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Σε bear market βυθίστηκαν οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street, με τη νέα αναταραχή να αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του πόσο γρήγορα ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνεται εύκολα σε έντονη ανησυχία για το τεράστιο ύψος των δαπανών και του δανεισμού των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Στον απόηχο του «Αρμαγεδώννα» των τεχνολογικών μετοχών, κορυφαίοι αναλυτές προκρίνουν στο CNBC τρεις εταιρείες από τον κλάδο ενέργειας και υποδομών για μερισματικές μετοχές.

Devon Energy: Στα 6,3 δισ. οι ελεύθερες ταμειακές ροές το 2027

Η Devon Energy (DVN), μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία γνωστοποίησε τριμηνιαίο μέρισμα 32 σεντς ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο, πληρωτέο στις 30 Δεκεμβρίου. Με βάση τα σταθερά μερίσματα που καταβλήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, η μερισματική απόδοση της DVN διαμορφώνεται στο 2,85%, αναφέρει το CNBC.

Μετά από διαδικτυακή συνάντηση επενδυτών με τη διοίκηση, ο αναλυτής της Goldman Sachs, Neil Mehta, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για τη Devon, με τιμή-στόχο τα 59 δολάρια. Ο Mehta δήλωσε ότι είναι πλέον πιο αισιόδοξος για τις προοπτικές της διοίκησης σχετικά με την επίτευξη ισχυρών βραχυπρόθεσμων αποδόσεων κεφαλαίου, καθώς και για τις προσπάθειες ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Η Devon βλέπει ευκαιρία να αυξήσει τις επαναγορές ιδίων μετοχών, με κινητήριο μοχλό τις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, τη συμβολή από την αποεπένδυση στο Eagle Ford και τη συνεχή βελτίωση του ισολογισμού της, ανέφερε ο Mehta. Η Devon αναμένει επαναγορές μετοχών αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το δ’ τρίμηνο του 2026, έναντι 414 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών και τη βελτιωμένη κεφαλαιακή αποδοτικότητα.

Ο Mehta, ανέφερε ότι η Devon προβλέπει περίπου 6,3 δισ. δολάρια σε πλεονάζουσες ελεύθερες ταμειακές ροές το 2027, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3,5 δισ. δολαρίων από τα καθαρά έσοδα της πώλησης στο Eagle Ford. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία να επιταχύνει τις επαναγορές, προχωρώντας παράλληλα προς τον στόχο της για μείωση του ακαθάριστου χρέους σε περίπου 9 δισ. δολάρια έως τις αρχές του 2027. Ο Mehta σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της DVN να επιστρέφει έως και το 70% των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών, η διοίκηση προκρίνει τις επαναγορές μετοχών, καθώς θεωρεί ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως επισημαίνει το CNBC.

Wall Street: Η Energy Transfer αύξησε τις χρηματικές διανομές

Η Energy Transfer (ET) είναι μια ετερόρρυθμη εταιρεία που διαχειρίζεται περίπου 140.000 μίλια αγωγών και συναφών ενεργειακών υποδομών. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που έδειξαν αύξηση των καθαρών κερδών ανά κοινό μερίδιο κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση, στα 33 σεντς. Η χρηματική διανομή της ET για το γ’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 34,25 σεντς ανά κοινό μερίδιο, αυξημένη κατά περισσότερο από 3% σε ετήσια βάση. Με ετησιοποιημένη διανομή 1,37 δολαρίων ανά μετοχή, η απόδοση της Energy Transfer ξεπερνά το 7%.

Ο αναλυτής της TD Cowen, Jason Gabelman, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για την Energy Transfer με τιμή-στόχο τα 25 δολάρια.

Η εταιρεία παρουσίασε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και ανακοίνωσε τον αγωγό South Mississippi δυναμικότητας 1,2 δισ. κυβικών ποδών ημερησίως, έναν αγωγό φυσικού αερίου μήκους 215 μιλίων και διαμέτρου 36 ιντσών που συνδέει τον κόμβο Perryville Hub με το δίκτυο Florida Gas Transmission (FGT), ανέφερε ο Gabelman. Το έργο υποστηρίζεται από 20ετείς δεσμευτικές συμβάσεις μεταφοράς και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2030. Η ET εκτιμά ότι θα κατέχει τελικά το 51% του έργου ύψους 1,6 δισ. δολαρίων.

