 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Πετρέλαιο 04.08.2026, 11:06
Σχολιάστε
BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπερδιπλάσια κέρδη κατέγραψε η BP στο δεύτερο τρίμηνο τα οποία διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. δολάρια λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των ισχυρών περιθωρίων κέρδους διύλισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν επωφεληθεί φέτος από την αστάθεια της αγοράς που προκλήθηκε από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, η οποία έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές και έχει περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες.

Τα βασικά κέρδη της BP με βάση το κόστος αντικατάστασης για το δεύτερο τρίμηνο —ο δικός της δείκτης για τα καθαρά κέρδη— ξεπέρασαν τις προσδοκίες των 5,11 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών που διενήργησε η ίδια η εταιρεία, και αυξήθηκαν από τα 2,35 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέρισμά της κατά 4%, σε 8,66 σεντς ανά κοινή μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο.

Η BP αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026 θα ανέλθουν σε 13,5 έως 14 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την απόφαση να καθυστερήσει η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων και να αποκομίσει καλύτερη αξία. Οι προηγούμενες προβλέψεις ήταν 13 έως 13,5 δισ. δολάρια.

Το δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ήταν τα υψηλότερα για οποιοδήποτε τρίμηνο από το τρίτο τρίμηνο του 2022 και τα κέρδη σε όλες τις επιχειρήσεις της BP ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Τα κέρδη προ φόρων στη μονάδα πελατών και προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει το τεράστιο γραφείο συναλλαγών πετρελαίου της BP, ήταν 4,95 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τη μέση εκτίμηση σε δημοσκόπηση αναλυτών που παρείχε η BP, ύψους 4,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από ένα χρόνο.

BP: Πουλά την Archaea

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε διαδικασίες για την πώληση της αμερικανικής επιχείρησης βιοαερίου Archaea, καθώς συνεχίζει να μειώνει τις επενδύσεις του σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επικεντρωθεί στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Αγόρασε την Archaea το 2022 για 4,1 δισ. δολάρια στο πλαίσιο μιας επιθετικής επέκτασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια στρατηγική που εγκατέλειψε το 2025. Τους τελευταίους μήνες έχει διαγράψει δισεκατομμύρια από τις δραστηριότητές της στον τομέα των χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η BP ολοκλήρωσε επίσης την πώληση του διυλιστηρίου της στο Γκέλζενκίρχεν, συμφώνησε να πουλήσει την επιχείρηση λιανικής πώλησης στην Αυστρία και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει την επιχείρησή της στη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πέντε προτεραιότητες της BP

Η O’Neill, που ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο, περιέγραψε την Τρίτη πέντε προτεραιότητες για την BP: περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου, αυστηροποίηση της επενδυτικής πειθαρχίας, βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και δημιουργία δομών που επιτρέπουν την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη λογοδοσία.

«Δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας» τόνισε η O’Neill. «Η απόδοσή μας τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανταποκριθεί στις δικές μας προσδοκίες, πόσο μάλλον σε εκείνες των μετόχων μας. Δεν έχουμε αποδώσει με συνέπεια. Έχουμε διαγράψει υπερβολικά μεγάλη αξία. και τα κόστη και οι υποχρεώσεις μας δεν είναι αρκετά ανθεκτικά σε ένα περιβάλλον χαμηλών τιμών».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν
Τραμπ: Επίθεση σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη
World

Επίθεση Τραμπ σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο
Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες - Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
World

Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Πετρέλαιο
BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Τραμπ: Επίθεση σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη
World

Επίθεση Τραμπ σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις πετρελαϊκές ότι βγάζουν «πάρα πολλά χρήματα» ενώ απαιτεί χαμηλότερες τιμές βενζίνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες - Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων

Οι αγρότες στη Βρετανία δίνουν μάχη για να διασώσουν ό,τι μπορούν από τις σοδειές τους

Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CXMT: Σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης στο Πεκίνο
World

Η CXMT σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης

Η CXMT επεκτείνει τις δραστηριότητες της εν μέσω της κούρσας της Κίνας για τεχνολογική αυτάρκεια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της AI
Executive

Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI

Τι αποκαλύπτει μελέτη της ManpowerGroup για την τεχνητή νοημοσύνη

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Μέσω του myAGRO της ΑΑΔΕ οι αιτήσεις, οι εξουσιοδοτήσεις και οι διορθώσεις - Οι καταληκτικές ημερομηνίες

UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Business of Sport

Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ

Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ υποχώρησε στις 107,6 μονάδες - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies