολιτικές της Ιαπωνίας, θα μπορούσαν να επεκταθούν στις αγορές κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, αποσταθεροποιώντας το δολάριο.»

Η έμφαση που έδωσαν το Τόκιο και η Ουάσιγκτον στη μόνιμη διευκόλυνση επαναγοράς (FIMA) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — η οποία επιτρέπει στις ξένες κεντρικές τράπεζες να εξασφαλίζουν ρευστότητα σε δολάρια χωρίς να πωλούν απευθείας ομόλογα του Δημοσίου — «ήταν μια ένδειξη ότι επιθυμούν να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αναγκαστικές πωλήσεις» ανέφερε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν θα διστάσει να επαναλάβει τη συντονισμένη παρέμβαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

Οι ΗΠΑ πουλάνε ευρώ;

Εν τω μεταξύ οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενδέχεται να χρησιμοποιεί ευρώ αντί για δολάρια για τη χρηματοδότηση των αγορών του σε γιεν, προκειμένου να αποφύγει την αποδυνάμωση του δικού του νομίσματος και να μην θέσει υπό αμφισβήτηση την πολιτική του για ένα ισχυρό δολάριο, υποστηρίζουν αναλυτές

Τουλάχιστον δύο μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης να ελέγξουν την ισοτιμία του γιεν έναντι του ευρώ την Παρασκευή, όπως ανέφεραν στο Bloomberg δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης πούλησε το κοινό νόμισμα για να αγοράσει γιεν για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ανέφεραν οι Financial Times την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος.

«Οι ΗΠΑ πιθανότατα δεν ήθελαν να φανούν ότι πωλούν το δολάριο» υπογραμμίζει ο Ντέιβιντ Φόρεστερ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Credit Agricole CIB στη Σιγκαπούρη.

«Διατηρούν μια πολιτική ισχυρού δολαρίου και δεν θα ήθελαν να φανούν ότι προσπαθούν να αποδυναμώσουν το νόμισμά τους για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τη συμφωνία της Ομάδας των 20 (G20) σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες».

Πόσο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση

Τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ αντί για δολάρια για να αγοράσουν γιεν εξέπληξαν τις αγορές, επειδή η συντονισμένη παρέμβαση παραδοσιακά χρηματοδοτούνταν με περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Ο Ρόμπιν Μπρουκς, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, αμφισβήτησε τους μηχανισμούς της αμερικανικής παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι «προκαλεί σύγχυση στις αγορές και θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική».

«Επιφανειακά, αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από προηγούμενες προσπάθειες, αλλά η συμμετοχή των ΗΠΑ δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, ειδικά με την πολύ περίεργη είδηση ότι οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ για να αγοράσουν γιεν».

«Αυτού του είδους η ανατροπή, κατά τη γνώμη μου, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των ΗΠΑ, διότι αναπόφευκτα θα οδηγήσει τις αγορές να αναρωτιούνται γιατί οι ΗΠΑ δεν χρηματοδότησαν απλώς την αγορά γιεν με δολάρια».

Ο Μπρουκς υποστήριξε ότι η παρέμβαση τελικά δεν μπορεί να αντιστρέψει την υποτίμηση που προκαλείται από την αγορά ομολόγων της Ιαπωνίας.

«Όσο οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων παραμένουν τεχνητά περιορισμένες» είπε «το γιεν είναι υπερτιμημένο και πρέπει να υποτιμηθεί».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) τερμάτισε τον επίσημο έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων τον Μάρτιο του 2024, αλλά συνέχισε να αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιαπωνικών κρατικών ομολόγων. Ο Μπρουκς υποστήριξε ότι αυτές οι αγορές συνεχίζουν να διατηρούν το κόστος δανεισμού κάτω από το επίπεδο στο οποίο θα είχε διαμορφωθεί σε μια ελεύθερη αγορά.

Η Λου της State Street τόνισε επίσης ότι η παρέμβαση μπορεί να κερδίσει χρόνο, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη μακροπρόθεσμη πορεία. «Η παρέμβαση μπορεί να διαμορφώσει τους επόμενους λίγους μήνες. Η ομαλοποίηση της πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας και οι ροές αντιστάθμισης κινδύνου θα διαμορφώσουν τα επόμενα λίγα χρόνια».

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