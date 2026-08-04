 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ακίνητα 04.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά «ήπιας» προσγείωσης έχει αρχίσει να εισέρχεται η αγορά των οικοπέδων στην Αττική, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στο κόστος κατασκευής, αλλά και η κατάργηση των περίφημων «μπόνους» δόμησης από το ΣτΕ, έχουν υποχρεώσει τους κατασκευαστές στο να περιορίσουν τα ποσά που θα μπορούσαν να διαθέσουν είτε για την απευθείας αγορά ενός οικοπέδου, είτε για την αντιπαροχή.

Τα οικόπεδα και η αντιπαροχή

Τα οικόπεδα στην Αττική παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατασκευαστών και επενδυτών, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για νέες αναπτύξεις κατοικιών.

Η άνοδος των αξιών οικοπέδων αναμένεται να συνεχιστεί για τους επόμενους 12 μήνες, αλλά με μικρότερη ένταση. Σε καμία περίπτωση η αγορά δεν βιώνει συνθήκες φούσκας καθώς η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης νεόδμητων διαμερισμάτων συντηρεί τη ζήτηση γης, άρα και την οικοδομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αξιών της Geoaxis, οι διάμεσες ζητούμενες τιμές πώλησης οικοπέδων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,21% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Την υψηλότερη τιμή καταγράφουν οι Αμπελόκηποι, όπου η διάμεση αξία οικοπέδου ανέρχεται στα 2.727 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.605 ευρώ πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παλαιό Φάληρο με 1.703 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν ο Χολαργός με 1.350 ευρώ, το Περιστέρι με 998 ευρώ και το Μαρούσι με 972 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ΣτΕ με τις αποφάσεις του αυστηροποίησε την εφαρμογή του ΝΟΚ, θέτοντας σοβαρά νομικά ζητήματα που εστιάζουν στο πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όχι μόνο στους αριθμητικούς περιορισμούς, με σκοπό την αλλαγή της φιλοσοφίας στον σχεδιασμό και τη συμβατότητα με τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού.

Οι επιπτώσεις στον κλάδο της οικοδομής και του real estate γενικότερα προκαλούν αβεβαιότητα σε ιδιώτες, μηχανικούς, κατασκευαστές και θεσμικούς επενδυτές, ειδικά σε περιοχές υψηλής αξίας, όπου το bonus δόμησης καθορίζει την απόδοση μιας επένδυσης.

Έπειτα από συλλογή στοιχείων από εργολάβους και κτηματομεσίτες που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου μας, η εικόνα των ποσοστών αντιπαροχής στην Αττική είναι τα ακόλουθα:

Παρόλα αυτά, ο κύκλος της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας που άνοιξε μετά το 2018 συνεχίζεται, αν και με μειούμενη ένταση, καθώς η ζήτηση αδόμητων οικοπέδων ή και οικοπέδων με παλαιά κτίσματα για την ανέγερση νεόδμητων διαμερισμάτων συνεχίζει να γνωρίζει άνθηση.

Οι βασικές αιτίες που τροφοδοτούν την υφιστάμενη ζήτηση μπορούν να αναζητηθούν:

  • στα συσσωρευμένα αιτήματα στέγασης που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω οικονομικής κρίσης την τελευταία δεκαπενταετία
  • στην άμεση διάθεση κεφαλαίου και την υψηλή ρευστότητα
  • στη νέα πραγματικότητα της εργασίας από το σπίτι
  • στην ποιοτική και τεχνολογική απαξίωση μεγάλου αριθμού κατασκευών πριν το 1980
  • στην ένταξη των διαμερισμάτων στα επενδυτικά προϊόντα
  • στη δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και
  • στη διάθεση για διασπορά επενδυτικού ρίσκου μέσω αγοράς ακινήτων.

Ταυτόχρονα, η διαπραγμάτευση μεταξύ εργολάβων και ιδιοκτητών γης γίνεται όλο και σκληρότερη καθώς η αύξηση των τιμών πώλησης διαμερισμάτων αντισταθμίζεται από την αύξηση του κόστους κατασκευής και χρηματοδότησης. Σήμερα ένα μέσο επιτόκιο δανεισμού βρίσκεται στο φάσμα του 4,5%-5,5%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
World

Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Ακίνητα
Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο
Economy

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Τα καμπανάκια ΔΝΤ και ESM

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο
Business

Metlen: Στα 64,40 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Pireaus Securities

H έκθεση της METLEN στις κρίσιμες πρώτες ύλες εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετα περιθώρια ανόδου, λέει η Piraeus Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ

Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της AI
Executive

Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI

Τι αποκαλύπτει μελέτη της ManpowerGroup για την τεχνητή νοημοσύνη

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Μέσω του myAGRO της ΑΑΔΕ οι αιτήσεις, οι εξουσιοδοτήσεις και οι διορθώσεις - Οι καταληκτικές ημερομηνίες

UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Business of Sport

Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ

Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Economy

Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο
Economy

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ υποχώρησε στις 107,6 μονάδες - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies