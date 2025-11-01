Κίνα: Η άνθηση του «κόκκινου τουρισμού»

Μνημεία ιστορικής σημασίας για το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα προσελκύουν πατριώτες, νέους και ηλικιωμένους

World 01.11.2025, 14:13
Κίνα: Η άνθηση του «κόκκινου τουρισμού»
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Η Κίνα βιώνει μια σημαντική αύξηση στον «κόκκινο τουρισμό», μια κρατικά προβεβλημένη μορφή εγχώριων ταξιδιών που προωθεί επισκέψεις σε χώρους ιστορικής σημασίας για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ).

Αυτές οι τοποθεσίες – πεδία μαχών, αίθουσες μνημείων και μουσεία που συνδέονται με την επαναστατική ιστορία – προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, από πιστά στελέχη του κόμματος μέχρι νέες οικογένειες. Το κίνημα αντανακλά τόσο τον πατριωτισμό όσο και τη στρατηγική χρήση της ιστορίας από το κόμμα για την ενίσχυση της ιδεολογικής ενότητας και της εθνικής ταυτότητας υπό τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σημειώνουν οι Financial Times.

Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι το πέρασμα Loushan στην επαρχία Guizhou, όπου ομάδες αξιωματούχων του κόμματος στέκονται σε σχηματισμό ακούγοντας τους οδηγούς να αφηγούνται ιστορίες για τον ηρωισμό του Κόκκινου Στρατού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πορείας της δεκαετίας του 1930.

Η μάχη του Loushan σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη νίκη του Κόκκινου Στρατού εναντίον των Εθνικιστών, συμβολίζοντας το θάρρος και τη θυσία. Οι επισκέπτες, περιτριγυρισμένοι από δασωμένους λόφους και έντονη μουσική υπόκρουση, ακούν ιστορίες μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για την επανάσταση. Τέτοιες τοποθεσίες συνδυάζουν την επίσημη μνήμη με τον συναισθηματικό εθνικισμό.

Κοντά βρίσκεται το Zunyi, μια πόλη που βρίσκεται τώρα στην καρδιά του κόκκινου τουρισμού. Ήταν εδώ που ο Μάο Τσε Τουνγκ ανήλθε σε εξέχουσα θέση στη Διάσκεψη του Zunyi του 1935, πείθοντας τους ηγέτες του κόμματος να υιοθετήσουν τη στρατηγική του αντάρτικου – ένα σημείο καμπής που οδήγησε στην τελική του κυριαρχία.

Το κτίριο του συνεδρίου, που διατηρείται ως μουσείο, εκθέτει κειμήλια όπως γράμματα, χάρτες, όπλα και προσωπικά αντικείμενα από τον Κόκκινο Στρατό. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επισκεφθεί το Zunyi δύο φορές, τονίζοντας τη συμβολική του αξία για τη διατήρηση της «σωστής» ηγεσίας του κόμματος και της «πνευματικής κληρονομιάς» της επανάστασης.

To πέρασμα Loushan

Αυξάνεται η δημοτικότητα του κόκκινου τουρισμού

Η δημοτικότητα του κόκκινου τουρισμού έχει αυξηθεί δραματικά, με επίσημες εκτιμήσεις να υποδηλώνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια επισκέψεις ετησίως. Πόλεις όπως το Zunyi βλέπουν τον πληθυσμό τους να διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ενώ πολλές εκδρομές διοργανώνονται από κυβερνητικούς φορείς για ιδεολογική εκπαίδευση, αυξανόμενος αριθμός ιδιωτών πολιτών πραγματοποιεί επίσης προσκυνήματα με δική τους πρωτοβουλία.

Οι επισκέπτες περιλαμβάνουν ηλικιωμένους πολίτες που έζησαν την οικονομική άνοδο της Κίνας και νεαρά ζευγάρια που, παρά το γεγονός ότι δεν βίωσαν ποτέ επαναστατικές δυσκολίες, επιδεικνύουν έντονο πατριωτικό ενθουσιασμό. Μια νεαρή τουρίστρια από το Σιτσουάν εξήγησε στους FT ότι βλέποντας σκηνές μάχης και αντικείμενα από πρώτο χέρι τη βοήθησε να εκτιμήσει ότι η ευημερία της Κίνας «κερδίστηκε με το αίμα των προγόνων μας».

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο κόκκινος τουρισμός λειτουργεί τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως εκπαίδευση, αλλά ο βαθύτερος στόχος του είναι ιδεολογικός. Σύμφωνα με τον μελετητή Τζόσεφ Τορίγκιαν, χρησιμεύει στο «μπόλιασμα» των πολιτών -ιδίως των νέων- ενάντια στις δυτικές ιδέες χρησιμοποιώντας την ιστορία ως ηθική διδασκαλία.

Οι περιηγήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πεποίθησης για την αποστολή του κόμματος και τη συνέχεια μεταξύ των παρελθοντικών και των παρόντων αγώνων. Η προσέγγιση αντικατοπτρίζει παλαιότερες παραδόσεις προπαγάνδας στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Γερμανία, όπου η συμμετοχή σε ιστορικά βασισμένες αστικές τελετουργίες ενίσχυε την πολιτική αφοσίωση.

