Αντικαταβολές: Αποσύρθηκε η διάταξη για υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

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Αποσύρθηκε και δεν κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη με την οποία καταργούνταν οι πληρωμές αντικαταβολών με μετρητά μέσω courier και καθίστατο υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις αγορές αγαθών που παραδίδονται σε ιδιώτες μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier), ανεξαρτήτως ποσού, όταν η εξόφληση πραγματοποιείται κατά την παράδοση και περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο για τη φορολογία κρυπτονομισμάτων, τη ρύθμιση 120 δόσεων, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων κ.ά.

Διατηρούνταν, δηλαδή, η αντικαταβολή, επομένως, διατηρείται ως δυνατότητα εξόφλησης κατά την παράδοση. Αυτό που καταργείται, για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στη διάταξη, είναι η πληρωμή της με μετρητά.

Αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη διάταξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αγορά όταν τέθηκε σε δημόσια διαβούλεηση στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς θεωρήθηκε ότι δημιουργεί διαφορετική μεταχείριση μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Μια συναλλαγή ύψους 300 ευρώ, για παράδειγμα, που μπορεί να εξοφληθεί κανονικά με μετρητά σε ένα φυσικό κατάστημα, με τη νέα ρύθμιση η ίδια αγορά, εφόσον το προϊόν παραδιδόταν στην πόρτα του καταναλωτή μέσω courier, θα έπρεπε υποχρεωτικά να πληρωθεί ηλεκτρονικά.

Ενστάσεις διατυπώθηκαν και για τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου, αλλά και για τις επιπτώσεις σε καταναλωτές που εξακολουθούν να επιλέγουν την αντικαταβολή επειδή δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν κάρτα και άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.