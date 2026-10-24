Halloween: Οι τιμές καυσίμων και κακάο «τρομάζουν» τους Αμερικανούς καταναλωτές

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Υποτονικά ξεκίνησαν φέτος οι πωλήσεις των γλυκισμάτων για το Halloween, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος διαβίωσης και τις εξωπραγματικές τιμές της σοκολάτας.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι πωλήσεις γλυκισμάτων για κατέγραψαν πτώση 6,7% κατά τον μήνα που ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη NielsenIQ.

Η Nielsen σημείωσε επίσης μείωση 11,7% στις πωλήσεις γλυκισμάτων στα μέσα Σεπτεμβρίου, εξανεμίζοντας τα κέρδη που απολάμβαναν τα γλυκίσματα του Halloween τα προηγούμενα δύο έτη.

Καύσιμα και κακάο οι «βασικοί ύποπτοι»

Ο Chris Costagli, αντιπρόεδρος και επικεφαλής Thought Leadership στον τομέα των τροφίμων της NielsenIQ, δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν επιτείνει τις ανησυχίες των Αμερικανών σχετικά με την αγοραστική τους δύναμη, και αυτό περιορίζει τη ζήτηση για τα εορταστικά κεράσματα του Halloween.

«Πιστεύω ότι αυτό που παρατηρείται τώρα είναι ένας καταναλωτής που δαπανά πολλά χρήματα για καύσιμα, στέγαση, ένδυση και τρόφιμα», ανέφερε ο Costagli.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις των καταναλωτών σχετικά με τα γλυκίσματα του Halloween δεν επηρεάζονται αποκλειστικά στην αύξηση των τιμών τους αλλά το γεγονός ότι αυτές οι αυξήσεις έρχονται σε ένα πλαίσιο γενικευμένου πληθωρισμού και μείωσης της αγοραστικής δύναμης.

Έτερος «ύποπτος» εδώ είναι οι τιμές του κακάο. Παγκοσμίως, το κακάο κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 10.710 δολάρια ανά μετρικό τόνο τον Ιανουάριο του 2025, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Δυτική Αφρική –η οποία προμηθεύει το 70% της παγκόσμιας αγοράς σοκολάτας– και των κερδοσκοπικών συναλλαγών στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων κακάο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικής της Εργασίας των ΗΠΑ.

Έκτοτε, οι τιμές του κακάο υποχωρούσαν σταθερά, αγγίζοντας τα 3.241 δολάρια ανά μετρικό τόνο τον Μάρτιο. Ωστόσο, άρχισαν να αυξάνονται ξανά την άνοιξη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε τις προμήθειες λιπασμάτων προς την Αφρική. Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται επίσης να πλήξει την παραγωγή, με θερμές και ξηρές συνθήκες που προβλέπεται να διαρκέσουν έως τον Φεβρουάριο.

Πώς αγοράζουν οι καταναλωτές;

Παρόλα αυτά, ο Costagli σημείωσε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες από πέρυσι, η καταναλωτική ζήτηση παραμένει υποτονική.

Η μέση τιμή για τα γλυκίσματα του Halloween που δεν περιέχουν σοκολάτα, όπως τα ζελεδάκια και τα γλειφιτζούρια, διαμορφώθηκε στα 6,08 δολάρια ανά λίβρα κατά τις εννέα εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, τιμή περίπου 3% χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen. Ωστόσο, αυτό δεν οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων.

Η Sally Lyons Wyatt, παγκόσμια εκτελεστική αντιπρόεδρος και σύμβουλος της βιομηχανίας τροφίμων για την εταιρεία ερευνών αγοράς Circana, δήλωσε στο Associated Press ότι ένας τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί καταναλωτές διαχειρίζονται τις υψηλότερες τιμές στα είδη παντοπωλείου είναι πραγματοποιώντας μικρότερες και συχνότερες επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, αγοράζοντας προϊόντα ακριβώς τη στιγμή που σκοπεύουν να τα καταναλώσουν.

Ως εκ τούτου, η ίδια αναρωτιέται εάν οι αγοραστές περιμένουν να πλησιάσει περισσότερο το Halloween φέτος για να προβούν σε αγορές γλυκισμάτων.