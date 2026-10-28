Iσπανία: 68 νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων – Οι πρώτες εκτιμήσεις

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Νέα τραγωδία συγκλονίζει την Ισπανία και τον σιδηρόδρομό της καθώς δύο τρένα συγκρούστηκαν λίγο νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης, το πρωί της Τετάρτης.

Ο σιδηροδρομικός φορέας Adif αναφέρει ότι το δυστύχημα συνέβη μεταξύ ενός τρένου της Renfe και ενός άλλου της εταιρείας Iryo, η οποία εξυπηρετεί τη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 68 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

🚨 BREAKING: DEADLY TRAIN CRASH IN SPAIN 🇪🇸💔 Shocking scenes following a devastating high-speed train collision in Spain. ⚠️ At least 64 people were reported killed, with dozens more seriously injured, according to regional authorities. #Spain #TrainCrash #BreakingNews https://t.co/yhYJEgaY2k — Vijay Sharma (@VijayKu69883117) October 28, 2026

Ακολουθούν τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το συμβάν όπως τα αναφέρει το BBC.

Πού και πότε συνέβη το ατύχημα;

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα μεταξύ των δήμων Μόρα και Οργάζ, περίπου 140 χλμ. νότια της Μαδρίτης.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς το νότο της χώρας συγκρούστηκε με ένα άλλο τρένο που, όπως φαίνεται, ήταν ακινητοποιημένο. Η σύγκρουση προκάλεσε την πτώση τουλάχιστον δύο βαγονιών από ένα ανάχωμα.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, επικαλούμενος το υπουργείο Μεταφορών, ανέφερε ότι ένα τρένο της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός τρένου της Iryo.

Η Renfe είναι η εθνική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, ενώ η Iryo είναι ένας ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.

Όλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία σε αυτή τη γραμμή έχει διακοπεί στους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής, ανέφερε η Adif.

Η Renfe ανακοίνωσε ότι οι δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης, Σιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας παραμένουν ανασταλμένα.

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι σημειώθηκε ισχυρή σύγκρουση περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξη της διαδρομής.

Um dos passageiros do comboio que chocou contra outro em Espanha conta que os passageiros e objetos na carruagem foram projetados depois do choque. Acompanhe ao minuto aqui: https://t.co/RM9PZkpxL9

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Τι προκάλεσε το ατύχημα

Η Iryo υποστήριξε ότι το τρένο της «χτυπήθηκε από πίσω» από ένα τρένο της Renfe «για λόγους που παραμένουν άγνωστοι».

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι μια βλάβη σε υπολογιστικά συστήματα οδήγησε στην αρχική διακοπή της κίνησης έξι τρένων, συμπεριλαμβανομένων των δύο τρένων που στη συνέχεια συγκρούστηκαν.

«Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, το κέντρο ελέγχου αναλαμβάνει τον έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν το κέντρο ελέγχου που αποφάσισε να επιτρέψει στα τρένα να κινηθούν ξανά, χωρίς κανένα περιορισμό ταχύτητας.

Η απόφαση αυτή, όπως ανέφερε ο Πουέντε, ελήφθη «υπό ανεξήγητες συνθήκες». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το τρένο της Renfe να συγκρουστεί με το τρένο της Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις γραμμές λίγο πιο μπροστά.

Πόσοι επιβάτες επέβαιναν στα τρένα;

Εκτιμάται ότι επέβαιναν πάνω από 500 άτομα και στα δύο τρένα.

Η Esther Padilla, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, δήλωσε στο TVE ότι ένα από τα τρένα —το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo— μετέφερε 146 επιβάτες και ένα μωρό, ενώ το τρένο που διαχειρίζεται η Renfe είχε 397 επιβάτες.

Μεταξύ των αγνοουμένων συγκαταλέγεται και μια πρώην υπουργός.

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) ανέφερε στο X ότι η Φάτιμα Μπάνιεζ —η οποία ηγείται του ιδρύματος της οργάνωσης— βρισκόταν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα ανέφερε ότι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ο θάνατος 64 ατόμων.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις αρχές, 80 άτομα νοσηλεύονται για τραυματισμούς, με 50 από τα θύματα να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και 15 ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Πώς αντέδρασαν οι αρχές;

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεζ δήλωσε ότι «έμεινε συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τολέδο».

«Παραμένω σε συνεχή επαφή με τον υπουργό Μεταφορών και με τον πρόεδρο της Καστίλλης-Λα Μάντσα», δήλωσε ο Σάντσεζ στο X, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται επί τόπου «για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, σε συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες διοικητικές αρχές».

«Την αγάπη, την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ο Σάντσεζ και άλλοι Ισπανοί πολιτικοί ακύρωσαν όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις τους την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων των προεκλογικών εκστρατειών για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια δημοσίευσε στο X ότι είναι «σοκαρισμένη και ανησυχεί» για το ατύχημα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των νεκρών και σε όσους επλήγησαν από τη σύγκρουση.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία, αν χρειαστεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης με πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερα στον τόπο του ατυχήματος.

Ισπανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν αναστείλει τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς αντιμετωπίζουν την εισροή ασθενών από το δυστύχημα.

Ένα κέντρο μετάγγισης αίματος στη Μαδρίτη έχει επίσης απευθύνει έκκληση για «επείγουσες» δωρεές. Σε ανάρτησή του στο X, το Centro de Transfusión ανέφερε ότι προέβη στην έκκληση αυτή «εν όψει μιας πιθανής ξαφνικής αύξησης των αναγκών περίθαλψης».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, νοσοκομεία στο Τολέδο, στη Σιουδάδ Ρεάλ και στο Αλκάθαρ ντε Σαν Χουάν έχουν αναστείλει τις ιατρικές επεμβάσεις, καθώς αρχίζουν να καταφθάνουν τα θύματα του ατυχήματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία με τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία φέτος.

Τον Ιανουάριο, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε στη νότια Ισπανία, με τα πίσω βαγόνια του να εισέρχονται στην τροχιά ενός κρατικού τρένου της Renfe, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άτομα.