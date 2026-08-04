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Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ έφερε πτώση στις τιμές για το πετρέλαιο

Commodities 04.08.2026, 20:00
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Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Γιάννης Αγουρίδης

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Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ροές αργού από τη Μέση Ανατολή και να μειώσει τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά.

Το Brent υποχώρησε έως και κατά 4,7%, διαπραγματευόμενο κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε περισσότερο από 5%, υποχωρώντας προς τα 76 δολάρια. Πριν από λίγο το Brent υποχωρούσε κατά 4,36% και το αμερικανικό WTI κατά 4,39%.

Τι είπε ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ακόμη και σήμερα, Τρίτη, ή αύριο, Τετάρτη.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι οι συνομιλίες με τους Ιρανούς βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των Στενών και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση στη σύγκρουση», ανέφερε.

Διπλωματικές προσπάθειες

Δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις διπλωματικές προσπάθειες προς επίτευξη συμφωνίας δήλωσαν στους Financial Times ότι Ιρανοί και Ομανοί διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει σε μια προσωρινή ρύθμιση για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι η ανώτατη ηγεσία του Ιράν πρέπει ακόμη να δώσει την τελική έγκριση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα πλοία θα εισέρχονται στα Στενά μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων και θα εξέρχονται από έναν δίαυλο που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Αρχικά, το Ιράν θα αποστείλει πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ώστε να διασφαλιστεί ότι η θαλάσσια οδός είναι απαλλαγμένη από νάρκες και ασφαλής πριν ανοίξει και για τα υπόλοιπα πλοία, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τα Στενά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και θα επαναφέρουν την εξαίρεση που επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο, ανέφερε η ίδια πηγή.

Το Ιράν και το Ομάν διαπραγματεύονται απευθείας εδώ και εβδομάδες μια νέα συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά, τα οποία έχουν εξελιχθεί στο βασικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ θεωρείται καθοριστικής σημασίας, τόσο για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση όσο και για να επιστρέψουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου τους, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα.

Το παρελθόν

Στο παρελθόν, οι διαμεσολαβητές είχαν εκφράσει την αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν κοντά σε σημαντική πρόοδο, όμως η διαδικασία προσέκρουσε σε νέα εμπόδια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου μνημόνιο κατανόησης, με το οποίο συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 60 ημέρες την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών επρόκειτο να επανέλθει σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα.

Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία που διέρχονταν από τη λεγόμενη νότια διαδρομή των Στενών, η οποία ακολουθεί τις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος ως βασικό διαπραγματευτικό της χαρτί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ότι τα πλοία χρησιμοποιούσαν έναν «μη εγκεκριμένο» δίαυλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, γεγονός που οδήγησε τις ιρανικές δυνάμεις σε αντίποινα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον βάσεων που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι εχθροπραξίες πυροδότησαν έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων, εντείνοντας τους φόβους στην περιοχή για επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο.

Οι διπλωμάτες ελπίζουν ότι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στις συνομιλίες για μια οριστική διευθέτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο επίτευξης συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με τα Στενά. Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ανεξάρτητο από την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών.

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