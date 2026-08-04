 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Τράπεζες 04.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καταλύτη παραγωγής εσόδων, έντοκων και μη, αποτελεί και κατά την εφετινή χρήση η υψηλή πιστωτική επέκταση για τους τέσσερις συστημικούς τραπεζικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η καθαρή αύξηση των δανειακών υπολοίπων έφτασε αθροιστικά τα 8,5 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό της χρονιάς έναντι 8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από αυτά, τα 5,1 δισ. ευρώ καταγράφηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2026 και τα υπόλοιπα 3,4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2026. Πρόκειται για επιτάχυνση που προήλθε κατά κύριο λόγο από τα δάνεια των επιχειρήσεων.

τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, συνολικά για τους 4 συστημικούς ομίλους, αυξημένα κατά 424 εκατ. ευρώ ή 8% σε ετήσια βάση

Ωστόσο, θετική συμβολή είχαν για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και οι χορηγήσεις λιανικής, μετά το γύρισμα της στεγαστικής πίστης σε θετικούς ρυθμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο αρχικός στόχος των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου για πιστωτική επέκταση 12,5 δισ. ευρώ περίπου στο σύνολο της χρήσης, θεωρείται πλέον από τους αναλυτές συντηρητικός.

Όπως εκτιμούν αυτήν την στιγμή, θα μπορούσε να κινηθεί το 2026 γύρω από τη ζώνη των 14 δισ. ευρώ.

τράπεζες

Οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες

Αναλυτικότερα, η επίσημη καθοδήγηση ανά τράπεζα είναι η εξής:

‎Alpha Bank

Το αρχικό business plan προβλέπει οργανική αύξηση των δανείων κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2026. Μετά το πέρας του α΄ εξαμήνου, έχει ήδη καλυφθεί σχεδόν το 90% του στόχου, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάνει τα 2,1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας δεν προχώρησε σε αναβάθμιση του ετήσιου στόχου, ωστόσο αναλυτές θεωρούν δεδομένη την υπέρβασή του.

Eurobank

Η πιστωτική επέκταση έφτασε στο α΄ εξάμηνο 2026 σε 2,7 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από το 70% του αρχικού στόχου των 3,8 δισ. ευρώ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διοίκησή της προχώρησε σε προς τα πάνω αναθεώρησή του στην περιοχή των 4,5 δισ. ευρώ για το 2026.

Εθνική Τράπεζα

Στο πρώτο μισό της εφετινής χρήσης η οργανική ανάπτυξη των δανειακών υπολοίπων έφτασε τα 1,9 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 65% του στόχου των 3 δισ. ευρώ για το 2026.

Η διοίκησή της δεν προχώρησε σε αναβάθμισή του, ωστόσο ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ότι θα ξεπεραστεί ο πήχης των 3 δισ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Πέτυχε πιστωτική επέκταση 1,8 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, με τον ετήσιο στόχο της να παραμένει πάνω από τα 3 δισ. ευρώ. Άρα έχει ήδη πιάσει το 60% της επίδοσης που προβλέπει το επιχειρησιακό της πλάνο για εφέτος.

Όπως επισήμανε η διοίκησή της κατά τη διάρκεια του call με αναλυτές, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των 3 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε επίσης πως ο υφιστάμενος ρυθμός κινείται ήδη στο άνω εύρος της αρχικής εκτίμησης.

τράπεζες

Η επίδραση στα έσοδα για τις τράπεζες

Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, συνολικά για τους 4 συστημικούς ομίλους, αυξημένα κατά 424 εκατ. ευρώ ή 8% σε ετήσια βάση.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου, περί τα 256 εκατ. ευρώ προήλθε από μη τοκοφόρες εργασίες και τα υπόλοιπα 168 εκατ. ευρώ από το έντοκο εισόδημα.

Αναλυτικότερα, τα σχετικά μεγέθη κινήθηκαν ως εξής:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,10% σε σχέση με τα 4,1 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Πρόκειται για μία άνοδο την οποία οι διοικήσεις των τραπεζών συνέδεσαν κατά κύριο λόγο με τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου τους και δευτερευόντως με την αναπροσαρμογή των δεικτών euribor από το Μάρτιο και μετά.

– Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,14 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει πριν από ένα χρόνο οι τράπεζες για το α΄ εξάμηνο του 2025.

Η αύξησή τους κατά 22% σε ετήσια βάση είναι αποτέλεσμα τόσο της ανάπτυξης των εργασιών σε τομείς όπως το bancassurance, το asset management και η επενδυτική τραπεζική, όσο και των εξαγορών που έχουν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι διοικήσεις των τραπεζών ανέφεραν πως σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι περισσότερες εισπράξεις προμηθειών που επιβάλλονται στα δάνεια.

Άρα και σε αυτό το πεδίο, η πιστωτική επέκταση συνέβαλε στην ενίσχυση των τραπεζικών μεγεθών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο
Τράπεζες

Κύπρου: Κέρδη 252 εκατ. το α’ εξάμηνο - Προμέρισμα 0,24 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
World

Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο
Τράπεζες

Κύπρου: Κέρδη 252 εκατ. το α’ εξάμηνο - Προμέρισμα 0,24 ευρώ

Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% - Το μήνυμα Πανίκου

Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Latest News
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της AI
Executive

Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI

Τι αποκαλύπτει μελέτη της ManpowerGroup για την τεχνητή νοημοσύνη

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Μέσω του myAGRO της ΑΑΔΕ οι αιτήσεις, οι εξουσιοδοτήσεις και οι διορθώσεις - Οι καταληκτικές ημερομηνίες

UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Business of Sport

Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ

Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ υποχώρησε στις 107,6 μονάδες - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies