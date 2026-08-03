Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους

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Τη λήψη έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική, ενεργοποιώντας ειδική γραμμή επικοινωνίας και δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία ειδική γραμμή υποστήριξης στο 210-9099600, η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Μέσω της γραμμής αυτής, οι ασφαλισμένοι που έχουν υποστεί ζημιές θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα, να δηλώνουν τις ζημιές τους και να λαμβάνουν καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας αποζημίωσης.

Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι οι υποθέσεις που αφορούν τις πληγείσες περιοχές θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, με στόχο την ταχύτερη δυνατή καταβολή των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την επιτάχυνση της αποκατάστασης των ζημιών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, βασική της επιδίωξη είναι να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ασφαλισμένων της, διευκολύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες που απαιτούνται μετά τις φυσικές καταστροφές και παρέχοντας άμεση υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2026

Στην Εθνική Ασφαλιστική, αναγνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι μας λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε και προχωράμε στις εξής ενέργειες:

· Ειδική γραμμή επικοινωνίας: Ενεργοποιούμε ειδική γραμμή υποστήριξης στο

210-9099600, η οποία θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων. Παρακαλούμε όσους έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν άμεσα, ώστε να λάβουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται.

· Άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις: Δεσμευόμαστε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές. Η ταχεία εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας είναι προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία αποκατάστασης για όλους τους ασφαλισμένους μας.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής