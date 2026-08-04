BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος

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Υπερδιπλάσια κέρδη κατέγραψε η BP στο δεύτερο τρίμηνο τα οποία διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. δολάρια λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των ισχυρών περιθωρίων κέρδους διύλισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν επωφεληθεί φέτος από την αστάθεια της αγοράς που προκλήθηκε από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, η οποία έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές και έχει περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες.

Τα βασικά κέρδη της BP με βάση το κόστος αντικατάστασης για το δεύτερο τρίμηνο —ο δικός της δείκτης για τα καθαρά κέρδη— ξεπέρασαν τις προσδοκίες των 5,11 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών που διενήργησε η ίδια η εταιρεία, και αυξήθηκαν από τα 2,35 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέρισμά της κατά 4%, σε 8,66 σεντς ανά κοινή μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο.

Η BP αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026 θα ανέλθουν σε 13,5 έως 14 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την απόφαση να καθυστερήσει η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων και να αποκομίσει καλύτερη αξία. Οι προηγούμενες προβλέψεις ήταν 13 έως 13,5 δισ. δολάρια.

Το δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ήταν τα υψηλότερα για οποιοδήποτε τρίμηνο από το τρίτο τρίμηνο του 2022 και τα κέρδη σε όλες τις επιχειρήσεις της BP ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Τα κέρδη προ φόρων στη μονάδα πελατών και προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει το τεράστιο γραφείο συναλλαγών πετρελαίου της BP, ήταν 4,95 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τη μέση εκτίμηση σε δημοσκόπηση αναλυτών που παρείχε η BP, ύψους 4,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από ένα χρόνο.

BP: Πουλά την Archaea

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε διαδικασίες για την πώληση της αμερικανικής επιχείρησης βιοαερίου Archaea, καθώς συνεχίζει να μειώνει τις επενδύσεις του σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επικεντρωθεί στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Αγόρασε την Archaea το 2022 για 4,1 δισ. δολάρια στο πλαίσιο μιας επιθετικής επέκτασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια στρατηγική που εγκατέλειψε το 2025. Τους τελευταίους μήνες έχει διαγράψει δισεκατομμύρια από τις δραστηριότητές της στον τομέα των χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η BP ολοκλήρωσε επίσης την πώληση του διυλιστηρίου της στο Γκέλζενκίρχεν, συμφώνησε να πουλήσει την επιχείρηση λιανικής πώλησης στην Αυστρία και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει την επιχείρησή της στη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πέντε προτεραιότητες της BP

Η O’Neill, που ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο, περιέγραψε την Τρίτη πέντε προτεραιότητες για την BP: περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου, αυστηροποίηση της επενδυτικής πειθαρχίας, βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και δημιουργία δομών που επιτρέπουν την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη λογοδοσία.

«Δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας» τόνισε η O’Neill. «Η απόδοσή μας τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανταποκριθεί στις δικές μας προσδοκίες, πόσο μάλλον σε εκείνες των μετόχων μας. Δεν έχουμε αποδώσει με συνέπεια. Έχουμε διαγράψει υπερβολικά μεγάλη αξία. και τα κόστη και οι υποχρεώσεις μας δεν είναι αρκετά ανθεκτικά σε ένα περιβάλλον χαμηλών τιμών».