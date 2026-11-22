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Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αλυσίδες πίτσας στις ΗΠΑ, καθώς η μείωση των καταναλωτικών δαπανών, η ευρύτερη ποικιλία επιλογών εστίασης και η άνοδος των φαρμάκων GLP-1 επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις τους.

Η πανδημία αποτέλεσε περίοδο άνθησης για τις Domino’s Pizza, Papa Johns, Little Caesars και Pizza Hut. Ωστόσο, από την επαναλειτουργία των καταστημάτων, οι μεγαλύτερες αλυσίδες πίτσας των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

Σήμερα, οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, αλλά διαθέτουν περισσότερες επιλογές παράδοσης και παραλαβής όταν αποφασίζουν να παραγγείλουν, χάρη στην προσβασιμότητα πλατφορμών τρίτων. Επιπλέον, η ποιότητα του φαγητού και η εμπειρία του πελάτη έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες που αναζητούν καλή σχέση ποιότητας-τιμής όταν παραγγέλνουν από εστιατόρια.

Πίτσα: Ο κλάδος «κουράστηκε»

Από τότε που ο αριθμός των πιτσαριών έφτασε στο αποκορύφωμα των 83.035 σε ολόκληρες τις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2019, περισσότερες από 9.600 πιτσαρίες είχαν κλείσει τις πόρτες τους μέχρι τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Datassential.

Το 2025, οι πωλήσεις στις πιτσαρίες μειώθηκαν κατά 0,3%, σύμφωνα με στοιχεία της Technomic. Οι πωλήσεις στις ανεξάρτητες πιτσαρίες σημείωσαν πτώση 0,4%. Οι αλυσίδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα των πωλήσεων της κατηγορίας πίτσας στην εγχώρια αγορά, είδαν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται κατά 0,3%, όπως αναφέρει το CNBC.

Η Papa Johns ανέφερε ότι οι πωλήσεις των καταστημάτων της στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 2,5% το 2025. Επίσης, οι πωλήσεις των καταστημάτων της Pizza Hut στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5%.

Μεταξύ των τριών αλυσίδων που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο πέρυσι, μόνο η Domino’s κατέγραψε ετήσια αύξηση των πωλήσεων στα καταστήματά της στις ΗΠΑ, με άνοδο 3%.

Ανακατάταξη στις μετοχές

Δεν είναι μόνο οι πελάτες που έχουν χάσει την όρεξή τους για πίτσα.

Από τον Μάρτιο του 2020, η μετοχή της Papa Johns έχει χάσει περίπου τα δύο τρίτα της αξίας της. Ακόμη και οι μετοχές της Domino’s, η οποία κυριαρχεί στην κατηγορία, σημείωσαν κέρδη μόλις περίπου 2% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για σύγκριση, ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 150% κατά την ίδια περίοδο.

Επίσης, η Yum Brands πούλησε φέτος την Pizza Hut, απαλλάσσοντας το χαρτοφυλάκιό της από αυτό το «βαρίδι» και μεταβιβάζοντάς το στην LongRange Capital και την Yum China, μετά από περίπου δύο δεκαετίες στασιμότητας στις πωλήσεις.

«Η Pizza Hut αποτελούσε παράγοντα που έβλαπτε την YUM. Στο μέλλον, η YUM δεν θα επηρεάζεται από τις δυναμικές της κατηγορίας της πίτσας (εκπτώσεις κ.λ.), γεγονός που θα μεταφραστεί σε ισχυρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη εστίαση σε τομείς και αγορές του κλάδου με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης», έγραψε ο αναλυτής της Wells Fargo, Zachary Fadem, σε ερευνητική έκθεση τον Σεπτέμβριο.

Η «μάχη» του delivery

Οι πιτσσαρίες αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την προσέλκυση των πελατών σε σχέση με το 2020.

Οι πλατφόρμες παράδοσης, οι οποίες κέρδισαν δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία γαστρονομικών επιλογών πέρα από την παραδοσιακή πίτσα και την κινέζικη κουζίνα. Ως εκ τούτου, οι Domino’s και Papa John’s πρέπει να ανταγωνίζονται άλλες αλυσίδες fast food, όπως τα McDonald’s και τα Chick-fil-A, για παραγγελίες από τα DoorDash και Uber Eats, όπως εξηγεί το CNBC.

Επιπλέον, η κατεψυγμένη πίτσα αποτελεί μια άλλη βολική επιλογή, με χαμηλότερη τιμή. Οι λιανικές πωλήσεις κατεψυγμένης πίτσας σε ατομικές και ομαδικές συσκευασίες αυξήθηκαν κατά 2,9% κατά τις 52 εβδομάδες που έληξαν στις 7 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ.

«Όταν ο Αμερικανός καταναλωτής επικεντρώνεται στην πιο οικονομική επιλογή για φαγητό, τα προϊόντα που βρίσκονται στο ντουλάπι, στο ψυγείο και στον καταψύκτη μου κερδίζουν κάθε φορά», δήλωσε ο David Portalatin, σύμβουλος στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης για την Circana.

Πρόκληση από το GLP-1;

Η διατροφική αξία της πίτσας γενικότερα αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για την κατηγορία. Η περιεκτικότητά της σε υδατάνθρακες και λίπη, που προέρχονται αντίστοιχα από τη ζύμη και το τυρί, μπορεί να την καθιστά λιγότερο ελκυστική για τους καταναλωτές που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, η χρήση των οποίων έχει εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Οι δαπάνες σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού που σερβίρουν πίτσα έχουν μειωθεί κατά 22,2% ανά νοικοκυριό που λαμβάνει GLP-1, έξι έως οκτώ μήνες μετά την έναρξη της χρήσης των φαρμάκων, σύμφωνα με έρευνα του 2026 που δημοσιεύθηκε από την PwC.

Βεβαίως, οι πρόσφατες δυσκολίες της πίτσας δεν σημαίνουν μια υπαρξιακή κρίση για την κατηγορία. Ο συνολικός αριθμός μερίδων πίτσας έχει μειωθεί μόνο κατά περίπου 1% φέτος, ανέφερε ο David Portalatin της Circana.