Ωστόσο, αυτή η προσεκτικά επιμελημένη μνήμη παραλείπει επώδυνα κεφάλαια της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας. Οι φρικαλεότητες του Μεγάλου Άλματος Προς τα Εμπρός και της Πολιτιστικής Επανάστασης, που προκάλεσαν δεκάδες εκατομμύρια θανάτους, απουσιάζουν αξιοσημείωτα από τα μουσειακά εκθέματα και τις ξεναγήσεις.

Παράλειψη επώδυνων ιστορικών στιγμών

Η αφήγηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στον θρίαμβο, τη θυσία και την ενότητα, παρά στα βάσανα ή τα λάθη που σχετίζονται με την κυριαρχία του Μάο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κόκκινος τουρισμός ενσαρκώνει τόσο την ανάμνηση όσο και την επιλεκτική αμνησία, δίνοντας έμφαση στην υπερηφάνεια και την ηθική δύναμη, αποφεύγοντας παράλληλα τη διαφωνία ή την κριτική σκέψη.

Παρά αυτές τις προπαγανδιστικές κορώνες, ο συναισθηματικός αντίκτυπος των χώρων μπορεί να είναι γνήσιος. Σε μικρά νεκροταφεία και πύργους μνημείων, οι επισκέπτες συχνά συναντούν βετεράνους και ντόπιους που μιλούν ειλικρινά για το καθήκον και τη μνήμη. Ένας ξεναγός, απαγγέλλοντας το ποίημα του Μάο «Πέρασμα Λουσάν», περιέγραψε το τοπίο ως «σκουροπράσινα βουνά που κυλούν σαν τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα που σβήνει, αιματοβαμμένο» – μια ποιητική σύνδεση μεταξύ φυσικής ομορφιάς και επαναστατικής θυσίας.

Η εμπορευματοποίηση συνυφαίνεται επίσης με την ευλάβεια. Τα καταστήματα δώρων πωλούν προτομές του Μάο, κούπες καφέ και λούτρινα στρατιωτάκια του Κόκκινου Στρατού, συνδυάζοντας την επαναστατική νοσταλγία με την καταναλωτική κουλτούρα. Το πιο ακριβό σουβενίρ – ένα άγαλμα του Μάο που κοστίζει σχεδόν 1200 δολάρια – δείχνει πώς η ιδεολογία και το εμπόριο συνυπάρχουν άνετα στη σύγχρονη πολιτική οικονομία της Κίνας.

Τελικά, η άνθηση του κόκκινου τουρισμού στην Κίνα αντανακλά ένα ισχυρό μείγμα εθνικής υπερηφάνειας, πολιτικών μηνυμάτων και οικονομικών ευκαιριών. Παρέχει συναισθηματική σύνδεση για τις μεγαλύτερες γενιές, πατριωτική εκπαίδευση για τους νέους και νομιμοποίηση για τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του ΚΚΚ.

Γιορτάζοντας τον ηρωισμό του παρελθόντος, αποφεύγοντας παράλληλα τα τραύματα της ιστορίας, ο κόκκινος τουρισμός ενώνει και ελέγχει τη συλλογική μνήμη – διασφαλίζοντας ότι η επαναστατική ιστορία της Κίνας παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής της ταυτότητας στην εποχή του Σι.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα
Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
World

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
World

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος

Η Boeing έχει διευθετήσει πάνω από το 90% των σχετικών αγωγών, καταβάλλοντας δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις

Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste

H Lacoste είναι μία ακόμη εταιρεία μόδας που σπεύει να εκμεταλλευτεί την άνοδο των λιανικών πωλήσεων στο Χονγκ Κονγκ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος υποδεικνύει αλλαγές στους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, όπως καφέ και μπανάνες, για να περιορίσει την εκτόξευση των τιμών στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο όρισε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, αλλά περιλάμβανε επίσης δεσμεύσεις για συνέχιση διεργασιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αργεντινή: Οι ΗΠΑ άντλησαν 900 εκ. δολ. από τον λογαριασμό του ΔΝΤ καθώς πλησίαζε η πληρωμή χρέους της χώρας
World

Οι ΗΠΑ στηρίζουν με 900 εκατ. δολ. τον Μιλέι για το χρέος στο ΔΝΤ

Τα αποθεματικά που διαθέτει η Αργεντινή αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
World

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα – Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Latest News
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Focus Bari: Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων
Τεχνολογία

Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου και ειδικά των social media, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Focus Bari

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

Ποια είναι τα σημεία που θα ωφελήσουν τον ΔΑΑ, σύμφωνα με την Ambrosia Capital

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO

Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε φορά το ΒΗΜΑGAZINO αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

KPMG: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων «βλέπουν» ότι η ΑΙ είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI θα λύσει την πρόκληση του κλίματος

Το 96% των στελεχών πιστεύει ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάχθηκε το έργο Olympus
Business

Στις Στρατητικές Επενδύσεις το έργο Olympus της ΗΡΑΚΛΗΣ

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Ηρακλής, αναμένεται δέσμευση έως και 1 εκατομυρίου τόνων CO₂ ετησίως

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»
AGRO

Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»

Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται «σημείο προς σημείο», προειδοποίησε το στέλεχος της Κομισιόν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο