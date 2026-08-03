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Wall Street: Ράλι και νέα ρεκόρ με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε νέο ιστορικό υψηλό στον Dow Jones - Επιστροφή για τις Big Tech

Wall Street 03.08.2026, 23:14
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Wall Street: Ράλι και νέα ρεκόρ με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου
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Με ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά ξεκίνησε τόσο η εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς η απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον και μετρίασε τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Dow Jones ανέκτησε το όριο των 53.000 μονάδων, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 53.178 μονάδες, με άνοδο 1,32%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,48%, στις 7.600 μονάδες, πλησιάζοντας εκ νέου στο ρεκόρ του, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 2,13% και διαμορφούμενος στις 25.913 μονάδες.

Οι κλάδοι της Wall Street

Οι κλάδοι των υπηρεσιών επικοινωνίας και της τεχνολογίας πρωταγωνίστησαν στη σημερινή άνοδο της Wall Street. Η Meta Platforms ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6%, ενώ η Amazon κατέγραψε άνοδο άνω του 4%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στο ιστορικό επίπεδο των 3 τρισ. δολαρίων. Η Nvidia σημείωσε κέρδη 3%, ενώ οι Alphabet και Microsoft έκλεισαν με άνοδο περίπου 5% η καθεμία.

Η εικόνα αυτή σηματοδότησε πλήρη ανατροπή σε σχέση με τον δύσκολο Ιούλιο για τις τεχνολογικές μετοχές. Τον προηγούμενο μήνα, το State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) υποχώρησε σχεδόν κατά 8%, καθώς οι επενδυτές είχαν αρχίσει να αμφισβητούν εάν οι τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει εκ νέου. Όπως δήλωσε στο CNBC ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Argent Capital Management, Jed Ellerbroek, τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα επαναφέρουν την αισιοδοξία για τον τεχνολογικό κλάδο.

«Η αγορά πλέον προεξοφλεί ότι οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν ελκυστικές αποδόσεις», ανέφερε. «Οι εταιρείες ημιαγωγών και όσες επωφελούνται από τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων υπερδιπλασίασαν -ή και περισσότερο- τις επιδόσεις τους στο δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις τον Ιούλιο. Παρ’ όλα αυτά, τα θεμελιώδη μεγέθη δεν άλλαξαν: η ζήτηση για υποδομές επιταχυνόμενης υπολογιστικής ισχύος εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά και το χάσμα αυτό δεν δείχνει να περιορίζεται».

Όπως πρόσθεσε, οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) βρίσκονται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, ενώ ο κλάδος των ημιαγωγών εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Το επενδυτικό κλίμα

Θετικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησε και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 5%, στα 83,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε απώλειες άνω του 7%, στα 78,59 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ακύρωσε προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα επαναληφθούν τη Δευτέρα. Την Παρασκευή, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προετοιμαζόταν για νέο κύμα επιθέσεων, καθώς οι ελπίδες για μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης εξασθενούσαν και οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονταν.

Η αποκλιμάκωση της έντασης

Σύμφωνα με τον Michael Monaghan, εταίρο και διαχειριστή χαρτοφυλακίου της Founder ETFs, η αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί έναν ακόμη λόγο που ενισχύει τις αγορές, καθώς περιορίζει τις πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το βάρος από το ξεπούλημα των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον απομακρυνθεί, ιδιαίτερα μετά τη μαζική ρευστοποίηση της στρατηγικής Situational Awareness την περασμένη εβδομάδα. Επιπλέον, πριν από το Σαββατοκύριακο υπήρχε έντονη ανησυχία για νέα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Αν και οι εξελίξεις στην περιοχή μεταβάλλονται συνεχώς, η γενικότερη εικόνα και η ρητορική δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση να αναζητηθεί λύση», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, υποχώρησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς μειώθηκε κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,68%.

Παρά τη σημερινή αισιοδοξία, οι αναλυτές συνιστούν αυτοσυγκράτηση. Όπως επισημαίνει ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Adam Crisafulli, «οι επενδυτές συγκρατούν τον ενθουσιασμό τους, καθώς έχουμε ξαναδεί παρόμοιες εξελίξεις στο παρελθόν και είναι πιθανό η σύγκρουση να έχει ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να επιλυθεί, αν τελικά υπάρξει οριστική λύση».

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν η πρώτη του Αυγούστου, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να επιχειρούν να σταθεροποιηθούν έπειτα από έναν ιδιαίτερα ευμετάβλητο Ιούλιο.

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