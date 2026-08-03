Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι κολοσσοί ΑΙ καλούνται σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

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Εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη προσκλήθηκαν για αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο αυτορρύθμισης που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο δεν έδωσε διευκρινίσεις για την ώρα ή τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.

Πλαίσιο ρύθμισης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Εκπρόσωποι των εταιρειών Meta και Anthropic είπαν ότι έχουν προσκληθεί για να συζητήσουν την ασφάλεια των δοκιμών των μοντέλων ΤΝ.

Στις 2 Ιουνίου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που προβλέπει ότι, για λόγους κυβερνοασφάλειας, η κυβέρνηση θα ελέγχει τα πιο προηγμένα μοντέλα ΤΝ.

Το κείμενο αυτό προβλέπει ένα πλαίσιο ρύθμισης σε συνεννόηση με τους αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα, όπως είναι οι εταιρείες Google, OpenAI και Anthropic, οι οποίοι θα μπορούν, «σε εθελοντική βάση», να υποβάλουν τα προηγμένα μοντέλα τους σε κυβερνητικό έλεγχο πριν από την κυκλοφορία τους στο ευρύ κοινό.

Το κείμενο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων, θεωρήθηκε στροφή για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πιο ευαίσθητη στα επιχειρήματα όσων αντιτάσσονταν σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Η αλλαγή των δεδομένων

Η εμφάνιση προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης την άνοιξη άλλαξε τα δεδομένα, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτών των νέων, εξαιρετικά ισχυρών εργαλείων για εγκληματικούς σκοπούς.

Εν των μεταξύ, προ ημερών, κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου κάλεσαν, με ανοιχτή επιστολή τους, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να την προλάβουν τα μέτρα ασφαλείας.

Περισσότεροι από 1.000 στελέχη από εταιρείες αχμής στην τεχνητή νοημοσύνη υπέγραψαν την επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού επικεφαλής της OpenAI, ενός από τους αρχικούς συνιδρυτές του ChatGPT, ορισμένων από τους συνιδρυτές της Anthropic και αντιπροέδρων στις εταιρείες Meta, Google και άλλων.