Ο αναλυτής ανέφερε ότι η Energy Transfer μείωσε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 στα 5,5 δισ. δολάρια (το μέσο σημείο του εύρους εκτιμήσεων) από 5,75 δισ. δολάρια, λόγω του χρονοδιαγράμματος των έργων. Η Energy Transfer αναμένει αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στα 7 δισ. δολάρια το 2027, ενώ ο Gabelman προβλέπει 5 δισ. δολάρια τόσο για το 2028 όσο και για το 2029, με βάση τα ανακοινωθέντα έργα.

Ο Gabelman υπογράμμισε επίσης τα σχόλια της διοίκησης σχετικά με πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης που θα συνεισφέρουν επιπλέον 800 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του 2026. «Η επιστροφή σε μικρότερη μεταβλητότητα των εμπορευμάτων, εάν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να επιφέρει κάποια σχετική πίεση, αν και αυτό αντισταθμίζεται από τις συνεχιζόμενες ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε.

ConocoPhillips: Προοπτικές για αύξηση μερισμάτων

Η εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ConocoPhillips (COP) κατέγραψε επιδόσεις γ’ τριμήνου καλύτερες από τις αναμενόμενες. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση κατά 11% στο τριμηνιαίο μέρισμά της, στα 93 σεντς ανά μετοχή, αρχής γενομένης από το μέρισμα του δ’ τριμήνου που είναι πληρωτέο την 1η Δεκεμβρίου. Με βάση τα μερίσματα που καταβλήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, η μερισματική απόδοση της COP διαμορφώνεται περίπου στο 2,6%, αναφέρει τοι CNBC.

Μετά τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, ο αναλυτής της Wells Fargo, Sam Margolin, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για την ConocoPhillips, επικαλούμενος ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω αυξήσεις μερισμάτων.

Ο Margolin μείωσε επίσης ελαφρώς την τιμή-στόχο στα 185 δολάρια από 189 δολάρια, ώστε να αποτυπωθούν χρονικές επιδράσεις και η προθεσμιακή καμπύλη WAHA, αν και ανέφερε ότι η COP θα μπορούσε να ανατιμηθεί περαιτέρω, καθώς ο φυσικός κύκλος ζωής του χαρτοφυλακίου της παρέχει ισχυρότερη προστασία έναντι των πληθωριστικών πιέσεων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η προθεσμιακή καμπύλη Waha παρακολουθεί τις μελλοντικές τιμές φυσικού αερίου με βάση τον κόμβο Waha στο Δυτικό Τέξας.

Ο Margolin τόνισε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της ConocoPhillips για το γ’ τρίμηνο του 2026, ύψους 3,27 δολαρίων, ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wells Fargo και της αγοράς, που βρίσκονταν στα 3,04 και 3,05 δολάρια αντίστοιχα. Τα κέρδη ενισχύθηκαν από τις ισχυρές τιμές πώλησης, αντισταθμιζόμενα εν μέρει από τις υψηλότερες αποσβέσεις και το αυξημένο κόστος αγορασμένων εμπορευμάτων.

Ο Margolin επισήμανε επίσης την αύξηση του μερίσματος της COP και ανέφερε ότι η επιτάχυνση των επαναγορών μετοχών, που καθίσταται δυνατή χάρη στις τρέχουσες τιμές των εμπορευμάτων, θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων. Ο ίδιος βλέπει το ενδεχόμενο ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος της ConocoPhillips να υπερβεί το τρέχον κόστος ιδίων κεφαλαίων (6%) έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Margolin αναμένει ότι η COP θα διατηρήσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης μερίσματος (CAGR) 8% έως το 2029, πραγματοποιώντας παράλληλα επαναγορές μετοχών ύψους 6,4 δισ. δολαρίων ετησίως και μειώνοντας τον δείκτη καθαρού χρέους προς κεφάλαιο κάτω από το 9% έως το τέλος του 2028, με βάση την παραδοχή για μέση τιμή αργού πετρελαίου Brent στα 75 δολάρια ανά βαρέλι.

«Το μήνυμα στην τηλεδιάσκεψη του γ’ τριμήνου ήταν παρόμοιο με εκείνο του β’ τριμήνου, επαναλαμβάνοντας τη συγκράτηση του ρυθμού επανεπένδυσης και τη δέσμευση για αύξηση των μερισμάτων κατά την έναρξη λειτουργίας του έργου Willow και μετέπειτα», δήλωσε ο Margolin.